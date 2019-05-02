С 7 часов утра 1 Мая в Париже закроют все станции метро вблизи Елисейских Полей, общим числом свыше двадцати.

(сс) Jeanne Menjoulet Конная полиция

С 12 часов дня закроют ещё девять станций метро.

Рестораны и магазины по маршрутам манифестаций должны быть закрыты.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер (так и хочется назвать его Кастанедой) невпопад написал, что в Париже охранять порядок привлекут 7400 правоохранителей.

Одновременно смазливо похожа на эту цифру цифра 74 000 тех, кто придёт или интересовался участием в манифестациях 1 Мая.

Что это? Кастанеру приснилась цифра 74 000, но уменьшенная в десять раз? Не могу знать, лишь заметил сходство цифр.

Скончалась актриса Анемон. Кто такая, чёрт её знает, фотография сумасшедшей, интернет ответил, что ей 68 лет.

В этом году в первомайской манифестации участвуют три синдиката (профсоюзы: CGT, CFDT и FO).

Натали Арто (FO — Force Ouvriere — Рабочая Сила) осудила рано утром на France-2, климат «психоза», нагнетаемый правительством по поводу манифестаций 1 Мая. «Уже два дня правительство создаёт этот психоз, но оно не остановит нас от того, чтобы выйти».

Насколько я понял, самая крупная манифестация начнётся в 14:30, что ли, — время и место всё время меняют, не думайте, что это я бестолков, — по парижскому времени с бульвара Монпарнас с площади 18 июня 1940 года.

(сс) Jeanne Menjoulet Первомайская манифестация в Париже

FaceBook процензурировал такой вот анонс:

«Ультимативный акт: Париж — столица бунта!»

«Жёлтые жилеты» пишут по этому поводу :

«Понятно, что это (цензура FaceBook (ом)) — доказательство того, что призыв наш внушает страх и усиливает наше убеждение, что нам нужно его поддержать. Ничто не мешает, чтобы это 1 Мая стало поворотной датой!

«Жёлтые жилеты», «Чёрный блок», члены профсоюзов или простые манифестанты по всей Франции и за границей, мы ожидаем множества вас, чтобы ответить этой цензуре на улицах!»

Вот ещё один призыв — придти на площадь Республики в Париже 1 Мая в 10 утра Tous Ensemble — все вместе.

Есть ещё десяток призывов. Разобраться, куда вам нужно, — не так легко.

Но вот и началось. Уже в 08:30 утра начались задержания, признал пресс-секретарь Национальной полиции Мишель Лаво, выступая на France Info:

«Мы имеем множество задержаний в кадре предварительных контролей в Париже и в других городах, где выставлены дозорные. В частности для обнаружения незаконных объектов — реального оружия или того, что может им послужить».

10:46 — собираются на Монпарнасе.

10:50 — пошли в Лилле,

10:58 — пошли в Клермон-Ферране,

11:18 — в Руане и Марселе.

Фото возле галереи Лафайет в Париже. Людей тьма.

(сс) Jeanne Menjoulet Протестующий в желтом жилете

Новость: власти начали блокировать мобильную связь, называя блокировку аварией. На карте вся Франция жёлтая, как большая яичница, чуть меньше жёлтого в центре страны Очень жёлтые Париж, Бордо, Лион, Тулуза, Виллежюив, Булонь-Биянкур, Нант, Пантен, Колмар, Паунагет…

Полиция ожидает прихода от 1000 до 2000 людей «Чёрного блока».

Вечер приближается. В Париж вернулся Thierry М: жду рапортов от него и от Yvan H.

А вот ДОСЕЛЕ НЕБЫВАЛОЕ — ВСЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ВО ФРАНЦИИ НЕ РАБОТАЕТ! ВСЯ!!! Чуть позже поступает сообщение, что можно всё же позвонить на русский мобильник.

12:45. На площади Пирамиды появился Жан-Мари Ле Пен, говорит, что пожар Notre Dame криминального происхождения и упоминает в связи с пожаром спец-службы.

Его дочь, Марин, в это время явилась к «жёлтым жилетам» в Ницце. Вроде бы в Ницце.

12:53. «Чёрный блок» прибыл во главе кортежа на Монпарнас под аплодисменты и песню «Весь мир не выносит полицию» — последовали первые удары дубинками.

Дальше начинаются столкновения.

Столкновениям на Монпарнасе сопутствуют два объяснения их причины.

Официальное. Якобы между «жилетами» и «Чёрным блоком» с одной стороны и синдикалистами — с другой начались разборки и столкновения. В столкновения вмешалась полиция. Последовали гранаты со слезоточивым газом, 165 задержаний и —внимание! — 9016 предварительных контролей граждан.

Куда более правдоподобная версия такая: полиция набросилась на «Чёрный блок».

В 13:30 у ресторана «Ротонд» на бульваре Монпарнас, он стоял забаррикадированный, поскольку там праздновал свою победу на выборах Макрон, начались стычки с полицией. Слезоточивый газ. Ещё час до официального выступления кортежа с бульвара Монпарнас в 14:30.

На видео понятно, что Париж просто переполнен толпами «жилетов» и без жилетов.

ErrorTribune Французские полицейские

Около 18 часов по московскому времени АFP доносит до желающих, что в Париже к этому времени участвуют в манифестациях 40 000 человек, по Франции — 151 000 человек.

Вот письмо от Тьерри М.

«Приветствую, Эдуард!

Ты мне должен пару ботинок, я прошагал дюжину часов от Монпарнаса до пляс д'Итали, что не так далеко, но полиция нас газировала и загоняла в ловушки несколько раз, систематически и без причин. Блокировали, в частности, все доступы на бульвары Сен-Марсель и бульвар Госпиталя, куда они загнали толпу и бросали в неё гранаты. Образовали полицейский занавес, через который, после того как блокировали выходы, позволяли по каплям проходить людям. И в самые неподходящие моменты, в какие возможно.

Полиция разрезала кортежи на множество обрубков, что было странно, потому что сегодня манифестация не была «жёлтых жилетов», но традиционная манифестация Первого мая с коллаборационистскими синдикатами CGT, FO, и таким образом, ввиду их политики повиновения власти, потому полиция должна бы была вести себя спокойно, но вовсе нет. И это отражает обезумение авторитаризма власти, демократическую диктатуру, следующую за 18 брюмера Луи Наполеона Бонапарта, которым стало избрание нынешнего французского президента.

Синдикалисты (профсоюзники), которые ожидали небольшого традиционного спокойного променада, были разгневаны.

Мы всё время старались идти возле жандармов, которые ведут себя намного лучше, чем полиция, и они профессионалы уличных войн, которые не безумеют и не истерикуют.

Тем не менее мы наглотались газа. Интервенция и гранаты начались ещё до нашего прибытия. Я не знаю, что они положили в их гранаты, но ты не можешь в полном смысле больше дышать, глаза выжигает, невозможно стоять на ногах. Многие теряли сознание на моих глазах. Мы видели проходящим прославленный «Чёрный блок», очень организованную банду, которая бросала бутылки, но они быстро растворились в огромной толпе. И флики постоянно нападали и газировали эту толпу в большинстве своём мирную.

Мы вышли из ловушки (nasse) через небольшую улицу перед пляс д'Итали, вышли из окружения. «Чёрный блок» разгромил камион полиции, никто не был задержан. Говорят они разгромили камион утром, вблизи Восточного вокзала. Я не видел, но мне сказали. В такой толпе всё возможно, люди безумеют, и есть провокаторы.

В момент, когда я принял большую порцию газа, согнувшийся вдвое, потому что глаза у меня выгорали, небольшой говнюк меня сбил, бежал со всей скоростью, сбивая всех. Адреналин мне ударил в голову, я его преследовал, схватил, сбил в свою очередь, готовый набить ему морду.

«Жёлтые жилеты» нас разделили. Он исчез.

Пожары возникли на бульваре Сен-Марсель, толпа раздалась, чтобы дать проехать пожарным.

На площади Италии окружённые манифестанты оставались несколько часов, пока жандармы не дали им выйти.

Что следует удержать:

Эта власть не выносит ни малейшего сопротивления и готова обрушиться даже на своих союзников — синдикалистов. Очень странно, это в первый раз. До этого, если ты шёл за СGT, ты себе говорил «тут будет спокойно». И вот…

Вчера вечером на Северном вокзале никакого контроля.

Дружески, Тьерри.

И добавлю, что «Чёрный блок», который мы видели проходящим, говорили по-английски: together, together! (Вместе, вместе!)».

Точное количество участников первомая в Париже и во Франции пока неизвестно, сказались блокада FaceBook и другие побочные обстоятельства.