Президент Венесуэлы Николас Мадуро 4 мая на учениях кадетов вооруженных сил сделал заявление о ведении Соединёнными Штатами нетрадиционной войны против республики. Его выступление состоялось всего через несколько дней после провала попытки оппозиции совершить государственный переворот при помощи небольшой группы военных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо, самопровозгласивший себя президентом Венесуэлы, вывел на улицы Каракаса людей и предпринял попытку захватить военную базу «Карлота». По разным оценкам, действия оппозиции поддержали от 70 до 300 венесуэльских силовиков.

Столкновения между силами оппозиции и силовыми структурами, сохранившими верность Николасу Мадуро, прошли в районе площади Альтамира в Каракасе. Сторонники действующей власти забросали мятежников газовыми гранатами и разоружили их. Огонь со стороны правительственных сил вёлся только в воздух. Мятеж был подавлен в этот же день.

Что интересно. В 4 утра 30 апреля, как раз перед началом мятежа, сотрудниками SEBIN, Боливарианской службы национальной разведки, был выпущен из-под ареста известный оппозиционный лидер Леопольдо Лопес. Он является руководителем партии «Народная воля». Указание выпустить Лопеса дал лично генеральный директор SEBIN Мануэль Кристофер Фигуера, который исполнил распоряжение Хуана Гуайдо о помиловании Леопольдо Лопеса, отбывавшего 14-летнее заключение под домашним арестом.

Однако ни оппозиция Венесуэлы, ни США не смогли использовать предательство Мануэля Фигуеры, так как уже вечером 30 апреля он был арестован по обвинению в государственной измене. На место директора SEBIN Николас Мадуро назначил Густаво Гонсалеса Лопеса, занимавшего должность советника президента по вопросам безопасности и разведки.

Joka Madruga Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле. Апрель 2013 года

Тревожным является тот факт, что Мануэль Фигуера входил в ближний круг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был вхож и в его семью.

Кстати, Леопольдо Лопесу удалось избежать ареста, он сначала укрылся в посольстве Чили, а потом перебежал со своей семьей в посольство Испании, которое отказывается его выдавать.

Через несколько дней после провала мятежа появились дополнительные интересные подробности. По информации из ряда иностранных СМИ, администрация президента США некоторое время пребывала в замешательстве и пыталась найти причины провала государственного переворота в Венесуэле 30 апреля.

Якобы было достигнуто согласие с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино и рядом других генералов и министров венесуэльского правительства на подписание соглашения с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Кстати, его подписание планировалось осуществить на военной базе «Карлота». В этом соглашении был изложен порядок действий по отстранению от власти Николаса Мадуро и признании Хуана Гуайдо законным исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Николасу Мадуро было бы предложено покинуть страну и вылететь на Кубу либо быть арестованным. Кроме того, планировалось с помощью председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено объявить незаконным Учредительное собрание страны (Национальную Конституционную Ассамблею), которое подконтрольно Николасу Мадуро.

В этой схеме должен был быть задействован и генерал-майор Национальной гвардии страны Иван Рафаэль Эрнандес Дала. Именно он должен был поставить Николасу Мадуро ультиматум.

Однако, как сообщается, «заговорщики» изменили свое решение в последнюю минуту и отключили свои телефоны. Эллиот Абрамс, специальный представитель США по Венесуэле, сокрушался в интервью СМИ, что он три месяца вел по телефону переговоры с тремя ключевыми фигурами власти Венесуэлы, в том числе с министром обороны Владимиром Падрино, и уговаривал их перейти на сторону Гуайдо. Как сказал Абрамс: «Они говорили, говорили и говорили, и, когда пришло время для действий, они не захотели этого делать».

Минобороны России Встреча Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с Министром обороны Боливарианской Республики Венесуэла Владимиром Падрино Лопесом. 2018

Факт попытки подкупа со стороны США позже подтвердил и сам Владимир Падрино. Факт проведения переговоров с военными и чиновниками венесуэльского правительства озвучил и оппозиционер Леопольдо Лопес.

Он написал у себя в «Твиттере», что более трех недель проводил встречи в своем доме с командирами, генералами, представителями различных подразделений вооруженных сил, в результате которых «мы взяли на себя обязательства прекратить узурпацию». Следует заметить, что Лопес находился под домашним арестом и охранялся сотрудниками SEBIN. И это не мешало ему проводить работу по подрыву законной власти изнутри.

Президент Николас Мадуро и глава минобороны Владимир Падрино выступили и заявили о верности вооруженных сил легитимным властям и о провале переворота 30 апреля.

Однако надо понимать, что наличие постоянного скрытого диалога оппозиции и представителей властей США с военными и представителями других силовых структур Венесуэлы является серьёзнейшим фактором риска. В любой момент может сложиться ситуация, когда предложенные гарантии и деньги окажутся достаточными для предательства на самом верху. Подобных примеров в истории достаточно.

По министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино тоже не всё так просто. Он испытывает сильное давление со стороны своих ближайших родственников. В интернете 1 мая появилась видеозапись с их обращением, в котором его мать попросила сделать «мужественный шаг» и порвать с Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео на днях заявил, что Николас Мадуро собирался уже покинуть Венесуэлу. Якобы даже на аэродроме был готов самолет, чтобы вылететь на Кубу, но Москва отговорила его бежать из страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это заявление неправдой.

Ricardo Patiño Военный парад в Каракасе. 2014

Не будем давать этим заявлениям оценку, но с учетом анализа деталей попытки недавнего мятежа совершенно очевидно, что самой надежной опорой президента Венесуэлы Николаса Мадуро в настоящее время являются российские и кубинские военные. Ранее уже сообщалось о прибытии 23 марта в страну военной делегации из России в количестве 99 человек во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

При этом, конечно же, никто не умаляет широкой народной поддержки действующей венесуэльской власти, но надо понимать разницу между регулярной армией и народными массами, пусть даже организованными в ополчение, с точки зрения скорости реагирования на различные вызовы.

Надо полагать, что в связи с последними событиями в ближайшее время Россия усилит свое военное присутствие в Венесуэле. О возможном увеличении численности группы российских военных специалистов заявил и министр иностранных дел страны Хорхе Арреас в ходе своего визита в Москву 6 мая.

Роль России в ситуации в Венесуэле прекрасно понимают в Соединённых Штатах, и это вызывает у американской элиты крайнее раздражение. В ходе своего недавнего интервью телеканалу CNN влиятельный сенатор от Демократической партии США Даг Джонс прямо сказал, что Николас Мадуро «должен уйти, а россиянам нужно выйти и оставить нашу часть света в покое».

Опыт российской контртеррористической операции в Сирии демонстрирует, что сложившееся положение в Венесуэле может длиться долго, если Москва правильно разыграет свою партию. В таком случае ситуация в Венесуэле будет еще одним примером соблюдения международного права и провала агрессивной политики США.