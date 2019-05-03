



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Высокие темпы роста польской экономики невозможно поддерживать без украинской рабочей силы. Такой вывод можно сделать из недавнего исследования Польско-Украинской торгово-промышленной палаты (PUIG).

86% украинских гастарбайтеров называют Польшу страной, где они чувствуют себя в безопасности, хотя 27% встречались с враждебностью из-за своего происхождения, а 10% по этой причине отказывали в трудоустройстве. 70% экономических мигрантов с Украины положительно оценивают опыт работы в Польше, 60% опрошенных заявили, что они «приедут в нашу страну на заработки в 2019 году». Как отмечают эксперты, большинство украинцев выбирают временную работу (на несколько месяцев), хотя «6 из 10 не прочь остаться на Висле навсегда». При этом почти 80% гастарбайтеров не находят работу в соответствии с их квалификацией. Это касается юристов, политологов и историков, а в случае с техническими работниками часто мешает языковой барьер. В пользу Польши говорят следующие факторы: географическое положение (36%), положительный опыт и уровень оплаты труда (23%). Кроме того, называется культурная близость, а также внутренняя ситуация на Украине, которая борется с кризисом.

Варшава +

Действительно, как заявил популярному польскому порталу Onet председатель комитета PUIG по миграции и занятости Павел Кулага, «самая большая волна миграции украинцев началась в 2014 году. Польша не является раем мечты для украинцев, но благодаря различным факторам она стала основным приобретателем этой волны миграции». По словам Кулаги, такого наплыва украинских гастарбайтеров не было, «если бы Украина жила нормально», поскольку «украинцы привязаны к своей земле, они ориентированы на семью и предпочли бы не уезжать, однако зачастую они не способны содержать семью, а в Польше они могут зарабатывать в пять раз больше, чем дома». Но кому война, а кому мать родная. Сегодня украинцы трудятся в каждой пятой польской компании. Трудно представить, что без них сегодня «польская экономика будет развиваться так быстро», что подтверждает председатель комитета PUIG по миграции и занятости, говоря:

«Многие компании давно бы закрылись, если бы не рабочие с Украины. Были случаи, когда наши клиенты отправляли сотрудников из бухгалтерии на производственные линии при отсутствии украинского персонала. Без украинцев в таких регионах, как Великопольша, Силезия или Поморье, возникнут производственные проблемы. Также стоит подчеркнуть, что благодаря им поляки имеют больше работы и могут развиваться».

Эти откровенные высказывания дают представление о том, почему Варшава так была заинтересована в президенте Украины Петре Порошенко и делала все, чтобы как можно сильнее раздуть пожар вражды между Киевом и Москвой. Какими бы ни были предыдущие украинские президенты, но при них, когда экономика работала и даже наращивала свои обороты благодаря тому, что не бушевала в стране гражданская война, а отношения Украины и России являлись нормальными, такого оттока рабочей силы не происходило. Сейчас в Польшу уехало несколько миллионов украинцев, причем не только, как раньше, грубая рабочая сила, поехали квалифицированные специалисты, в том числе из тех регионов, которые раньше западную соседку не замечали — центр, юг и восток страны. В 2017 году гастарбайтеры выслали своим семьям 12 млрд злотых и более 10 млрд злотых за три квартала 2018 года, что дает представление о массовости процесса. Так что Варшава была и остаётся заинтересованной в привлечении украинцев как важнейшего трудового ресурса для себя.

Польские злотые +

Но если говорить о торговле, то одним из перспективных партнеров Польши является вовсе не Украина, а Россия, несмотря на то, что политические контакты между Варшавой и Москвой сведены практически к нулю. Польский эксперт Марек Будзиш, проанализировавший польско-российские экономические отношения, приходит к следующим выводам. Польша выделяется среди стран Европейского союза, она «экспортирует в Россию больше, чем такой коммерческий гигант, как Нидерланды или Великобритания». При сопоставлении размера экономик выходит, что Польша обгоняет даже такого европейского лидера, как Германия — немцы в прошлом году продали России товаров на сумму 25,5 млрд долларов, «мы в 5 раз меньше, но польская экономика в целом меньше экономики Германии в 7 раз» и то же самое касается Франции и Италии. «Другими словами, — заключает Будзиш, — у нас все хорошо, несмотря на то, или, может быть, именно потому, что наши политики мало что делают для улучшения баланса двусторонней торговли».

Иначе говоря, со времен переворота в Киеве в феврале 2014 года, спрятавшись за спиной немцев, которые с подачи канцлера Германии Ангелы Меркель принимали одни за другими санкции против Москвы, хитрые поляки, с одной стороны, на различных политических форумах громогласно ругали Россию и грозили ей, а, с другой стороны, молча и тихо восстанавливали и наращивали с ней же торговлю. Одновременно Варшава внимательно следила за тем, чтобы российско-украинские отношения оставались ужасными, отчего польские власти так встревожило поражение Порошенко (в нем-то можно было быть уверенными) и избрание президентом актера Владимира Зеленского. А вдруг Зеленский пойдет на диалог с Москвой, остановит гражданскую войну и сможет выключить «польский пылесос», высасывающий украинские трудовые ресурсы? Страшно и боязно.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Хотя с точки зрения польских национальных интересов Варшава по отношению к Украине вела себя грамотно. Вопросы есть, скорее, к киевским политикам, которых похлопывали по плечам их польские коллеги, понимающие, что лучше всего мясо разжевывается и усваивается, когда оно — отбивная. Посмотрим, как новая администрация президента Украины будет выстраивать разговор с Польшей, ведь так просто Варшава украинских гастарбайтеров Киеву не отдаст.