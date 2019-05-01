Закон города трех революций гласит, что шествия по Невскому проспекту запрещены почти всегда, если это, конечно, не крестный ход. Или Первомай, когда традиционно почти все активные силы города имели возможность выйти и заявить о себе горожанам.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие КПРФ на первомайской демонстрации в Петербурге

Участники первомайской демонстрации в Петербурге в этом году ждали повторения сложившейся практики прошлых лет. Три основных колонны: власти, «Единая Россия» и лояльные профсоюзы — впереди, оппозиция — в хвосте, между ними — КПРФ и другие левые силы. Но в 2019 году третья колонна далеко не ушла.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг «Единой России»

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие ЛДПР на первомайской демонстрации

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия» и «Молодая Гвардия»

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна КПРФ на первомайской демонстрации

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщица в костюме пионерки

Демонстрация началась с нововведений. Меры безопасности в этот раз серьезно усилили: для того чтобы попасть в любую колонну или точку сбора, необходимо было преодолеть металлодетекторы и предъявить полиции содержимое рюкзаков и сумок.

Голова колонны первой сформировалась на пересечении улицы Марата и Невского проспекта и двинулась в сторону Дворцовой площади в 11:00. Здесь развевались флаги «Единой России», Санкт-Петербурга, Общероссийского народного фронта и Ленинградской федерации профсоюзов.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красавчики»

Дарья Драй ИА REGNUM Активисты КПРФ на первомайской демонстрации

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат Госдумы Владимир Бортко

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Единой России» на первомайской демонстрации

Во главе шествовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов в окружении своих вице-губернаторов и глав комитетов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутаты-единороссы, причем не только городские, но и думские.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов (в центре), Вячеслав Макаров (справа) и Владимир Дербин (слева)

Безопасность обеспечивали не только рамки: никогда еще столь настойчиво не пресекали дорогу журналистам, которые пытались сопровождать колонну во главе с градоначальником. Демонстрировать журналистские удостоверения приходилось через каждые 10 шагов, кроме того, некоторые полицейские и сотрудники Смольного даже не интересовались их наличием, а сразу пытались вытолкнуть представителей СМИ на тротуар с рекомендацией «уйти и не мешать колонне».

Под звуки духового оркестра и бой знаменитых петербургских барабанщиц Александр Беглов сотоварищи неспешно продвигался к Дворцовой. Вслед за головой колонны на километры растянулись «блоки» первичек «Единой России» из разных районов города. Но большинству из них оркестра не досталось. Заводящие тщетно пытались побудить людей с флагами и шарами кричать «ура!». Но те откликались неохотно.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщицы на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на праздничном шествии

Несмотря на солнечную погоду, по ощущениям корреспондента ИА REGNUM, освещавшего и предыдущие праздники, в этом году на Первомай пришло гораздо меньше петербуржцев, чем обычно. По крайней мере, по ходу движения колонн за ними почти никто не наблюдал, а росгвардейцам в оцеплении зачастую приходилось «оберегать» шествие от пустых тротуаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые тротуары Невского проспекта

Дарья Драй ИА REGNUM Немногочисленный зрители на площади Восстания

Некоторые горожане на террасах Невского проспекта лениво потягивали кофе и пытались с первого взгляда отличить в толпе с флагами «сталинистов» от «ленинистов». «Что-то грустновато у вас», — заметил в разговоре с петербуржцами гость из Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Флешмоб КПРФ на первомайской демонстрации

Попытались отличиться единороссы из Приморского района, отправив вперед себя огромный внедорожник в подсолнухах и с устрашающими медведями на крыше. Продвигался джип под русские народные песни и пляски в сопровождении Ильи Муромца и красавиц в кокошниках, чем доставил недоуменную радость мигрантам из азиатских республик: дворники в ярких жилетках с удовольствием снимали это на видео.

Где-то среди единороссов и профсоюзов затесались и активисты НОД, которые, пусть и малочисленные, но намеревались рассказать, что Россия долгие годы находится в оккупации.

Дарья Драй ИА REGNUM «За свободный интернет»

Наконец, показались и «сталинисты» с «ленинистами». Колонну КПРФ возглавил депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, заявивший о губернаторских амбициях. Он нес копию флага Победы, но шел сразу за флагом с гигантским портретом Иосифа Сталина. «Нет, от этого палача мы не отрекаемся», — заявил Бортко на своей недавней пресс-конференции в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна КПРФ на первомайской демонстрации

Следом за КПРФ прошли активисты «Левого фронта», за ними — так называемый «Бездомный полк», состоящий из обманутых дольщиков. «Обманутые дольщики — позор России!» — скандировали они. Прочие левые сообщали горожанам в мегафон, что Борис Ельцин предал страну и не предложил никакой идеологии, посему теперь необходимо пойти на выборы, дабы исправить ошибки прошлого.

Дарья Драй ИА REGNUM Обманутые дольщики на первомайском шествии

Дарья Драй ИА REGNUM Против пенсионной реформы

Дарья Драй ИА REGNUM Колонна «Другой России» на Невском проспекте

Однако в целом вторая колонна вышла очень разношёрстной. В ее хвост затесались и защитники Исаакиевского собора от передачи его в руки РПЦ, и веганы, и зоозащитники, и феминистки, и лимоновцы, и анархисты. Большинство из них шествовало с самодельными плакатами и транспарантами с оригинальными лозунгами, создавалось впечатление — уже привычное для последних лет — что этим людям, пожалуй, больше всего есть дело до Первомая, потому что оказаться в подобной компании по разнарядке, в роли дежурного «флагоносца» или молчаливой массовки, не желая искренне выразить свою позицию, просто невозможно.

Дарья Драй ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунги веганов

В этом же ключе выступали и участники пародийной «Монстрации» с лозунгами «Интернет — не место для дискуссий», «Фасоль и горох — наш газовый резерв» и «Челябинск смог». «Правильно думай, правильной чувствуй, сердцем в могиле, душою в тюрьме», — бодро заиграла известная песня группы «Порнофильмы», и участники акции удалились в сторону Исаакиевской площади.

Теоретически к 12:30 по плану третья колонна так называемых «объединенных демократов», собравшая «Яблоко», «Справедливую Россию», «Партию роста», активистов «Открытой России», сторонников Алексея Навального, а также «зелёных», градозащитников, дальнобойщиков, протестовавших против системы «Платон», и активистов других объединений должна была давно выдвинуться по Невскому проспекту. Затем это шествие должно было свернуть на Литейный проспект, чтобы проследовать к Финляндскому вокзалу, где власти даже согласовали митинг, от которого организаторы предпочли отказаться — и так путь к памятнику Ленина неблизкий, дойти бы.

Дарья Драй ИА REGNUM «За свободные выборы»

Но они не дошли. По странному стечению обстоятельств Литейный проспект с Невского в 12:45 был всё еще перекрыт. И не живой цепью омоновцев, которые могли бы разойтись при приближении демонстрантов, а тяжелыми металлическими ограждениями и снегоуборочной техникой. Сотрудники полиции в оцеплении в ответ на вопрос развели руками и заявили, что ничего не знают о прохождении колонны в этом месте, подобных «вводных» им еще «пока не давали», хотя все маршруты были согласованы задолго до 1 мая. Но после окончания демонстрации все ограждения непременно уберут.

Карина Саввина ИА REGNUM Перекрытый Литейный проспект

Третья колонна, которая выбрала основным лозунгом «За честные выборы», скандировала уже совсем другие вещи. Она сумела пройти по Невскому лишь несколько сотен метров и застопорилась в районе улицы Марата — как раз там, откуда стартовал двумя часами ранее Александр Беглов. Как заявил депутат Заксобрания Максим Резник, еще во время сбора третьей колонны правоохранители отсеивали агитацию, где упоминался врио губернатора в каком бы то ни было ключе. Впрочем, один плакат, где Беглов представал в образе злодея из сериала «Игра престолов», протащить всё же удалось.

То, что происходило после выступления колонны, участники событий затрудняются детально описать. «Мы даже не поняли. Начались какие-то задержания. Совершенно непонятно почему. Барабанщиков зачем-то повязали. Идет колонна, и вдруг в нее врезается полиция, выхватывает кого-то и начинает вязать. Я шла в самом начале и не понимала, как такое могло произойти», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Первые задержания на Невском проспекте

Бойцы ОМОН Росгвардии

Когда в автозаках оказались несколько человек, организаторы попытались выяснить у полицейских, в чем те провинились. «Вначале задержали человек десять. Колонна встала и сказала: «Объясните, почему задерживаете, иначе мы не пойдем. Задержания шли постоянно: внедрение полиции, шум, остановка», — описывает Шишкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат Заксобрания Борис Вишневский общается с полицией

Дарья Драй ИА REGNUM Оцепление

Полицейские тем временем через мегафоны объясняли демонстрантам, что они нарушают правила проведения своей демонстрации, а журналистов просили не мешать работе Росгвардии и по возможности вообще устраниться куда-нибудь. Депутат Максим Резник также намеревался уточнить причины, по которым некоторых участников выхватывают из толпы.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержание Максима Резника

На него налетели правоохранители и довольно жестко уволокли в автозак, прижимая к асфальту. Там он просидел какое-то время с другими задержанными. Позднее ГУ МВД сообщило, что парламентария отпустили после «профилактической беседы». «Он допускал нарушения порядка проведения публичного мероприятия», — пояснили в Главке МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Оцепление

Другим задержанным повезло не так сильно. Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев был сбит с ног в тот момент, когда стоял рядом с полицейским, пытаясь, как организатор, выяснить, что происходит. Бывшего председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали более мягко в тот же момент.

«Мы с Пивоваровым подошли к какому-то полицейскому начальнику, чтобы уточнить, за что задерживают людей и почему мы не можем продолжить мероприятие. Ведь как только мы начинаем движение, начинаются задержания. Резник уже был задержан, и уполномоченный по заявке Денис Васильев. Но мы только начали разговаривать, как подбежали «космонавты» и повалили нас на землю без каких-либо объяснений», — сказал Шуршев. Этот момент попал на видео, которое теперь гуляет по различным каналам в сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержание манифестанта

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунги демонстрантов

Примерно к 13:00 третью колонну уже фактически взяли в кольцо. Со стороны Дворцовой площади дорогу им преградили не менее сотни бойцов Росгвардии с дубинками, причем продолжали призывать участников возобновить шествие. С другой стороны — с площади Восстания — всё прибывала техника с новыми бойцами.

Толпа, застрявшая у улицы Марата, скандировала: «Свободу политзаключенным». Кроме того, среди лозунгов звучали имена первых лиц государства, что, как полагают наблюдатели, полиция могла посчитать провокацией.

Дарья Драй ИА REGNUM Выдавливание третьей колонны

Зато происходящее, наконец, привлекло внимание прохожих. «Сугубо полицейское государство», — прокомментировала одна из зрительниц. «Позор!» — скандировали люди с тротуаров, видя очередное задержание. «На всех квартир не хватит!» — обращался к силовикам член «Объединения перевозчиков России».

Дарья Драй ИА REGNUM Радужные флаги на Невском проспекте

Наступал момент «икс». Официально Невский был в распоряжении демонстрантов до 13:30. Затем следовало пустить движение транспорта. В 13:20 член движения «Солидарность» Сергей Кузин объявил окружающим, что через 10 минут всем придется собрать символику и разойтись. Правда, это его не спасло: самого Кузина задержали, потому что Росгвардия решила лишние 10 минут не ждать. Полицейские вновь вклинились в толпу, схватили несколько человек, плакаты против «Единой России» оказались на земле. «Поднимайте растяжку!» — кричали демонстранты.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержание Сергея Кузина

Спустя мгновение гвардейцы стали сжимать кольцо, живой цепью выдавливая людей в сторону площади Восстания и на тротуары Невского проспекта с двух сторон. К 13:30 омоновцы живой цепью уже ограждали проезжую часть от людей.

«Молодцы! Разогнали всех!» — саркастично похвалила их одна из участниц. Молодые люди, которые не смогли провести шествие как запланировали, сетовали на действия правоохранителей. Среди зрителей нашелся человек, который сравнил происходящее с парижскими митингами. «Там бы давно уже слезоточивый газ пустили и дубинками всех раскидали! А здесь нет», — неодобрительно высказался он в сторону демонстрантов. «А что мы делали, просто стояли! Во Франции бьют тех, кто витрины разбивает или камнями в полицию кидается. А не тех, кто просто стоит и что-то говорит», — возразили участники провального шествия.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия в оцеплении

Марина Шишкина отметила, что по духу колонна демократов 2019 года ничем не отличалась от колонны 2018 года, когда ей успешно удалось дойти до Марсова поля и спокойно помитинговать.

«Колонна шла, кричали те же лозунги. Колонны разные — какие-то более, какие-то менее радикальные, но мы ничего не нарушали. Сейчас у меня впервые ощущение страха после первомайской демонстрации», — поделилась лидер петербургских «справедливороссов».

Она сообщила, что, наблюдая за происходящим из головы колонны, беседовала с сотрудницей комитета по законности Смольного. Шишкина просила чиновницу объяснить, в чем состоят нарушения людей, попавших в автозаки.

«Она сказала: «Вы кричите то, что не заявлено в целях митинга». Но в целях митинга было заявлено публичное выражение в отношении электоральной политики. Может быть, она не знает, что такое электоральная политика? Говорит: «Нельзя против «Единой России» кричать». Я говорю ей, что кто-то за «Единую Россию», а кто-то против. «Вы тогда не должны вообще ничего кричать, должны тихо идти». Но коммунисты же вообще песни поют!» — воскликнула Марина Шишкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Оттеснение демонстрантов на тротуар

Главный городской единоросс, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров по итогам событий на Невском проспекте в очередной раз похвалил полицию за четкие действия в соответствии с законом. Макаров заявил, что произошедшее — признание политической несостоятельности оппозиции.

«Это неспособность повести за собой людей, предложить внятную и чёткую программу. Поэтому всё чаще для провокаций используются всенародные праздники, призванные объединять, а не разделять людей. Поступая таким образом, они сами ставят крест на дальнейшей судьбе своего движения. Нельзя заработать политические очки, испортив гражданам праздник, предлагая раскол вместо единения», — заявил он.

Макаров надеется, что петербуржцы сделали необходимые выводы из событий сегодняшнего дня.

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По данным Смольного, в массовых мероприятиях 1 мая в Петербурге участвовали более 100 тысяч человек. По данным СМИ, задержано более 60 человек, полиция свои данные пока не называет.