Киргизия. Зима, высоко в горах Тянь-Шаня стоят сорокоградусные морозы и обжигают кожу ураганные ветры. В радиусе 50 километров есть только четыре человека. Это группа альпинистов, которая осуществляет штурм сразу двух семитысячников — пиков Хан-Тенгри и Победы. Один за другим, в альпийском стиле. Ещё никто не решался на это в истории высотных восхождений. Вернувшись с гор и подлечив обморожения, киргизский альпинист Семён Дворниченко смонтировал небольшой фильм с бесхитростным названием — «Зимняя экспедиция на пики Хан-Тенгри и Победы». По его словам: «В фильме можно увидеть то, что нельзя описать словами».

На Победе. Кадр из фильма «Зимняя экспедиция на пики Хан-Тенгри и Победы»

Январь-февраль 2017 года. Заснеженная колея из Каракола — вахтовка «Газ-66» увозит всё дальше в горы четверых мужчин европейской внешности. Их имена: Семён Дворниченко, Сергей Селиверстов, Алексей Усатых и Михаил Даничкин. Большинство из них — граждане Киргизии. Один альпинист из России. Попрощавшись с чабанами, они взвалят на себя рюкзаки и волокуши — по 40 килограммов «на нос», и двинутся на ледник Иныльчек. Дворниченко задумал немыслимое — они все должны стать «Зимними снежными барсами». В альпинизме «снежными барсами» признают тех, кто взойдет на все пять вершин-семитысячников Памира и Тянь-Шаня. Но Дворниченко этого мало — эти пики нужно штурмовать именно зимой, когда погода просто убийственная, и самое лучшее снаряжение и одежда промерзают в лёд.

В фильме хватает солнца и улыбок. Часто кадры, снятые тремя участниками экспедиции, воспринимаются почти как игровые. В том, что есть риск не вернуться, несведущего зрителя, кажется, не слишком и убеждает даже провалившийся в разлом ледника барнаулец Усатых. Так бывает, когда месяц съёмок и две горы сжать в короткометражку и свети в ней к минимуму диалоги, оставив место редким репликам, мимике и закадровому подтруниванию. И не все проблемы попадают в камеру. Но на подходах к высотам 7010 (Хан-Тенгри) и 7439 (Победы) метров диктует свои правила космическая стужа. Пар от дыхания образует ледяной панцирь вокруг головы. Гибнет одна из двух экспедиционных палаток… С Хан-Тенгри они уходили вниз ночью, а взобравшись на Победу, обнялись и выдавили осипшее «Ура!».

Спустя полтора года человека, смонтировавшего фильм «Зимняя экспедиция на пики Хан-Тенгри и Победы», не стало. Лавина похоронила Семёна Дворниченко на склоне пика Ленина. Семитысячника.