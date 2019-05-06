



Иван Шилов ИА REGNUM

СИИПМ: Военные расходы Турции увеличились на 24%

Согласно новостям турецкой редакции Deutsche Welle, Стокгольмский международный институт по исследованию проблем мира (СИИПМ) представил отчет о росте общих мировых военных расходов в 2018 году до 1800 млрд долларов. По данным СИИПМ, Германия поднялась с 9-го места на 8-е, США продолжают лидировать. Турция сохраняет 15-е место, хотя военные расходы Анкары увеличились на 24% — до 19 млрд долларов, что является самым высоким ежегодным увеличением среди 15 крупнейших носителей военных расходов в мире. Сотрудник СИИПМ Нан Тянь объясняет увеличение военных расходов Анкары тем, что Турция всё больше и больше делает военной техники, а также покупает оружие в большом количестве. Тянь добавил, что увеличение расходов на оружие может быть объяснено войной против курдских группировок на севере Сирии.

«Время Турции пришло»

Газета Cumheriyet пишет о том, что начался обратный отсчет выборов в Европейский парламент. Голосование пройдет 23−26 мая 2019 года, повесткой дня для многих кандидатов стала Анкара. Немецкий кандидат на пост председателя Европейской комиссии от Христианско-демократического союза и Христианско-демократической группы, член Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер вновь заявил, что выступает против вступления Турции в Европейский союз. Вебер добавил, что они честны в переговорах с Анкарой. «Мы хотим сотрудничать и быть близкими с Турцией, но пришло время положить конец переговорам», — сказал он. Вебер и ранее заявлял, что хочет прекратить переговоры с Анкарой.

Заявление Германии о С-400

Согласно газете BirGün, посол Германии в Турции Мартин Эрдман опасается покупки Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400. Посол заявил, что Анкара должна «принять во внимание последствия», если она покупает систему вооружения, не соответствующую стандартам НАТО. По словам Эрдмана, Берлин «хотел бы, чтобы Турция оставалась в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400. Каждое государство вправе решать, какое вооружение покупать и у кого, однако Турции придется принять во внимание последствия решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО».

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Или F35, или С-400

Портал TR724 сообщает, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн сделал заявление: Турции необходимо сделать выбор, так как невозможно одновременно приобрести российские С-400 и американские истребители F-35. По мнению издания, данное заявление можно считать дипломатическим ходом «ва-банк». Из Пентагона в очередной раз поступило сообщение о том, что Турция не может обладать F-35, имея при этом С-400, на том основании, что американские технологии могут попасть в распоряжение России, о чем Шэнахэн напомнил 1 мая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Оппозиция о С-400

Как передает интернет-издание Samanyolu Haber, выступая на заседании в Великом национальном собрании представитель «Хорошей партии», депутат Лютфю Тюрккан предположил, что передача Турецкой Республике как истребителей F-35, так и ракет С-400 не осуществится. Тюрккан отметил, что считает внешнюю политику правящей Партии справедливости и развития (ПСР) недальновидной. Он утверждает, что Россия и Америка ведут внешнюю политику, играя друг с другом в хитрые игры. И в конце этой «дешевой» политики Анкаре не будут переданы ни ракеты С-400, ни истребители F-35. Политик добавил, что удержание сирийских беженцев в Турции является подготовкой к созданию курдского государства на севере Сирии.

Генеральный секретарь НАТО посетит Турцию

Согласно сообщению газеты Sözcü, 6−7 мая в Турцию с официальным визитом прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Министерство транспорта и связи Турции предоставило письменное заявление, в котором отмечено, что в рамках 25-летия со дня основания генерального Североатлантического совета (NAC) и Средиземноморского диалога (AD) помимо Столтенберга прибудут и представители 29 стран — членов НАТО. «В понедельник 6 мая в резиденции президента Турции Чанкая в Анкаре состоится совет, в котором примут участия министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и партнеры по Средиземноморскому диалогу. Кроме того, планируется, что Чавушоглу и Столтенберг проведут двустороннюю встречу и дадут совместную пресс-конференцию», — говорится в заявлении министерство.

Шпион ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме

NTV информирует, что задержанный недавно в Турции предполагаемый шпион из Объединенных Арабских Эмиратов покончил жизнь самоубийством. Ранее, 19 апреля, были задержаны два гражданина ОАЭ по подозрению в шпионаже, против которых Стамбульская прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в «военном, политическом и международном шпионаже». По данным турецких СМИ, агент был найден повешенным в своей тюремной камере в турецкой тюрьме Силиври.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США Заключённый турецкой тюрьмы

Хафтар обвинил Турцию в поддержке джихадистов

Согласно TR724, силы, которые контролируют восток Ливии и пытаются захватить столицу Триполи, центр правительства национального единства Ливии, по приказу фельдмаршала Халифа Хафтара, заявили, что у них есть документы, подтверждающие, что Анкара оказывает поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Турция — одна из стран, которая поддерживает терроризм в разных частях мира. К нам в руки попали документы, доказывающие, что Турция оказывает поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этих документов, у нас есть и другие улики», — заявил Хафтар. Однако при этом вооруженные силы Ливии не предоставили каких-либо доказательств того, что такие документы существуют на самом деле.

Дамаск предупредил Анкару: будем отвоевывать каждый сантиметр

Агентство Sputnik Türkiye цитирует заместителя министра иностранных дел Сирии Фейсала Мекдада, который заявил, что Дамаск не приемлет, чтобы боевики, получающие поддержку Турции, контролировали часть сирийской территории. «Турция должна знать, что сирийская армия вернет все отобранные земельные участки», — сказал дипломат. Он отметил, что Анкара «должна знать»: сирийское правительство и армия решительны в намерении восстановить целостность страны, они будут сражаться за каждый сантиметр своих земель.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Граждане Турции стали закупать доллары

Сумма национальной валюты страны определяется количеством денег на депозитах в банках этой страны. Согласно данным Центрального банка и Агентства банковского регулирования и надзора, 57% всех депозитов в банках хранятся в иностранной валюте, что считается самым высоким показателем за всю историю Турцию. Даже в кризис 2001 года это соотношение оставалось на уровне 52%. Эксперты отмечают, что инфляция еще больше возрастет из-за «долларизации», экономика страны продолжит сокращаться. Тем временем турецкая лира продолжала обесцениваться по отношению к доллару, опустившись до 6 лир за доллар.