Произошедшее в Каменске-Шахтинском Ростовской области сложно поддается какому-либо логическому пониманию. То ли некие силы готовятся к военным действиям и отрезают автомобильные пути движения с Юга России; то ли эти же силы не желают пускать автомобилистов, наоборот, на Юг России — в Краснодарский край, Крым, где построили мост для увеличения транспортной пропускной способности. Что же случилось на этот раз?

Валентина Андреева ИА REGNUM

Заметьте, еще не наступил ни сезон уборки сельхозурожая, ни туристический пик, ни пора сбора ягод и овощей, когда с Юга устремятся в путь составы со свежевыращенными грунтовыми витаминами к столу россиян, но на трассе М-4 Дон в районе Каменска-Шахтинского снова растянулась многокилометровая пробка. Причиной затора стал мост через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском в сторону Ростова-на-Дону, через который проходит трасса М-4 «Дон». В связи с аварийным техническим состоянием правого мостового перехода, пишет 6 мая местное издание «ПИК» со ссылкой на администрацию муниципалитета, введен режим чрезвычайной ситуации, границами зоны которой определены: с южной стороны мостового перехода — от развилки между ул. Красной и М-4 до следующей развилки, а с северной стороны — от поворота на хутор Абрамовка до поворота на хутор Скородумовка. Чиновники уточнили изданию, что существует вероятность обрушения правого моста. Правительство Ростовской области дало распоряжение установить к 15 мая понтон и оборудовать к нему подъездные пути. Как пояснил «ПИКу» командир 11-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады Дмитрий Марков, понтонную переправу установят после оборудования «Автодором» подъездных путей. Весь поток транспорта теперь перенаправляется по единственной работающей части путепровода — по одной полосе в каждую сторону, на юг и на север. Альтернатив объезда сложного участка пока не называется. И тут «безумству храбрых споём мы песни» и напомним об основательном ремонте моста, причем проведенном не так давно — в прошлом году — в преддверии чемпионата мира по футболу, в самый раз пришедшегося на разгар туристического сезона.

Donland.ru Мост через Северский Донец

Не помнящие родства

Между тем в небольшом городе Шахты все той же Ростовской области в полуразрушенном состоянии находится другой мост — между городом и поселком городского типа Каменоломни, признанный аварийным, по данным издания «Шахты. Безформата», еще несколько лет назад. Местным жителям власти рекомендовали объезжать мост через поселок Красина, что значительно увеличивает и путь, и время, а в итоге и конечную стоимость поездки, что не может не бить по карману жителей небольших городов. Как пишут СМИ, иной раз народ идет на нарушения, пытается проехать под кирпич, который установили с момента появления видимых разрушений на мосту. А если мост рухнет и будут жертвы? Кто за них ответит?

Хотим как лучше, а имеем как всегда

На дворе XXI век, год 2019-й. Не за горами и год 2020-й. Наступит время исполнения не чьих-то желаний, а большой программы — комплексного стратегического планирования и социально-экономического развития территорий, курируемое Министерством экономического развития России. В ее рамках уже почти 10 лет реализуются или, скажем, должны были реализовываться «стратегии социально-экономического развития федеральных округов на период до 2020 года», созданные под руководством президента РФ Владимира Путина в пору, когда он был главой правительства — в сентябре 2011 года. Стратегия предусматривает тот самый комплекс необходимых мероприятий для улучшения жизни страны. Меры были прописаны на основе анализа ситуации. Южный федеральный округ, говорится в стратегии, отличается наиболее благоприятными природно-климатическими условиями и социально-экономической привлекательностью для проживания и играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности России, поскольку здесь сосредоточена почти шестая часть всех посевных площадей страны. Перечисляется еще масса преимуществ. Но при всех богатствах округ недостаточно использует свой потенциал. Для его развития требуется в том числе модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, которой посвящен 4-й раздел стратегии. Стратегия предусматривает разработку перспективных направлений развития транспортно-логистического комплекса для решения задач модернизации российской экономики, прежде всего предполагающих переход от экспортно-сырьевой к инновационной социально-ориентированной модели развития общества. Ключевыми проектами развития инфраструктуры международных транспортных коридоров на территории Южного федерального округа является в том числе реконструкция федеральной автомагистрали М-4 «Дон». К числу важнейших ожидаемых результатов реализации стратегии в сфере развития транспортной инфраструктуры относятся: в автодорожном комплексе и на автомобильном транспорте — обеспечение круглогодичного доступа всех населенных пунктов Южного федерального округа к основным коммуникациям, завершение создания единой опорной транспортной сети без разрывов, а также обеспечение автодорожного сообщения к объектам курортно-рекреационного и туристского комплексов Северного Кавказа и Черноморского побережья, снижение совокупных транспортных издержек в себестоимости российских товаров до уровня 10−12 процентов. Условием успешной реализации стратегических планов развития транспортного комплекса Южного федерального округа должно стать скоординированное и постоянное взаимодействие органов государственной власти и бизнес-сообщества, направленное на создание благоприятного предпринимательского климата и реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

Donland.ru Трасса М-4 «Дон»

Безумству храбрых поем мы песни!

Что в итоге мы наблюдаем в Ростовской области? Отсутствие скоординированной работы — кого с кем? В социальных сетях местные жители возмущены тем, в каком сегодня состоянии находится мост в Каменске-Шахтинском, являющийся одним из главных звеньев, при разрыве которого доступа из Москвы и других центральных регионов на Юг России просто не будет. Все усилия по строительству платной автомагистрали для сокращения времени поездок и их удобства сведены на нет — автомобилисты «пролетают» по платным участкам дороги и все встречаются в одной большой пробке в Каменске-Шахтинском, наматывая время, сэкономленное в пути по «платке». Сойти на нет может и экономический эффект, ожидаемый от возведения Крымского моста, ведь добраться до него сегодня неизвестно как. Интересно, что история происхождения Каменского моста всем известна — ему более 50 лет. Ступором в передвижении автомобилей, особенно в период летних отпусков, он является не первый год. При этом лишь осенью прошлого года специалисты «Автодора» его обследовали и пришли к выводу, что его состояние по безопасности и долговечности неудовлетворительно. Мост не соответствует современным стандартам, а полотно сильно изношено. Почему специалисты «Автодора» так затянули с обследованием, почему, например, лет пять назад не стали бить тревогу. Где были власти региона? Пока же, по данным издания Donnews, «Росавтодор» планирует реконструировать мост. На создание проекта по реконструкции (не путать с самим процессом реконструкции) потратят почти 50 млн рублей. Из них 37,3 млн рублей выделяется на проектные работы, 7,7 млн рублей — на изыскательские работы и ещё 4,4 млн рублей — на планировку и межевание территории. Завершить подготовку документации планируется к концу мая следующего года. То есть как минимум в ближайшие два года проблема решена не будет.

whitesession Проектная документация

Мост в Каменске-Шахтинском — часть трассы М4 «Дон», и власти региона могут позволить себе предоставить право «первой ночи» федералам, в то время как небольшой однополосный в каждую сторону мост, соединяющий город Шахты и поселок Каменоломни, — хозяйство местное. Как можно на протяжении нескольких лет, зная о проблеме, не решать ее? Как можно не думать о ближних своих — людях, населяющих поселки и города? Можно ли в этом случае рассчитывать на поколенческую память о подвигах нашего народа, если забывают или игнорируют тех, кто живет сейчас и рядом?

Можно ли при таком ведении хозяйства рассчитывать на рост числа желающих проживать и плодиться в маленьких городах, кстати, которые еще имеют хоть какую-то инфраструктуру? А ведь вышеназванная стратегия предусматривает и необходимость прироста количества населенных пунктов, обеспеченных дорогами, а конечной задачей стратегии является улучшение качества жизни и рост рождаемости. Пока же мы видим в Ростовской области только убыль граждан.