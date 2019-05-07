После выступления в Госдуме с правительственным отчетом Д. Медведев, видимо, сделал вид, что оговорился, рапортуя об успехах в сельском здравоохранении. Премьер сообщил: регионы уже закупили 350 фельдшерско-акушерских пунктов. А что касается 246 мобильных медицинских комплексов, то «они сделаны, они уже есть». Возможно, именно в тот момент, когда он произнес слова «они сделаны», сообразил — так не бывает и добавил — «они уже есть».

Молодёжный политик нового образца

В жизни всё, конечно, наоборот: мобильные медицинские комплексы купить можно, но фельдшерско-акушерские пункты купить невозможно. Их можно построить или открыть, но не купить. Потому что ФАП — это отдельно стоящее здание или помещение, а мобильные медицинские комплексы — автомобили медицинской помощи, оборудованные по спецзаказу.

Конечно, это так, мелочь. Можно не тратить время и чернила на описание очередного медведевского конфуза. Раздражает то, что всё это никак не кончается: бесконечная словесная небрежность чиновников, пафосная подача амбициозных планов при отсутствии адекватных результатов, обилие форумов, слетов, конференций, где под телекамеру появляются популистские и фальшивые инициативы. Одна из них — так называемые молодежные правительства. Даже в образовательных и воспитательных целях так заигрываться с юношеством нельзя. Молодежь достаточно умна и образована, чтобы понимать всю эфемерность этой имитационной ерунды. Зато кое-кто из юношества может воспользоваться этим инструментом, скажем, не в общественно-полезных целях. Потому что молодежь у нас достаточно сообразительна.

Пока депутаты Государственной думы обсуждали итоги работы правительства Российской Федерации в 2018 году, в Ульяновске собрались члены имитационных аналогов российского правительства. Они не имеют никакого отношения к решению реальных социальных и экономических проблем страны и людей или хотя бы попытках их решения, потому что построены на юношеских амбициях и максимализме и сосредоточены исключительно на личных проблемах карьерного роста. Короче, в бывшем Симбирске при поддержке государственной власти разного уровня и на деньги налогоплательщиков прошел уже одиннадцатый по счету съезд молодежных правительств страны. Вот такое крутое название — молодежные правительства страны.

Еще раньше была провозглашена «Молодёжная команда страны» — совместный проект Молодежного парламента при Государственной думе, Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации молодёжных правительств (у нас, похоже, нет только молодежного президента, молодежного конституционного суда, молодежной больницы, а всё остальное — есть, ну, типа детского сада для чиновников). Это что — в противовес всем тем, кто уже не молод?

На съезде имитационных правительств не обсуждались национальные цели развития Российской Федерации. Главное событие XI съезда молодежных правительств страны — оглашение рейтинга молодежных правительств. В топ-5 вошли молодежные правительства Татарии, ЯНАО, Красноярского края, Ульяновской и Воронежской областей. В номинации «Лучшая проектно-программная деятельность» победили воронежцы, «Лучшая кадровая деятельность» — Татария, «Трудоустройство года» — Якутия, «Лучшая медиаактивность» — Красноярский край, «Лучшее развитие муниципалитетов» — Ульяновская область, «Лучшее взаимодействие с АМП» — Ульяновская область и Татария (АМП — это Ассоциация молодежных правительств), «Проект года» — Воронежская область (Антикоррупционный молодёжный центр), «Открытие года» — Ростовская область и Калининградская область.

Fadm.gov.ru Участники XI съезда молодежных правительств страны. Ульяновск

Получается, что даже посоветовать назвать номинации так, чтобы это хоть как-то напоминало деятельность органов госвласти, никто из тех, кто оплачивал очередной съезд молодежных правительств, не смог или не захотел. Трудно было научить читать конституционные предметы ведения органов госвласти субъектов РФ?

По Конституции страны, в ведении государственных органов власти субъектов Российской Федерации (совместно с Российской Федерацией) находится то, во что играть недопустимо. Защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон и так далее, до мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидации их последствий. Кроме этого — административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды; кадры судебных и правоохранительных органов.

У нас же «молодежные правительства» — игра престолов. И фальшивые, и незаконные. По уставу Ассоциация молодежных правительств является общественным объединением и одновременно координатором для согласования действий всех молодёжных правительств (администраций), созданных при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Вопрос с точки зрения права — что это за юридическое нововведение: общественная организация при органе государственной власти?

Так в правовом государстве быть не может. Законодательство Российской Федерации об общественных объединениях этого не допускает, с какой бы целью эта структура не учреждалась.

Нельзя так низко опускать статус правительственных учреждений, стимулировать шапкозакидательскую самооценку. Нельзя позволять называть себя профессионалами тех, кто даже не опробован в государственном или муниципальном деле.

Заигрывание с молодежью не рождает ничего, кроме дешевого авторитета. Массовый молодежный заплыв молодых «профессионалов» на работу на государственную гражданскую службу и лоббирование их продвижения — это прямое нарушение законодательства о государственной гражданской службе.

Не может победитель детской викторины как бы понарошку считаться и правительственным экспертом.

Взрослой глупостью является поощрение создания вертикали «молодежных правительств»: при губернаторе, при правительстве субъекта РФ, при муниципалитете, при ректоре вуза. Как вам — молодежное правительство Белгородского института культуры и искусств? Это не выдумка. Это быль.

Расходуемые государственные деньги нельзя тратить для оплаты забав. В прошлом году белгородское правительство израсходовало несколько сотен тысяч рублей на «оказание транспортных услуг для выездов членов молодежного правительства Белгородской области на крупные предприятия и организации социально-экономической сферы региона». Подрядчик выполнил 24 рейса (туда-обратно в 12 пунктов назначения) на комфортабельном автобусе (кондиционер, телевизор, микрофон, тахограф, навигационное оборудование, с мобильной связью для своевременного информирования о местонахождении).

Лобачев Владимир В Холковской пещере

Куда съездили? В АО «Домостроительная компания» в микрорайоне Новосадовый, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Теплицы Белогорья», государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», Ракитянский агротехнологический техникум, Лебединский ГОК в Губкине, Оскольский электрометаллургический комбинат, на старооскольскую кондитерскую фабрику «Славянка» и в Старооскольский театр для детей и молодёжи им. Равенских. В село Шеино, где молочный комплекс «Вереск», в Холковский мужской пещерный монастырь и на завод премиксов №1. Бел.ру, рассказывая про поездки, назвало их экскурсиями. Это и есть суть расходования бюджетных средств.

Еще 350 тысяч рублей Белгород потратил на оказание образовательных услуг по повышению квалификации членов молодежного правительства Белгородской области. Еще 100 тысяч рублей — на поставку одежды и канцтоваров с нанесением логотипа для реализации проекта «Молодежное правительство как институт формирования кадрового потенциала региона «Команда 2020».

Перенимая то, что перенимать не следует, члены молодежного правительства Белгородской области «проводят встречи» с молодежным правительством Волоконовского района. В местной прессе об этом написали по-взрослому.

— На встрече члены #МП31 рассказали о своей деятельности, обсудили перспективы развития и сотрудничества, а так же наметили план совместных мероприятий. Почетным гостем встречи стал глава Волоконовского района — Бикетов Сергей Иванович, который провел первое заседание и вручил удостоверения членам молодежного правительства Волоконовского района.

Председатель Ассоциации молодежных правительств России так рассказала о вебинаре на тему «Создание карьерных лифтов для молодежи в социальной среде»: «К трансляции подключились более 1500 человек, которые получили ответы на волнующие их вопросы: «Кто и как может воспользоваться карьерным лифтом?», «Как выпускнику университета устроиться на хорошую работу по специальности?», «Как успешно совмещать учебу и внеучебную деятельность?». Были даны такие советы:

«Когда вы начинаете что-либо, возникает много преград, особенно если это именно твое. Поэтому я настоятельно рекомендую добиваться того, что вы запланировали. Обучайтесь, меняйте направления и пробуйте. Будьте всегда честны с собой и с окружающими. Стремитесь быть открытыми и обязательно ведите социальные сети и активный образ жизни, так вы включитесь в политическую и социальную повестку».

Борис Иогансон. Рабфак идет (Вузовцы). 1928

Вот так используется гербовая печать — для колки орехов.

800 тысяч рублей потратили в Приморье на организацию и проведение форума «Открытое молодежное правительство» в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013−2020 годы. В Севастополе бюджетные деньги ушли на сувенирку для Молодежного правительства города. В Ярославле сотни тысяч рублей тратят на образовательную программу для участников губернаторской программы «Молодежное правительство Ярославской области». В ЯМАО деньги расходуются на тренинг-курсы для членов Молодежного правительства.

Члены молодежного правительства в Хабаровском крае до такой степени забронзовели, что вместо того, чтобы на общественных началах и полностью самодеятельно провести свой собственный форум, им потребовались услуги краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой центр молодежных инициатив» и его 225 тысяч рублей для подбора исполнителей заказа по подбору персонала для проведения форума.

В общем — позорище. Потребляют как взрослые, отдача — детская. Зато, видимо, научились по правильной траектории заходить в чиновные кабинеты, восхищенно смотреть на начальника, который прямо-таки тает на глазах и радуется: «Какая у нас растет молодежь в молодежных правительствах!»