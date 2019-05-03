Первого мая вступил в силу новый этап ужесточения американских санкций против Ирана. Многие ждали этой даты и полагали, что все обвалится в персидском царстве прямо в День солидарности трудящихся. Этот день сопровождался многотысячными манифестациями во многих городах Ирана. Но причиной тому были не санкции, а растущее недовольство учителей, студентов и членов профсоюзов. Беспорядки в Иране продолжаются беспрерывно уже полтора года. Однако они носят характер тлеющего костра, покамест не дающего безудержного революционного пламени.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Закручивание санкционных гаек не отражается незамедлительно на ходе работы на центральном рынке Тегерана. Оттуда сообщают, что дела как обычно, но понуро. Растущая инфляция и обнищание населения ощущаются и там.

Напомним, как около года назад президент Трамп объявил о выходе США из договора с Ираном по его ядерным программам. С августа вступили в действие санкции. Причем, под санкции попадали все те зарубежные компании, которые продолжали взаимоотношение с Ираном. Европейские государства и Россия отказались последовать примеру США и выйти из ядерной сделки. Однако практически все крупнейшие европейские и российские компании покинули иранский рынок.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

С августа сфера американских запретов включала операции по передаче наличных долларов Ирану, торговлю с ним золотом и драгоценными металлами, любые сделки в иранской валюте, любые операции по выкупу иранских государственных долгов, торговлю алюминием, графитом, сталью, углем. Запреты коснулись и программного обеспечения в промышленных масштабах, поставок пассажирских самолётов и даже чёрной икры.

С 5 ноября началась работа по предотвращению экспорта иранской нефти. Были сделаны исключения на полгода для Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Италии и Греции. И вот, с 1 мая под санкции попадут также те фирмы вышеупомянутых стран, которые продолжили доселе закупать нефть в Иране.

Можно не сомневаться, что появятся временные и подставные фирмы для продолжения осуществления сделок в тех странах, где потреба в иранской нефти особенно высока. Однако это едва ли удержит Иран от экономического обвала.

В начале 2018 года Иран экспортировал 2,3 миллиона баррелей нефти в день. На данный момент эта цифра уменьшилась вдвое. Ожидается, что вследствие нынешних санкций Тегеран не сможет продавать «из-под прилавка» более полумиллиона баррелей в день.

Поскольку экспорт нефти — это около половины государственного бюджета Ирана, то не удивительно, что хозяйство страны находится уже в глубочайшем кризисе. Президент Роухани сказал, что это самый значительный кризис со дней революции 1979 года. Судите сами. В ноябре 2017 года доллар продавали на чёрном рынке в Иране за 35 тысяч реалов, а сегодня — за сто тридцать тысяч реалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Тем не менее мы не наблюдаем в Иране массовых народных выступлений, способных в ближайшем будущем устранить нынешний режим. Похоже, далеко не все в Вашингтоне готовы тратить силы и средства на саму смену режима.

На днях государственный секретарь и бывший директор ЦРУ Майкл Помпео дал интервью бывшему заместителю директора ЦРУ Майклу Моррелу для аналитического интернет-портала «Intelligence matters». Оставаясь членом команды оппозиционной к Трампу верхушки ЦРУ, Морелл ещё год назад указал, что у комиссии Мюллера нет никаких материалов против Трампа. Он и в этой беседе проявлял должную корректность профессионала. Когда речь зашла об Иране, Помпео прямо сказал, что задачей его администрации является прекращение иранской поддержки террористам «Хезболлы», «Хамаса» и другим радикальным террористическим сообществам на Ближнем Востоке. Однако о смене режима в Иране он не сказал ни слова. Более того, государственный секретарь прямо сказал о возможности достижения новой ядерной сделки с Ираном.

Возможно, Помпео выражает мнение тех в США, кто готов ограничиться более жестким соглашением по ядерному оружию с Ираном и прекращением его специфической деятельности в регионе, за пределами собственных границ. Нельзя исключать, что относительное затишье внутри Ирана — это следствие проявленной на практике американской политики относительной сдержанности. Если администрация Трампа стремится только к сдерживанию Ирана при помощи экономического «намордника», то результаты уже вполне удовлетворительные.

Gage Skidmore Майк Помпео

Иран перестал выплачивать жалование своим же шиитским милициям в Сирии. По сути, этим людям не остается ничего другого, как промышлять грабежом и без того обездоленного населения Сирии.

Тегеран также отказал уже Сирии в помощи в связи с энергетическим кризисом там. Он готов продавать нефть дружественному режиму, но только по предоплате.

Министр иностранных дел Ирана Зариф посетил Дамаск 16 апреля, но никаких договоренностей достигнуто не было. Поддерживающая режим Асада сирийская газета «Аль-Ватан» вышла на следующий день со статьей о том, как Тегеран перекрыл союзнику кредитную линию.

Мы обсудили сегодня новые американские санкции против Ирана. Вышенаписанное поможет также понять, почему правительство Нетаньяху проявляет сдержанность по отношению к провокациям и актам терроризма из сектора Газа. Спонсором радикальных групп был и остаётся Иран. Но, похоже, что близится день, когда это финансирование прекратится. А потом будет, возможно, как в старом анекдоте: само рассосётся…