Тянь-Шань, хребет Киргизский Алатау: далеко к западу от озера Иссык-Куль на высоте выше четырех тысяч метров январский мороз терзает группу людей из далекой Сибири. Команда альпинистов из Новосибирска штурмует пик Свободная Корея и затем пытается завершить уникальный Ала-Арчинский траверс. День за днем альпинисты находятся в подвешенном состоянии на вертикальных стенах, терпя отнимающий силы голод и нестерпимый холод. «Дерзкие лососи» — новая работа тележурналиста Светланы Антимоновой. Это динамичный фильм о тех, «кто готов дойти до предела» и вернуться домой только живыми.

Цитата из к/ф «Дерзкие лососи». реж. Светлана Антимонова. 2019. Россия

«Дерзкие лососи» — так называется не только фильм журналистки с берегов Оби, но и команда её земляков. Четыре человека, которые поднимаются на высоту 4778 метров. Они вбивают молотками в стены Свободной Кореи скальные крючки для станций и попутно снимают самые что ни на есть экстремальные видеокадры. Их маршрут по центру Северной стены пика имеет категорию 5А; сложнее в альпинизме — только 6Б. Днями и ночами под ними — уходящая на сотни и сотни метров вниз пустота. Даже спать приходится в подвесной палатке-платформе.

Цитата из к/ф «Дерзкие лососи». реж Светлана Антимонова. 2019. Россия Замерзающий альпинист

«Хорошо, когда снега нет. В первую ночевку в нас пылевые лавинки летели, и зайти и не натрясти снега внутрь было нереально. И все это начало таять, мокнуть», — вспоминает Алексей Сухарев, участник экспедиции. Сырость — значит, будет лед.

Свободная Корея достигнута. Новосибирцы за три дня работы на стене вышли на вершину идеально точно: «Лезли, лезли — и наконец, залезли». Лучи солнца после долгого перерыва коснулись их, а панорамы Тянь-Шаня предстали в максимально широких горизонтах… Но «Дерзкие лососи» замахнулись ещё и на Ала-Арчинский траверс: скальные разломы, узкие ребра, наледи и снежные карнизы. Морозы усилились, а неожиданная катастрофа разразилась в первый же день продолжения одиссеи — вороны разорили заброску еды на склоне пика Бокс. Мужчины пошли дальше. «Лапки мерзнут», — пошутил один сибиряк. «Я надел все штаны, которые были. Прошу это документально зафиксировать», — добавил другой. «Это значит, что было очень холодно. Минус тридцать», — поясняет Светлана Антимонова, также профессиональная альпинистка.

Цитата из к/ф «Дерзкие лососи». реж. Светлана Антимонова. 2019. Россия План траверса

«Самым трудным было сохранять присутствие духа», — констатировал, давая интервью в городе, Алексей Парфенов, опытный руководитель команды.

На четвертый день обледеневшие и изможденные «лососи» отказываются от штурма Байлян-Баши и оставшейся половины траверса. Силы упорных новосибирцев падали — недоедание и стужа. И хотя чувство юмора не покидало новосибирцев даже в таких сложных обстоятельствах, они просто ушли вниз, навстречу неизвестности: «В никуда. Просто придерживаясь максимально логичного направления и хоть, сколько удобного рельефа».