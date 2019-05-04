Донбасс никогда не славился развитым сельскохозяйственным сектором — все-таки зона рискованного земледелия. Частично в связи с особенностями почвы и климата, частично — с наличием куда более рентабельных сфер, бизнес и население никогда не стремились всерьез заниматься здесь фермерством. Военный конфликт, начавшийся в 2014 году, практически погубил отрасль, а последующие действия местных властей отнюдь не способствовали ее восстановлению.

Донецкая Народная Республика

После введения Украиной в январе 2015 года продовольственной блокады и последующей экономической блокады 2017 года ЛНР и ДНР были вынуждены в значительной мере перейти на продукцию российских производителей. Несмотря на все препоны, украинские продовольственные и сельхозтовары все равно попадают на прилавки Донецка и Луганска, однако в основном продовольственную безопасность все-таки обеспечивают импорт из России и местные производители.

Приходится констатировать, что Новороссии не хватило четырех относительно мирных лет, прошедших с окончания активной фазы боевых действий, чтобы восстановить сельское хозяйство. Правительства ЛДНР так и не смогли организовать более или менее системную работу в данном направлении — республикам едва удается удерживать цены на социально значимые категории продуктов (цены и так немногим ниже, чем в московских супермаркетах). В то же время регулярное «раскулачивание» фермеров фискальными органами (в особенности людьми приснопамятного «Ташкента» в ДНР), высокие налоги и сложность бюрократических процедур отбивают у многих аграриев желание заниматься своим делом.

Серьезной проблемой также остаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы на полях Донбасса. Например, в ДНР из 500 тыс. гектаров пашни, по официальным данным, заминировано более 33,4 тыс. гектар. Притом официальная статистика совершенно не гарантирует, что трактор или комбайн не подорвется на пропущенной мине или снаряде на якобы разминированной территории. Что же касается прифронтовых районов — боеприпасы «прилетают» там регулярно, и полностью контролировать безопасность не в состоянии никто. По данным ОБСЕ, за прошедший год от подрыва мин и снарядов в Донбассе погибло или пострадало 70 человек, в том числе 18 детей.

ИА Красная Весна Знак Стоп мины. ДНР

Тем не менее, несмотря на все трудности и вполне реальную опасность подорваться на мине, засеянных полей в ЛДНР постепенно становится все больше. Сеют в основном то, что можно легко и быстро продать: пшеницу (где-то 75% всех посевов зерновых культур), ячмень, зернобобовые, подсолнечник, кукурузу и т. д.

Причем при относительно высокой урожайности пшеницы — 29 ц\га (при среднем украинском показателе 31,9 ц\га) с хлебом в республиках происходят неприятные конфузы. Так, весной, а позже летом 2018 года власти Луганска и Донецка отчитались о том, что не только располагают значительным резервом пшеницы с прошлого года, но и планируют снять неплохой урожай. Тем не менее уже в августе выяснилось, что хлеб не уродился, а прошлогодние запасы куда-то пропали. В итоге в ДНР значительно выросли цены на хлебопродукцию. Также в обеих республиках стало проблематично найти муку по «социальным» ценам, в то время как дорогая продукция местных и российских производителей всюду присутствовала в изобилии.

Официальных объяснений произошедшего так и не последовало. Зато в социальных сетях появилось немало статей с указанием конкретики, названий предприятий и фамилий ответственных лиц, утверждающих, что значительная часть зерна была экспортирована в Россию или продана государственному предприятию «Спирт Донбасса».

Впрочем, есть основания считать, что в этом году подобной ситуации не будет — чиновники, бия себя в грудь, наперебой отчитываются о небывалых успехах проведения посевных работ, а главы ЛДНР регулярно проводят образцово-показательные мероприятия, на которых обсуждаются проблемы обеспечения продовольственной безопасности.

(сс) Pavlofox Пшеничное поле

К сожалению, гарантом продовольственной безопасности республик, как и любой другой, остается Россия. Успехи сельскохозяйственного кластера в ЛДНР зачастую приводят в уныние. Так, по данным Института экономических исследований ДНР, республика обеспечена собственными овощами на 7%, молоком — на 25%, говядиной (мало покупают в связи с высокой ценой) — на 42, а свининой на 14%, курятиной — на 36%, яйцами — на 60%. В ЛНР ситуация несколько лучше — там, например, недавно повысили пошлины на импорт курятины, что можно трактовать как попытки оказать помощь собственным птицефабрикам. В Луганске продукты вообще на 10−15% дешевле, чем в Донецке; выращивается больше овощей и т. д. Тем не менее основная часть сельхозпродукции прибывает в ЛДНР из России или контрабандой с Украины.

В ЛНР в целом в правительстве чаще озвучиваются здравые мысли. Так, например, 16 марта в правительстве заявили о готовности кредитовать агропредприятия под 12% годовых. Правда, на программу кредитования в этом году выделили всего 70 млн рублей, но это уже что-то.

В остальном ситуация не слишком оптимистичная. В республиках крайне низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней, а в ДНР приводится завозить даже курятину. На 1 декабря 2017 года в ДНР числилось всего 8200 голов крупного рогатого скота. На этом фоне заявление главы республики Дениса Пушилина во время международного экономического форума в Ялте о планах поставок молока в Крым (на июнь 2018 года 62,3 тыс. голов КРС) выглядит как последствия теплового удара.

Очень тяжелая ситуация с выращиванием тепличных овощей и овощей открытого грунта. По данным республиканской статистики, в ДНР посадками овощей занято что-то около 405 гектаров, в ЛНР — более 500. Для сравнения: в некогда братской Херсонской области, даже несмотря на упадок сельского хозяйства, только помидоры выращиваются на площади более 14 тыс. гектаров. Понятно, что официальные данные не учитывают частные домовладения — овощи выращивают на своих участках даже жители Луганска и Донецка. Тем не менее ситуация явно требует серьезного и комплексного подхода. Разительно отличающегося от нынешнего, когда 11 гектаров государственных теплиц под Донецком используются кое-как, а продукция из них, как это было в прошлом году, вывозится не на рынки, а на свалку.

(сс) AKuptsova Помидоры

В целом продовольственная безопасность — еще один вызов для правительств молодых республик, которые слишком долго запрягают, когда уже давно пора ехать. Будут ли республики признаны или нет — Россия не оставит и не бросит. Но зачем кормить российских фермеров, если есть свои? Тем более что это означает не только налоговые отчисления, но и потенциальное снижение цен на продукцию. Судя по всему, ЛДНР уже в самом скором будущем предстоит вплотную заняться восстановлением сельскохозяйственного кластера и оптимизацией законодательной базы, равно как и наведением порядка в фискальных органах, порой необоснованно тиранящих аграриев. В противном случае цены на овощи, хлеб и мясо, следуя за российским рынком, в какой-то момент могут повыситься до той степени, когда все население Донецка и Луганска дружно окажется за чертой бедности. Тем более что жители Новороссии и так в большинстве своем балансируют около этой черты.