Когда вице-президент США Майк Пенс заявил в своей речи, посвящённой 70-летию НАТО, что «слишком многим» членам альянса не удалось увеличить свои оборонные расходы, он сделал особый акцент на Германии. «Германия должна сделать больше», — завил Пенс, добавив, что для крупнейшей европейской экономики просто неприемлемо «так пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной», говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Флаг Германии

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Нельзя сказать, что подобное заявление стало неожиданным. Администрация президента США Дональда Трампа взяла себе за правило высмеивать европейских союзников по НАТО, обвиняя их в том, что они хотят обеспечить собственную безопасность за счёт США. Немецкое руководство должно принять вызов и взять на себя обязанности, соразмерные экономической мощи Германии. Это пошло бы на пользу не только Германии, но и Европейскому союзу.

Первым шагом могла бы стать модернизация вооружённых сил ФРГ. Годы пренебрежения негативно сказались на состоянии бундесвера. Более половины танков, вертолётов и истребителей оказались непригодными для развёртывания, а все шесть подводных лодок оказались не в состоянии выйти в море. В конце «холодной войны» численность вооружённых сил Германии составляла 500 тыс. военнослужащих. Сегодня численность сократилась до 189 тыс. солдат. Армия ФРГ оказалась самой малочисленной в НАТО в соотношении к численности населения.

Tim Rademacher Солдаты Бундесвера

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель, которая планирует уйти в отставку в 2021 году, пытается побороть неприязнь страны к иностранным военным интервенциям. Немецкие войска активно действуют в Афганистане и Мали, а также возглавляют батальон НАТО, расположенный в Литве. В 2019 году Германия потратит на оборону €43 млрд, что примерно на 26% больше, чем 10 лет назад.

Однако Берлин тратит на оборону только 1,3% ВВП Германии. Это значительно меньше 2% ВВП. В 2014 году все члены НАТО согласились увеличить свои военные расходы до 2%. Меркель ранее пообещала, что к 2024 году Берлин увеличит оборонные расходы до 1,5% ВВП, однако она столкнулась с сопротивлением со стороны своего партнёра по коалиции — левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ). Несмотря на то, что всё большее число немецких граждан выступают за более активную роль Германии в урегулировании международных кризисов, только 32% граждан ФРГ поддерживают увеличение оборонных расходов.

Меркель и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен должны позаботиться о более эффективном расходовании уже имеющихся средств. Им следует реформировать неэффективную систему военных закупок, которая постоянно сталкивается с такими проблемами, как хронические задержки поставок и перерасход средств. Более тесная координация с другими европейскими армиями может помочь Германии отказаться от избыточных систем вооружений и сократить расходы на подготовку военных. А столь необходимые инвестиции во внутреннюю инфраструктуру принесут пользу не только бундесверу, но и гражданскому населению.

Mil.ru Военный оркестр бундесвера

Мягкая сила также имеет значение. Германия должна укрепить свой дипломатический корпус, в котором насчитывается почти на 1 тыс. дипломатов меньше, чем в 1990 году. Среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Германия является вторым по величине донором помощи в целях развития, но по сравнению с уровнем национального дохода Германия тратит меньше средств на поддержку развития, чем Великобритания, Дания, Норвегия, Люксембург и Швеция. Учитывая размеры экономики Германии и её ресурсы, она могла бы взять на себя ведущую роль в сфере содействия развитию и частных инвестиций в страны Африки. Таким образом, Германия могла бы бросить вызов влиянию КНР на континенте и предотвратить будущие миграционные кризисы, представляющие угрозу для ЕС.

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Самая большая проблема, стоящая сейчас перед Германией, заключается в необходимости укрепления сплочённости ЕС и его демократических ценностей. Германия должна позаботиться о том, чтобы европейские правительства придерживались принципа верховенства права, а также о создании фонда ЕС для поддержки групп гражданского общества, защищающих либеральные ценности. Германия должна противостоять попыткам России ослабить европейскую солидарность. Между прочим, Берлину стоит прислушаться к возражениям своих союзников в отношении «Северного потока — 2».

В течение 13-летнего пребывания Меркель у власти Германия в значительной степени играла стабилизирующую роль на международной арене, роль, которая имеет особую важность в эпоху Трампа. Но Германия может и должна сделать больше. Меркель должна оставить своим преемникам более амбициозное видение будущего.