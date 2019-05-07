В некоторые населенные пункты Архангельской области попасть можно только по воздуху. Даже в тех небольших городах и селах, где работают больницы, не всегда есть всё необходимое, чтобы помочь пациенту. В таких случаях к человеку отправляется бригада Службы санитарной авиации.

Марина Балакина ИА REGNUM Состояние девочки тяжелое, и у нее даже нет сил выглянуть из окна

Марина Балакина ИА REGNUM Пожилую женщину из небольшого населенного пункта отправляют в Архангельскую областную больницу. Бригада санавиации готовится разместить пациентку на борту

Марина Балакина ИА REGNUM Бригада готовится переместить детей из самолета в кареты скорой помощи. Задача медиков — оказывать помощь пациентам не только на борту, но и в машине, доставить их в реанимацию областной больницы и передать с рук на руки врачам

Марина Балакина ИА REGNUM Реанимобиль направляется в больницу по улицам Архангельска. Качество дорог в городе с трудом можно назвать удовлетворительным, что осложняет транспортировку тяжелых больных

В области бригады ежегодно совершают более 500 вылетов и транспортируют более 800 пациентов. Среди них и дети, и взрослые. За ними вылетают либо на вертолете МИ-8, либо на самолетах АН-2 и Л-410. На борту есть всё необходимое, чтобы оказать экстренную помощь и даже выполнить несложную операцию.

Марина Балакина ИА REGNUM Во время полета сотрудники бригады должны не только наблюдать пациентов, но и заполнять документы. Бумажная работа занимает много времени

В день бригада совершает по 3−4 вылета. Каждый обходится в 300−500 тысяч рублей. Летают только к тяжелым больным или к тем, кто не может добраться до медицинского учреждения самостоятельно — к тем, кто отрезан от цивилизации водой или бездорожьем. Но чаще всего забирать больных приходится из реанимации маленьких местных больниц, серьезно уступающих по оснащенности крупным областным.

Марина Балакина ИА REGNUM Для клинического ординатора кафедры анестезиологии-реаниматологии работа в санавиации — не просто практика для «галочки», а ценный профессиональный опыт

Марина Балакина ИА REGNUM Пожилую пациентку перемещают из вертолета в карету скорой помощи

Марина Балакина ИА REGNUM В больнице женщину уже ждут архангельские специалисты, осталось отнести больную на носилках в нужную палату

Марина Балакина ИА REGNUM Врачи и медсестры больницы, расположенной в одном из небольших областных населенных пунктов, готовят к перелету женщину с тяжелой формой воспаления легких

Марина Балакина ИА REGNUM Врачи и медсестры больницы, расположенной в одном из небольших областных населенных пунктов, готовят к перелету женщину с тяжелой формой воспаления легких

Марина Балакина ИА REGNUM Если в крупных городах больничные коридоры порой оказываются заняты койками с пациентами, то в маленьких населенных пунктах такого не бывает. Если здесь и стоят кровати, то пустые или с матрасами, которые сушат после стирки

Помощь часто требуется младенцам. Многие жительницы Архангельской области не наблюдаются во время беременности у специалистов. Это приводит к трудностям во время родов и различным осложнениям у детей.

Марина Балакина ИА REGNUM Только что родившемуся младенцу предстоит долгий перелет. Для ребенка это единственный шанс на спасение

Марина Балакина ИА REGNUM Неонатальная бригада собирается транспортировать новорожденного мальчика из маленькой местной больницы в крупную областную. С младенцами сотрудники санавиации работают часто

Марина Балакина ИА REGNUM Многие жительницы Архангельской области не наблюдаются во время беременности у специалистов. Это приводит к трудностям во время родов и различным осложнениям у младенцев

Марина Балакина ИА REGNUM Мальчика постарше везут тем же рейсом. Врачи местной больницы передают ребенка сотрудникам санавиации

Марина Балакина ИА REGNUM Маленькую девочку с мамой бригада забрала из деревни на берегу Белого моря

Марина Балакина ИА REGNUM На борту шумно, поэтому и врачам, и пациентам приходится надевать наушники

Задача медиков — оказывать помощь пациентам не только на борту, но и в машине, доставить их в реанимацию областной больницы и передать с рук на руки врачам.

Марина Балакина ИА REGNUM Пациента с инсультом везут в Архангельск

Марина Балакина ИА REGNUM Транспортировка больного в тяжелом состоянии — сложная задача. Бригаде санавиации помогают врачи и медсестры, работающие в больнице

Марина Балакина ИА REGNUM Борт возвращается с Новой Земли. Медсестра готовит инъекции для очередного пациента

Если рейс дальний, подготовка к нему и сама дорога могут занять целый день или целую ночь. Во время полета сотрудники бригады должны не только наблюдать пациентов, но и заполнять документы. Бумажная работа отнимает много времени.

Марина Балакина ИА REGNUM Пока на борту нет пациентов, бригада старается хоть немного поспать

Марина Балакина ИА REGNUM Дремать на носилках не очень удобно, но каждая минута отдыха для врача — на вес золота

Марина Балакина ИА REGNUM В каждый рейс бригада берет с собой кислородные баллоны. Их и другие вещи, которые могут потребоваться во время полета, хранят в отдельном кабинете Архангельской областной больницы

Архангельская область — далеко не единственная, где есть бригады Службы санавиации. Они работают в 34 российских регионах. В прошлом году Минздрав выступил с предложением охватить санавиацией все регионы страны.

Марина Балакина ИА REGNUM Если рейс дальний, подготовка к нему и сама дорога могут занять целый день или целую ночь

Марина Балакина ИА REGNUM Мезень. Карета скорой помощи подвозит пациента к самолету. Бригада санавиации готова к работе в любое время суток

Многие врачи, работающие в таких бригадах, считают, что нагрузка на них увеличивается, поскольку в маленьких населенных пунктах сокращают медицинские учреждения. И оказывается, что для жителей многих уголков страны санавиация — единственная надежда на спасение.