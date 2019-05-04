Марокканская экзотика для европейцев — гора Тубкаль. Вереницы туристов с Запада не жалеют денег, чтобы в сопровождение гида подняться на её пик, возвышающийся над морем на 4167 метров. Из-за своей высоты вторая вершина Африки даже летом не расстается со снежным покровом. Киевский альпинист-высотник и ведущий популярного канала «Горная болезнь» Андрей Вергелес решил проверить, насколько серьезны эти места. «Восхождение на Тубкаль» — это поход двух уставших от навязчивого Марракеша русскоязычных украинцев по пыльным тропам Магриба, навстречу берберским граффити и всеядным козлам.

Тубкаль. Кадр из фильма «Восхождение на Тубкаль»

Французы, а они когда-то были властелинами Марокко, открыли для себя верха Тубкаля, величайшей горы Атласского хребта, только в 1923 году, а спустя три десятилетия покинули бывшую колонию. От них на горе остался альпинистский приют, а марокканские торговцы и сегодня сдают в аренду ужасно старые французские кошки, очевидно, брошенные армией. О Тубкале говорят «громкие рекламные фразочки, типа — именно здесь вы сможете получить бесценный опыт горных восхождений». Легенда Тубкаля — источник дохода для жителей окрестных деревень. Редкий европеец идет без гида или персонального осла для переноски рюкзака. Зимой же на горе «целых» два месяца открыт горнолыжный курорт, пока на побережье Марокко солнце греет пляжи.

На тропе в зоне леса много фруктов и воды — что просто прелесть, особенно первое, с точки зрения северян. Но и нестерпимо жарко. Выше — вода никуда не денется, фрукты — перекочуют на прилавки, а погода наконец-то изменится до около нулевой. И зрителю, понимающему толк в горах, станет ясно, что с Тубкалем что-то не так — у триангуляционного знака не протолкнуться от людей, которые недавно залипали в телефонах, отдыхая в приюте. Коллективизм у европейцев обострен до предела: «Девяносто процентов тех, кто поднимается на Тубкаль, идут с местными гидами. Но в летнее время тропа настолько очевидна и натоптана, что заблудиться просто невозможно». И еще валуны повсеместно измазаны граффити; видна и символика берберских националистов.

Фильм заканчивается. Подъем на четырехтысячник занимает полтора дня. Вид с пика неплохой, но гора для галочки. Андрей Вергелес разбивает все шаблоны о Тубкале: «Мне хочется, чтобы никто не строил ложных иллюзий относительно горы и по итогу не остался разочарованным. И да простят меня любители гор, но Тубкаль — это, пожалуй, самое неинтересное, что есть в Марокко». И я не понимаю — зачем туда хлынули толпы европейцев, включая и русских? Странные они — эти западные туристы с их маленькими рюкзаками, гидами и ослами.