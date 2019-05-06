



Ариф Асалыоглу ИА REGNUM

Когда организаторы международной конференции «Баланс сил в перспективе политических изменений на Ближнем Востоке» искали европейскую площадку для проведения этого форума с участием экспертов из университетов и исследовательских центров Испании, Великобритании, России и Турции, испанская сторона предложила Андалусию. Почему? Дело в том, что за этим регионом закрепилась и сохраняется до сих пор репутация местности политически толерантной, что уходит своими корнями в глубину веков.

Здесь можно увидеть остатки арабско-исламской цивилизации, существовавшей в VIII — XV веках на Иберийском полуострое. Речь идет о периоде установления в Кордове в 929 году Омейядского халифата, когда модные тенденции в культуре и прогресс во многих отраслях знаний диктовала Европе арабо-мусульманская культура, хотя сама Кордова тогда, как рассказывали нам испанские специалисты, соревновалась не с европейскими городами, а с аббасидским халифатом в Багдаде. Более того. Нас уверяли и в важности самостоятельного значения андалузской цивилизации. Указывали на высказывания восточных мыслителей того времени, которые писали, что «Кордова не имела себе равных не только во всем Магрибе, но и Верхней Месопотамии, Сирии или Египте по количеству людей, площади, численности базаров, чистоте улиц, архитектуре мечетей, богатству источников с водой и караван-сараев». Нас привели и к великой кордовской мечети, построенной по вполне новой для андалузского искусства технике. Говорили о том, что эти оригинальные формы потом оказали серьезное влияние на развитие готического искусства во всей христианской Европе.

Ариф Асалыоглу ИА REGNUM

Но мы увидели и то, что в андалузской архитектуре использовались остатки римских зданий в Испании. С этими приемами ранее мы сталкивались, когда осматривали большую омейядскую мечеть в Дамаске, которая, конечно, могла служить образцом для первых строителей Кордовы. Более тонко чувствующие искусствоведы обращают внимание на влияние аббасидской и византийской культур. Но Омейядское государство в Кордове было все же мусульманским и арабским государством. Как установлено, основные памятники архитектуры халифата были созданы лишь по эту сторону Гибралтара — на севере Африки нет сколько-нибудь значимых памятников той эпохи. Впрочем, мы не намерены писать историческую хронику этого региона Испании. Нам понятны мотивы испанцев, которые всячески стремятся поддерживать миф о «блаженном и счастливом Кордовском халифате», как бы противопоставляют «свой халифат» тому, который после появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приобрел зловещий символ.

Ариф Асалыоглу ИА REGNUM

Если рассуждать строго исторически, то изгнанные арабами с территории Испании вестготы, имевшие свое королевство и столицу в Толедо, начали «реконкисту» — борьбу за возвращение отобранных у испанцев земель — и в конечном счете добились своего, правда, спустя несколько веков. Тем не менее тезисы о существовавшей в халифате «супертолерантности» активно используются многими испанскими политиками, особенно в отношениях с арабскими государствами, да и всем исламским миром. Но это может поставить их в затруднительное положение. Ведь на Ближнем Востоке есть такие силы, которые полагают, что будущий халифат должен включать в себя все испанские территории, в том числе город Толедо, который в свое время был столицей выходцев с территории нынешнего Марокко. Правда, в Мадриде больше говорят и рассуждают о так называемом альянсе цивилизаций.

Тем не менее впечатлений от посещения Кордовы много. Конечно, большая мечеть, колонны, узоры арабского происхождения… И христианский собор, который используется с XIII века, когда мусульманам просто запретили здесь молиться, ничего не изменив в архитектуре. После многочисленных перекроек он менее всего походит на католический храм. О последнем свидетельствует лишь барочная башня-колокольня конца XVII века, увенчанная изваянием архангела Рафаила — да и то, ее стены скрывают внутри себя шестиугольный минарет. Эклектика мавританского и христианского. Наверное, в этом и есть прелесть этого места, когда от разнообразия колонн и арок начинают разбегаться глаза. Двуцветные арки, подковообразные в нижнем ярусе и полуциркульные в верхнем, восходят к вестготам и сочетают как кирпичную кладку (красные полосы), так и каменную (белые полосы), что создает неповторимый зрелищный эффект, когда все возникает почти «вдруг»: готические своды над часовнями, типичные для католических церквей плиты надгробий в каменном полу (мусульмане в мечетях не хоронят).

Ариф Асалыоглу ИА REGNUM

Наконец, сам «встроенный» собор Вознесения Богоматери. Правда в том, что кордовцы встали как один на защиту здания, не позволив разрушать элементы исламской архитектуры. Сохранилось и арабское членение на районы («аррабали» — термин закрепился в современном испанском языке), что структурирует внутреннюю жизнь Кордовы, до сих пор сохранившей свое историческое и культурное достояния. Тут и музей Тавромахи, посвященный знаменитому врачу и теологу Маймониду, виднейшему иудейскому мыслителю Средневековья, автору свода свитков Торы. Здание синагоги Кордовы, сооруженной, согласно сохранившейся надписи, в 1315 году и являющейся одной из трех синагог, сохранившихся в Испании до наших дней (осталось две в Толедо и одна в Кордове, хотя в Испании помнят 1492 — год изгнания иудеев из страны). И неповторимые внутренние дворики с цветущими садами с колодцами и фонтанами. По этой части с испанскими историками мы не спорили.

Малага — Кордова