



Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с важным заявлением. В интервью грузинской службе радиостанции «Голос Америки» она сказала, что сомневается в целесообразности размещения американских военных баз на территории страны. «Не думаю, что это рекомендовано. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность, — отметила Зурабишвили. — Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем я не думаю, что Соединённые Штаты готовы иметь тут военную базу, которая привлечёт внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активны в нашем регионе».

И сразу выявляются важные нюансы. В Тбилиси политики много рассуждают о возможностях углубления военного сотрудничества с США, называя их «нашим основным партнером», говорят о планах вступления в НАТО, уверяют всех в том, что американцы «рассматривают Грузию как составную часть своих национальных интересов». В таком контексте определенные силы в Тбилиси воспринимают увеличение числа совместных учений США и их партнеров по НАТО как в Чёрном море, так и на суше. Но только знатоки понимают, что одно дело рассматривать Грузию «в контексте европейской региональной безопасности вместе с другими странами, такими, как Украина», другое — исключительно исходя из национальных интересов Вашингтона. В этой связи грузинский военный журналист Тенгиз Гоготишвили задается вопросом: почему Запад спокойно отреагировал после кавказской войны августа 2008 года на потерю Грузией контроля над Абхазией и Южной Осетией? В то время, когда начались события на Украине, то посыпались санкции Европейского союза и США, а ранее ни в одной из санкций не фигурировало слово «Грузия».

Mod.gov.ge Грузинские солдаты

Да и сама Зурабишвили, комментируя многонациональные учения «Достойный партнер — 2017», проводимые под эгидой НАТО в Грузии, откровенно констатировала следующее: «Боюсь, что у новой американской администрации нет ни опыта, ни видения по урегулированию конфликтов в регионе». Некоторые грузинские эксперты объясняли такие подходы Зурабишвили как «результат воспитания во французской дипломатической школе, где сильны антиамериканские настроения». Если возвращаться к нашему конкретному случаю, то интрига в том, что, как считает грузинский политолог Вахтанг Дзабирадзе, «никто не знает, почему Зурабишвили затронула вопрос о размещении военной базы США в Грузии, тогда как никаких переговоров вокруг размещения баз не ведутся. Она могла либо дистанцироваться от обсуждения этой проблемы, либо заявить, что не располагает информацией, однако предпочла тиражировать свою точку зрения». Иначе говоря, как утверждает оппозиция, президент «дублирует образ Грузии, тиражированный российской пропагандой». За что Зурабишвили пригрозили даже импичментом.

В то же время глава государства — опытный дипломат и не бросает просто так слова на ветер. Для того, видимо, есть свои, не афишируемые причины. Не исключено, что США с вопросом о размещении своей базы в Грузии связывали визит Зурабишвили в Вашингтон. По данным телекомпании Rustavi 2, МИД Грузии работает над его подготовкой еще с марта. Сейчас дата визита отнесена к концу сентября — началу октября. Исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон заявляет, что решение пока не принято. Грузия — страна маленькая, и столь длительная по времени подготовительная работа по этому визиту вызывает вопросы. Напомним, что Тбилиси и Вашингтон в 2016 году подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. В Вазиани американцы построили Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс, но Тбилиси не проявляет желания придать этому Центру статус базы. «Находясь в партнерстве с НАТО в Румынии и Болгарии на западном фланге морского региона, — отметила Зурабишвили, — Грузия является жизненно важным стратегическим партнером на восточном побережье, и мы готовы к тому, что Чёрное море будет более важно связано с Соединёнными Штатами». Но это далеко не то, что нужно США.

Mod.gov.ge Американские военные в Грузии

А что нужно Тбилиси? Во время недавнего визита в Европу грузинский президент говорила, что видит будущее своей страны в европейской семье — ЕС и НАТО. По её словам, «для вступления в ЕС предстоит еще поработать, а вот для вступления в НАТО Грузия созрела, и проблемы — в готовности членов альянса к расширению, отношениях между Вашингтоном и европейскими лидерами и в позиции Москвы». Ну и с Россией «диалог стоит вести совместно с европейскими и американскими партнерами». Поэтому, по словам Зурабишвили, «нужно посетить США, чтобы перед будущей встречей Трампа и Путина представить Вашингтону наше видение обстановки в регионе». Но ситуация, как видим, меняется, президент Грузии уже не рассчитывает на американского коллегу как спарринг-партнера по диалогу с Путиным. Она стала выводить себя в центр интриги, выступая с заявлением об американской базе в Грузии, протестные крики оппозиции используя в качестве привлекающего внимание фонового политического шума. И вот что пишет известный грузинский публицист Дмитрий Мониава:

«Слишком долгая и насыщенная история, выживание в экстремальных условиях, богатый опыт взаимодействия с империями и их элитами привили грузинам вкус к «большой игре». Желание совершить «нечто» связано в том числе и с этим, тем паче, что ресурсный дефицит не позволяет Грузии копировать стратегии других, более могучих государств. Кому-то такое положение дел покажется безумным, и оно зачастую ведет к тяжелым потерям, но не исключено, что именно благодаря ему грузины все еще могут ставить перед собой вроде бы недостижимые цели и иногда добиваться желаемого, а в конечном счете развиваться и повышать самооценку».

Посмотрим, что будет дальше.