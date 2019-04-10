Сколько овец в одном валенке

Андрей Шапран ИА REGNUM Склад, мастер демонстрирует новинки – расписанные вручную валенки и декорированные войлочные тапочки

Сколько овец надо иметь в сельском хозяйстве, если для бесперебойного функционирования небольшого производства требуется только ежемесячно 10 тонн шерсти? С одной овцы можно настричь около 2−3 килограммов шерсти. Есть заготовители, которые собирают эту шерсть, сдают на производство. В прежние времена этой работой занимались заготовительные конторы, теперь их нет, весь процесс сбора шерсти находится в руках частников-заготовителей, которые собирают и сдают шерсть на производство. Выбор у частников небольшой, но есть. Потому с каждым частником надо найти общий язык, договориться.

Андрей Шапран ИА REGNUM Мастер «Орбиты» демонстрирует продукцию

Андрей Шапран ИА REGNUM «Чесальный» цех – фрагменты ремонта и ежедневной чистки машин – обязательное условие изготовления качественной продукции

Основная проблема современного российского села — молодежь в село не возвращается, остаются родители, пенсионеры. Молодежь прописана в селе, а работает или учится в городе. Возвращаться сегодня в село смысла нет — об этом говорят сами родители. Точно такая же ситуация складывается у частников, которые держат небольшое количество скота в своем хозяйстве, и, даже если они живут в пятидесяти километрах от райцентра, приехать и сдать шерсть, чтобы выручить какие-то деньги, для них оказывается большой проблемой. Хорошо, когда у человека есть свой автомобиль, если его нет или нет постоянного автобусного сообщения, такой хозяин оказывается перед выбором — выбросить или сдать заготовителю, который и выручает в подобной ситуации.

Андрей Шапран ИА REGNUM «Чесальный цех» — здесь шерсть прочесывают на машинах, удаляют грязь, собирают в кудели

В прошлом году не только на Алтае, но и для всей Сибири проблемой оказалась и поздняя весна. Овец стригут два раза в год, а самой ценной является осенняя стрижка и шерсть. Из весенней, в хорошем случае, используют на производстве только двадцать процентов от общей массы. А люди стригут теперь только один раз, потому и шерсть нужного качества постепенно становится проблемой. Летние запасы шерсти были приличные, с ними успешно проработали до января, но уже в конце месяца в феврале, на складе не оказалось ни одного килограмма шерсти. Из этой ситуации удалось выкрутиться, и запас шерсти теперь создали такой, что до стрижки спокойно родинцы проживут и проработают.

Андрей Шапран ИА REGNUM Стела в Родино

Технология валяния

От закладки до склада проходит четыре дня. Первый этап — это прочес: получаются на выходе кудели, это чесаная шерсть, которая проходит обработку в чесальном цехе. Сырье в «Родино» получают из разных мест. Но это только соседние российские регионы, казахстанская шерсть, шерсть из Узбекистана для сибирских валенок не подходит.

Андрей Шапран ИА REGNUM «Чесальный цех» — здесь шерсть прочесывают на машинах, удаляют грязь, собирают в кудели

Шерсть прочесывают на чесальных машинах. Особенность процесса — один слой накладывается на другой, параллельно друг другу, и катышки в этом процессе оказываются лишними, с ними работа не получится.

Андрей Шапран ИА REGNUM «Чесальный» цех – фрагменты ремонта и ежедневной чистки машин – обязательное условие изготовления качественной продукции

Шерсть прочесали — получат кудели. С одного прочеса получается несколько куделей. Кудели передаются закладчицам. У каждой есть свой размер, своя метка, на каждый размер идет определенное количество шерсти. На пару детских валенок уходит от 0,8 килограмма, до 2,2 килограмма.

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех, где хранятся шерстяные кудели

Макеты, с которыми работают закладчицы, колодки, с которыми работают рабочие — мужчины — всё это используется на протяжении длительного времени без изменений. Так было раньше, так происходит и теперь.

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагмент работы на станке на растяжке валенка

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех по набивке изделий, фрагмент закладки валенок в кипящий котел

Андрей Шапран ИА REGNUM Валяльно-войлочные изделия перед варкой

Особенности родинского производства в том, что процесс изготовления валенок летом не сокращается и не прекращается. Не так давно стали экспериментировать с цветом — так появились цветные, двухцветные валенки. Но основным, конечно, по традиции остается черный цвет.

Андрей Шапран ИА REGNUM Склад, мастер демонстрирует новинки – расписанные вручную валенки и декорированные войлочные тапочки

От чего зависит качество валенка

Родинские валенки отличаются по качеству от так называемых фабричных. Основным критерием в работе является личное отношение каждого мастера на своем участке — если человек готов будет взять валенки для себя или для своих родственников, знакомых, значит, и сделаны такие валенки с душой. Это же ручной труд, как и в любом подобном случае, результат зависит от личного отношения человека, его настроения и настроя души. Если человек придет на работу больной или уставший, то и качество его продукции будет соответствующим.

Сибирские валенки расходятся по всем ближайшим регионам — Красноярскому, Томскому, Омскому, Алтаю, уходят в Новосибирскую и в Кемеровскую области.

Андрей Шапран ИА REGNUM Изделия непосредственно перед растяжкой на станке

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы женщин-мастериц в цехе по сборке изделий из шерсти в готовые валяльно-войлочные изделия по гостовским макетам

Андрей Шапран ИА REGNUM Мужчины-мастера демонстрируют готовую продукцию в цехе набивки изделий

Наследие прошлого

Непросто решается вопрос с запасными частями к машинам, практически всё оборудование перешло из Советского периода, из 80-х. Какие-то запчасти необходимо заказывать, что-то удается покупать в готовом виде. Иногда ремонтный процесс в чесальном цехе занимает много рабочего времени, но без качественно подготовленной шерсти не будет и качественной конечной продукции.

Андрей Шапран ИА REGNUM Мастер во время операции по очистке чесальной машины

Андрей Шапран ИА REGNUM Уборка цеха

Где взять шерсть

Как решается вопрос с закупками шерсти? Уменьшается количество овец, которые и являются основным источником сырья. Но все вопросы пока решаются. Сегодня шерсти, которую закупают в своем районе, в лучшем случае хватает на месяц: если раньше в частных хозяйствах держали по 50−100 голов, то теперь поголовье резко сократилось.

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех, где хранятся шерстяные кудели

Как правильно продать родинские валенки

В «Родино» свои производственные принципы, и занимаются продажей только своей продукции, на месте. Изготавливаются валенки по индивидуальному заказу — у кого-то ноги больные и икры большие, у кого-то обе ноги могут быть разных размеров.

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех по набивке валенок. Колодки, которые мастера используют при набивке валенок в соответствии с тем или иным размером

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы мастеров в цехе набивки изделий

Недавний пример — пришла женщина и обратилась с личной просьбой. Посчитали, назвали ей стоимость — 868 рублей. Она ошарашена — живет в 50 километрах от Родино, а купила точно такие же за 1868 рублей, то есть от села отъехали продавцы — и сразу тысячу накинули. Где-то, например в Новосибирской области, цена будет еще больше: родинские валенки продают повсюду, нередко выдавая за свои, с этим тоже приходится сталкиваться постоянно. Но нет сегодня задачи «восстановления справедливости» в буквальном понимании, каждый занимается тем трудом, к которому оказался способен.

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагмент в цехе набивки изделий

Андрей Шапран ИА REGNUM Склад, мастер демонстрирует новинки – расписанные вручную валенки и декорированные войлочные тапочки

Организация торговли, выезды, командировки — всё это требует дополнительных расходов, привлечения специалистов, продавцов и в большинстве случаев в конечном итоге не дает ощутимого результата. По этой причине в Родино в свое время решили, что каждый будет работать на своем месте.

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы мастеров в цехе набивки изделий

Секрет производства

Хитростей в производстве нет никаких, как чесали шерсть, так и чешут, как закладывали валенки, так и закладывают. Если в чанах работали с паром и с кислотой, то теперь с моющими средствами, то есть работают по прежним рецептам, практически ничего в них не меняя.

«Любую работу взять — она окажется тяжелой. И производство валенок, несмотря на стопроцентный ручной труд, незначительно отличается от другого ручного труда. С той лишь разницей, что многие подобные предприятия сегодня в Сибири прекратили свое существование».

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагмент обточки валенка на станке в цехе набивки изделий

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы женщин-мастериц в цехе по сборке изделий из шерсти в готовые валяльно-войлочные изделия по гостовским макетам

Немного истории

В Советское время в Сибири существовали комбинаты бытового обслуживания, еще раньше подобные предприятия назывались «промартели», в 91-м предприятие выставили на торги, и с тех пор судьба валенок и «Родино» была предопределена.

Андрей Шапран ИА REGNUM Валяльно-войлочные изделия, поступившие в цех варки

Пятьдесят человек найти работу сразу сегодня, конечно, не смогут. И в вопросе выживания производства заинтересованы абсолютно все — от руководителя до рабочего.

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех, где в валенки мастера набивают колодки определенного размера, доводят изделия практически до конечной формы и результата

Основная специфика родинского предприятия в его круглогодичности. Подобных предприятий в свое время в Сибири было очень много.

«Но человек так устроен — если на зиму ты приглашаешь его на работу на производство, а весной, в мае месяце, выставляешь на улицу и ждешь снова в ноябре, то, скорее всего, не дождешься: люди живут сегодняшним днем — растят детей, собирают их в школу, решают повседневные семейные задачи, стабильность в жизни каждого человека очень много значит».

«Оборудование и машины у нас середины 70-х, 80-х годов. Такое оборудование теперь никто не производит, а если производят, то только для промышленных больших предприятий, а это уже совсем другая технология, совсем другой продукт, совсем другой спрос».

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех, где в валенки мастера набивают колодки определенного размера, доводят изделия практически до конечной формы и результата

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех набивки колодок, где непосредственно перед набивкой валенок растягивают на специальном станке

Необходимости расширения не было и тем более нет и теперь. С этими людьми, с этими площадями сегодня можно увеличить количество выпускаемой продукции в полтора раза, но нет такой необходимости. Производство весной и летом не останавливается, но работа идет «на склад», то есть на предстоящий сезон. Осенью-зимой все эти валенки надо будет продать. Если же продукция будет копиться на складе из года в год, то будут только проблемы.

Недостаточно валенки изготовить, их надо уметь продать. И если раньше город практически не покупал эту продукцию, то теперь процент продаж значительно выше.

Андрей Шапран ИА REGNUM Изделия непосредственно перед растяжкой на станке

Андрей Шапран ИА REGNUM Валяльно-войлочные изделия в руках мастера, работающего в «Орбите» с 1996 го года

Современная мода

Современные технологии производства валенок претерпели изменения. В производстве из процесса была исключена кислота. В прежние времена валенки на селе или в деревне носили всю зиму, они были хорошо выкатанные, плотные, и если их носили, то носили годами, потом подшивали и еще пару лет не снимали. А теперь валенки покупают для того, чтобы выйти во двор, побросать снег, в лес съездить на охоту или на рыбалку, и всё. На этом практическое использование валенок завершено. По этой причине — люди в какой-то момент стали приобретать валенки «помягче». В целом технология при производстве валенок, которая использовалась в 50-е годы, в производстве присутствует и сейчас.

Андрей Шапран ИА REGNUM Мастер заливают воду в котел, в котором валенки подвергаются варке, «усаживаются», то есть, приобретают свой натуральный размер

Андрей Шапран ИА REGNUM «Дымящиеся валенки» — так выглядят валенки сразу после варки с краской в котле

И снова про качество

Изготовитель валяльно-войлочных изделий — женщина — как шерсть получила из чесального цеха, так полностью, как из пластилина, заготовку и собрала, по макету и в соответствии с размером, ее только остается выкатать.

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы женщин-мастериц в цехе по сборке изделий из шерсти в готовые валяльно-войлочные изделия по гостовским макетам

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы женщин-мастериц в цехе по сборке изделий из шерсти в готовые валяльно-войлочные изделия по гостовским макетам

Андрей Шапран ИА REGNUM Фрагменты работы женщин-мастериц в цехе по сборке изделий из шерсти в готовые валяльно-войлочные изделия по гостовским макетам

Всё отличие производства от самого раннего — если раньше войлок чесали на ручных гребенках, то теперь этот процесс проводится на чесальных машинах.

Андрей Шапран ИА REGNUM «Чесальный» цех – фрагменты ремонта и ежедневной чистки машин – обязательное условие изготовления качественной продукции

Хорошо то, что удалось сохранить коллектив, присутствует преемственность поколений мастеров.

Если сегодня этот коллектив распустить и через какое-то время набрать других людей, результата не будет: надо не просто работать на производстве, а уметь работать.

Андрей Шапран ИА REGNUM Цех, где в валенки мастера набивают колодки определенного размера, доводят изделия практически до конечной формы и результата

Этому не учат ни в одном учебном современном комбинате, ни в одном ПТУ. Кто-то из учеников способен научиться за месяц, кому-то приходится стоять и два месяца, и три, кто-то не выдерживает, уходит.

Андрей Шапран ИА REGNUM Мастер моет чаны и свою рабочую территорию по окончании каждой смены

С оптовиками отношения строятся на аналогичных принципах — приезжает постоянно человек за валенками, а его отец до 70 лет ездил на протяжении большей части своей жизни за продукцией. На рынке теперь выбор валенок самый разнообразный, кого там только нет! Но зачастую торгуют не своей продукцией — где-то расписали, где-то что-то подшили, хотя нередко выдают за своё. Спорить с такими продавцами бесполезно, за эти годы сложился свой собственный мир оптовиков.

А Родинские валенки это только — шерсть, вода, моющее средство и золотые руки мастеров.

Андрей Шапран ИА REGNUM Изделия перед растяжкой на станке