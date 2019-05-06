



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 29 апреля — 5 мая 2019 года стали: папа Франциск совершает визит в Болгарию и Северную Македонию; сербский митрополит удивлен вниманием Скопье к понтифику; конфликтный национализм выращивает расизм и антисемитизм; комиссия США по международной религиозной свободе атакует Китай и Ватикан; будут ли католики и православные на Ближнем Востоке вместе праздновать Пасху; униаты об особой миссии Львова в отношении всей Украины.

Папа Римский Франциск совершает апостольский визит в Болгарию и Северную Македонию, передает Vatican News (Ватикан). В ходе визита в Софию после молитвы у гробницы святых Кирилла и Мефодия в православном патриаршем соборе понтифик прибыл на площадь Святого Александра Невского и возглавил пасхальную молитву Царица Небесная. В обращении к собравшимся Франциск сказал: «Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Воистину воскрес! С этими словами с древних времен здесь, на земле Болгарии, христиане — православные и католики — обмениваются поздравлениями в пасхальное время. Они выражают великую радость из-за победы Иисуса Христа над злом и над смертью. Они являются утверждением и свидетельством самой сути нашей веры: Христос жив. Он — наша надежда и самая прекрасная юность этого мира… Эта вера в Воскресшего Христа провозглашается на протяжении двух тысяч лет во всех уголках земли благодаря великодушной миссии множества верующих, призванных отдавать всё для проповеди Евангелия, не удерживая ничего для себя. В истории Церкви, в том числе и здесь, в Болгарии, были пастыри, отличавшиеся святостью жизни. Среди них я хотел бы упомянуть моего предшественника, которого вы называете «болгарским святым», святого пастыря Иоанна XXIII, память о котором особо почитают на этой земле, где он жил с 1925 по 1934 год. Здесь он научился ценить традиции Восточной церкви, налаживать дружеские отношения с другими религиозными конфессиями. Его дипломатический и пастырский опыт в Болгарии оставил такой сильный след в его сердце пастыря, что это привело его к созданию в Церкви перспективы экуменического диалога, получившего значительный импульс на Втором Ватиканском соборе, созванном по воле самого Папы Ронкалли. В некотором смысле, мы должны поблагодарить эту страну за мудрую и вдохновляющую интуицию «доброго папы».

Во время встречи с властями, общественными организациями и дипломатическим корпусом на площади имени Атанаса Бурова, отметив, что Болгария является «местом встречи между различными культурами и цивилизациями», Франциск передал приветствие предстоятелю Болгарской православной церкви патриарху Неофиту, иерархам и всем верным и тепло приветствовал духовенство и верных Католической церкви: «Я приехал, чтобы утвердить их в вере и ободрить на повседневном пути христианской жизни и свидетельства». Говоря о вызовах, стоящих перед болгарским обществом, понтифик прежде всего упомянул эмиграцию. После прекращения тоталитарного режима более двух миллионов граждан этой страны уехали в поисках новых возможностей и работы. Обращаясь к президенту, папа похвалил усилия властей, направленные на создание благоприятных условий для молодежи, чтобы она могла инвестировать свои силы и достойно жить на родине. «Пусть у этой земли, границы которой обозначены великим Дунаем и берегами Черного моря, ставшей плодородной благодаря смиренному труду многих поколений и открытой для культурного и торгового обмена, ставшей частью Европейского союза, с солидными связами с Россией и Турцией, будет возможность обеспечить своим детям будущее надежды», — сказал в заключение речи Франциск.

President.bg Президент Болгарии Румен Радев и Папа Римский Франциск

Глава Охридской архиепископии (Сербская православная церковь) митрополит Йован (Вранишковский) прокомментировал визит папы Франциска, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). В интервью белградской газете «Вечерние новости» он назвал «двойными стандартами» ситуацию, когда Северная Македония приглашает понтифика и одновременно в течение десяти лет отказывает во въезде сербскому православному патриарху. Владыка счел поездку папы к «горстке римских католиков, в основном хорватов, и нескольких униатов» неоправданной. Заявления митрополита Йована следует рассматривать в контексте так называемого «македонского раскола» в православии. В республике Северная Македония владыка представляет интересы Сербского патриархата в противовес Македонской православной церкви, которая была распущена Белградом в 1967 году и не признана мировой ортодоксией. Йован стал одним из тех македонских епископов и священников, которые в 2002 году вернулись в юрисдикцию сербского патриарха. Власти Северной Македонии несколько раз задерживали митрополита.

Конфликтный национализм выращивает расизм и антисемитизм. Об этом, как пишет Vatican insider (Турин, Италия), говорил папа Франциск во время выступления в Папской академии общественных наук на международной конференции. Понтифик осудил возвращение «агрессивных чувств по отношению к иностранцам» и выразил озабоченность «новым сезоном ядерной конфронтации», который, как представляется, сводит на нет прогресс недавнего прошлого и «умножает риск войны», если не реального «ядерного холокоста». Франциск обратился к теме «чрезмерной» озабоченности иных стран своим «национальным суверенитетом». По его мнению, государственные границы не всегда совпадают с областью однородного населения и многие трения — в районах, где государства больше не могут эффективно действовать для защиты общего блага. Проблемы человечества сегодня многообразны и имеют «глобальное измерение». Папа перечислил их: комплексное развитие, мир, забота об общем доме, изменение климата, нищета, войны, миграция, торговля людьми и человеческими органами, защита общего блага, новые формы рабства. С ними нельзя иметь дело по отдельности, а только комплексно.

1 мая католики празднуют день святого Иосифа Труженика (в православной традиции более известного как праведного Иосифа Обручника, — ИА REGNUM ), рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Этот праздник был установлен в 1955 году папой Пием XII в пику коммунистическому Первомаю. И хотя коммунизм на Западе не прошел, католики продолжают отмечать этот день в честь достоинства трудящихся. Но в США к трудящимся не всегда относились с достоинством — и во многих случаях с ними до сих пор так не обращаются. Профсоюзы возникли здесь потому, что безжалостные капиталисты относились к рабочим как к «одноразовым машинам», полезным лишь постольку, поскольку они увеличивали прибыль компании. Только в прошлом месяце работники сети супермакетов Stop & Shop бастовали в течение 11 дней, потому что руководство хотело заставить их платить значительно больше за здравоохранение и меньше — за сверхурочную работу по выходным, хотя компания купается в деньгах и использовала неожиданную прибыль от снижения налогов Республиканской партией для выкупа акций, тем самым обогащая менеджеров и акционеров. В итоге рабочие одержали с победу. Они были рады вернуться на работу и получить контракт, который по отношению к ним справедлив. Так и должно быть. Вот как выглядит достоинство. Итак, если вы не можете 1 мая попасть на мессу, по крайней мере, молитесь за рабочих, за их достоинство и за более справедливое общество, которое всегда ставит права труда выше прав капитала.

Гвидо Рени. Святой Иосиф с младенцем Иисусом (фрагмент). 1620-е

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) в ежегодном докладе о состоянии религиозной свободы в мире выделила репрессии в КНР против мусульман и христиан, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). В отчете особо подчеркивается тяжелое положение уйгурского мусульманского меньшинства в Китае. USCIRF заявляет, что на сегодня от 800 тысяч до 2 миллионов уйгуров (около 10% их населения) содержатся под стражей и направляются в «лагеря перевоспитания». Комиссия призывает Вашингтон наказать тех в китайском правительстве, кто несет ответственность за задержание уйгуров, а также рекомендует назначить специального советника президента США по вопросам международной религиозной свободы. В докладе говорится, что, хотя Ватикан заключил с Пекином временное соглашение о назначении епископов в сентябре прошлого года, «репрессии против подпольной Католической церкви в Китае усилились». Среди озвученных «индивидуальных мнений» членов USCIRF присутствует заявление генерального директора компании KAIROS Джонни Мура, который назвал сделку между Святым престолом и КНР «одним из самых тревожных инцидентов, связанных с религиозной свободой за весь год». Мур считает, что Ватикан «теперь несет значительную моральную и юридическую ответственность» за создание возможности для Пекина «подавлять христианские общины» и прикрытия «его непонятных, непростительных и бесчеловечных злоупотреблений против граждан КНР мусульманского вероисповедания в западной части страны». По его словам, «Ватикан совершил ужасную ошибку» — и к ней «он должен отнестись серьезно», устранив ее «безотлагательно».

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил спорный законопроект о равенстве, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Критики предупреждают, что он нанесет ущерб религиозной свободе и правам совести. Законопроект о равенстве запрещает «дискриминацию по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности в таких областях, как общественная инфраструктура, образование, федеральное финансирование, занятость, жилье, кредит и система присяжных заседателей». Также в нем определяются термины «пол», «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность». Критики указали на отсутствие мер по защите совести. Старший научный сотрудник фонда «Наследие» Райан Андерсон отмечает, что законопроект закрепит трансгендерную идеологию в американском праве и «будет наказывать американцев, которые считают, что мы созданы мужчиной и женщиной, а мужчина и женщина созданы друг для друга». Религиовед Стивен Уайт говорит, что законопроект преднамеренно сделан радикальным, чтобы придать «сексуальной идеологии силу закона: к черту природу, религию, обычаи, науку и здравый смысл». За этот документ выступают такие крупные корпорации, как Amazon, AT&T, Facebook, Google, Verizon и Visa.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако прибыл в Турцию, где встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Сако посетил Диярбакыр, где принял участие в хиротонии нового халдейского епископа Диярбакыра Рамзи Гарму. Темами его общения с Варфоломеем стали положение христиан, реальность трудного пути возрождения Ирака после десятилетий войн и насилия джихадистов, а также перспективы единого празднования Пасхи Господней. Константинопольский патриарх отметил свою дружбу с папой Франциском. По вопросу о единстве двух Церквей он подчеркнул, что существует несколько Восточных церквей, с которыми всеми нужно говорить об общем отмечании праздников, поскольку сегодня «некоторые православные Церкви выступают против этого». В свою очередь, Сако решительно настаивал на «настоятельной необходимости» хотя бы совместного отмечания праздников католическими и православными Церквями на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на создание совместного католико-православного комитета «по экуменизму и проблемам, с которыми сталкиваются христиане в регионе».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук удостоился звания «почетный гражданин города Львов» за вклад в духовное развитие граждан, пишет «Католицький Оглядач» (Львов, Украина). Выступая на церемонии награждения, Шевчук заявил, что Львов имеет особое призвание в отношении всей Украины. «Сейчас нашей Церкви нелегко добывать себе место под солнцем в разных городах Украины, — сказал лидер украинских униатов. — Однако именно во Львове мы чувствуем себя дома! Это наш город, наша земля, наш народ». Он подчеркнул, что «украинская нация зародилась вдоль оси Киев — Галич. Так потом сложилось, что эстафету Галича перенял княжий Львов. Даже теперь титул главы УГКЦ — это верховный архиепископ Киево-Галицкий». Это первое. Второе: «один из современных историков Сергей Плохий назвал Украину восточными воротами Европы. А я считаю, что Львов является западными воротами Украины в Европу. И важно сегодня удостоверить, в частности — для наших западных соседей, что Украина — это Европа. А украинцы, согласно своей истории и идентичности, являются европейской нацией. И это сегодня тоже относится к особой миссии города Львова». Издание отмечает, что, кроме Шевчука, звание «почетный гражданин города Львов» также присвоили митрополиту Львовскому (Православная церковь Украины) Макарию и почетному патриарху ПЦУ Филарету. Правда, последний «не смог прибыть во Львов, поэтому награду ему передадут лично».

Gov.ua Святослав Шевчук

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».