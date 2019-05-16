В любой книжке можно найти что-то хорошее. Если хорошо поискать. Особенно про женщин. И написанной женщиной. В этом смысле ругать книги — вообще занятие постыдное. Почти как жечь ведьм. Или обзывать кого-то дурой. Перед нами научная книжка, что в данном случае вполне правда. В худшем смысле слова «научная». По сути, перед нами энциклопедия итальянского кино для «ридерз дайджест». Книжка, возможно, претендует на осмысление (вероятно, через gender studies и прочую философско-феминистическую теорию и культурологию) итальянского кино, но претензии эти оказываются не очень состоятельными… Скорее перед нами качественная «компиляция», Список литературы в конце честно и недвусмысленно даёт понять откуда собственно были взяты факты и биографии, описания, даты и общие места. Что ж и это труд. Ножниц и клея.

Иван Шилов ИА REGNUM Итальянки на экране

Цитата из к/ф «Любовь». Реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия Анна Маньяни

Как и положено учёным книгам и диссертациям, здесь есть исторический подход, выводы в конце главы, анализ, цитаты. И всё что нужно… Я уже вижу возможное возражение оппонента, но, простите, — разве не вся наука строится так? Все эти сотни диссертаций, тысячи статей, миллионы несвежих мыслей… Вероятно, так и есть. Но коль скоро речь идёт об Италии, то можно вспомнить, например, и про Умберто Эко, который не только писал романы, но и как учёный-гуманитарий был способен на крайне оригинальные исследовательские идеи. История красоты и уродства, или уж, скажем, анализ «списков в культуре» — вроде бы научные и строгие, но вполне себе идеи. Ничего похожего здесь нет и близко. Впрочем список актриситальянского кино можно прочесть хотя бы до середины:

… Луиза Ферида, Иза Миранда, Дина Сассоли, Алида Валли, Анна Маньяни, Сильвана Мангано, Джина Лоллобриджида, Клаудия Кардинале, Джульетта Мазина, София Лорен, Моника Витти, Орнелла Мути, Моника Белуччи, Микаела Рамаццотти, Клаудия Джемени, Маргарита Буй, Лаура Моранте, Валерия Бруни-Тедески, Валерия Голино, Сабрина Ферилли, Изабелла Феррари, Каролина Крешентини, Лаура Кьятти…

Ну разве не музыка? Но я не очень люблю, когда книга представляет собой переложение других книг без особых попыток хоть на какую-то авторскую (пусть исследовательскую) позицию. Кроме того, даже если забыть про, например, отсутствие иллюстраций и серьёзного киноанализа. То есть разговор о фильмах введётся на хорошем журналистском уровне.

Цитата из к/ф «Дорога». Реж. Федерико Феллини. 1954. Италия Джульетта Мазина

Есть некоторые темы, которые даже примерно не были затронуты. Порноиндустрия (хотя мы знаем, что в Италии порноактрисы, кажется, успешные политики), эмиграция и эмигранты — и, условно, расизм, И вообще — женщины-режиссеры или сценаристы, например, — бывают или нет? Что уж они — все только актрисы, что ли… А если это «объективизация», то как она происходит? Что, неужели нет ни одного фильма, где есть женский взгляд на женщину? Не говоря уже, что серьёзных культурологических выкладок про итальянскую идентичность вы тоже здесь не отыщете: ни серьёзной статистики, ни анализа языка кино, ни психоаналитического либо любого другого метода, ни мыслей про церковь и политику. Разумеется, в книге будет написано несколько общих слов про «телесность», «невербальность», «киноязык» — но никаких открытий и откровений тут нет, но, с другой стороны, если вы ищете грамотную и легкодоступную книжку (как, например, рецептурный справочник для готовки лучшей пасты или пиццы), — то это ваш вариант. В конце концов, есть же книжки с краткими содержаниями произведений. Здесь что-то похожее.

Цитата из к/ф «Фанфан-тюльпан.» Реж. Кристиан-Жак 1952. Франция Джина Лоллобриджида

Очевидно, что «образ женщины» кажется здесь всего лишь инструментальным приёмом для написания книги. Хотя, возможно, я ошибаюсь, но я даже не могу себе представить — как. В чём здесь идея автора в духе героев Достоевского, ради которой можно положить жизнь? Автор —радикальная феминистка? Со своей практикой? Борец за права? Вроде нет. Специалист по гендерной проблематике и практикующий психоаналитик? Крупный деятель итальянского кино или литературы? Историк кино? Критик? Вряд ли… От прочтения книги не исчезает впечатление того, что в книге нет какой-то «внутренней драмы». Не очень понятно, в чём, собственно говоря, проблема. Примерно тоже самое можно почитать в интернете. В Википедии… Может, даже лучше. С картинками.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Моника Витти

Мне лично интересны книги, которые написаны художниками. Интересно читать мысли про кино людей, которые кино занимаются. Тонино Гуэро, Антониони, Пазолини, Висконти… Интересно читать сценарии и переписки. Даже речи Муссолини. Великого актёра и клоуна. Воспоминания актрис тоже, наверное, — насколько можно им верить. Но что-то, что «инфицировано» авторским отношением, что не перетерто до правильных и стерильных, как гальки на пустынном пляже, кусочков банальностей. Книги, подобные этой, мне лично читать неинтересно, не потому что они «плохие» — это высококачественная академическая литература. По ней прекрасно можно сдавать зачёты. А потому что я не могу перестать видеть в подобной литературе только «академический порыв» (а чаще даже не порыв — а формальный жест), «отработку гранта», «защиту диссертации», «очередную монографию». Хотя, возможно, я сильно ошибаюсь. Уверен, что у подобной литературы есть и свои преданные фанаты. Во всяком случае, в тщательной любви к Италии автора и въедливости в работе с чужими источниками сомневаться не хотелось бы. А собственные теории, частные наблюдения и художественные откровения, будем надеяться, в полной мере проявятся в следующих книгах. Хотя кому они нужны.

P.S. Бумажная версия книги, которая попалась мне в руки чуть позже, чем электронная — неплохо (в отличии от цифровой) иллюстрирована. В центре книги есть полноценная вклейка разных кинокартинок. Оказывается, как признался издатель: авторские права на картинки ещё нужно было согласовать… Вообще это интересно, что труд огромного количество людей косвенно отражается в этой небольшой книжке. Которую стоит читать с пармезаном и пастой.