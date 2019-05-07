В рамках демонстрации силы Соединённые Штаты решили направить на Ближний Восток авианосную группу и эскадрилью бомбардировщиков для сдерживания Ирана. Данное решение представляет собой очередной шаг в рамках американской кампании «максимального давления» на Тегеран, которой 8 мая исполнится один год, пишут Бенам Бен Талеблу и Брэдли Боуман в статье для американского издания The Hill.

Флаг США

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Вашингтону необходимо усилить своё присутствие в регионе, чтобы укрепить политику сдерживания и направить соответствующий сигнал Ирану. Отправка авианосной группы на Ближний Восток позволила бы решить данные задачи. Конечно, некоторые могут расценить данное решение как новый шаг на пути к войне между США и Ираном, но в действительности развёртывание авианосной группы расширяет возможности подлинной дипломатии — лучшего средства для того, чтобы избежать конфликта.

U.S. Navy Авианосец Abraham Lincoln

В настоящий момент военное присутствие США в Персидском заливе позволяет Вашингтону одновременно решать по крайней мере четыре крупные задачи. Во-первых, региональное базирование позволяет проводить операции. Во-вторых, военное присутствие США обеспечивает свободный экспорт энергоносителей, жизненно необходимых для международной экономики. В-третьих, благодаря военному присутствию США сдерживают агрессию Ирана в регионе. В-четвёртых, США обеспечивают защиту ключевых союзников и партнёров. Военное присутствие также призвано поддержать принудительную дипломатию. Как ранее заявил посол США в России Джон Хантсман, каждый из американских авианосцев «представляет собой 100 тыс. тонн международной дипломатии».

США направили на Ближний Восток авианосец типа «Нимиц» USS Abraham Lincoln. В январе 2012 года на фоне иранских угроз США направили аналогичный авианосец в Ормузский пролив, через который проходит примерно 30% мирового морского экспорта нефти. Как сообщалось, в состав новой авианосной группы войдут ракетный крейсер и несколько эсминцев. На палубе авианосца расположены вертолёты, патрульные самолёты дальнего обнаружения, истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

U.S. Navy Истребитель F/A-18 Hornet взлетает с авианосца

США не смогли направить авианосную группу на Ближний Восток в 2018 году, когда произошли ключевые события в рамках обострения противостояния между Тегераном и Вашингтоном: выход США из ядерного соглашения и возобновление американских санкций в отношении иранского нефтяного сектора. Всё это время США не задействовали «100 тыс. тонн международной дипломатии». Отправка авианосной группы на Ближний Восток — это долгожданное событие для американских вооруженных сил в регионе, которые пытаются противостоять операциям Ирана и его сторонников на Ближнем Востоке.

Иран публично высмеял развертывание авианосной группы, возможно, потому, что в Тегеране понимают, что из-за наращивания военного присутствия США в регионе иранскому режиму придётся столкнуться с новой реальностью. Теперь Тегерану придётся хорошенько подумать, прежде чем решиться на эскалацию.

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Иран будет продолжать использовать ассиметричную тактику против США до тех пор, пока будет уверен в относительной безнаказанности своих действий. Однако ранее, сталкиваясь с грубой силой, Иран часто отступал. Действительно, при администрации президента США Дональд Трампа удалось добиться уменьшения числа инцидентов между американскими кораблями и катерами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Чтобы оправдать эту деэскалацию в глазах иранских граждан, иранскому режиму пришлось задействовать весь потенциал риторики.

В конечном счёте, развертывание Вашингтоном ударной авианосной группы даёт возможность укрепить политику «максимального давления» в отношении Ирана и перейти к жёсткой дипломатии. В настоящий момент в число военных приоритетов США входит конкуренция с крупными мировыми державами. Отправка авианосной группы на Ближний Восток свидетельствует о том, что Персидский залив по-прежнему представляет важное значение для национальной безопасности США.