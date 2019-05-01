Ярко-зеленая лиственничная тайга, после ухода долгой ямальской зимы, не так сильно терзает людей гнусом. Солнце прогревает землю, а вода в бурных реках спадает буквально на глазах, обрекая сухогрузы безответственных капитанов простаивать на мели. В горах Полярного Урала, кажущихся близкими, плотно лежит снег. Навстречу, так и не понятно — отдыху или чему-то экстремальному, движется по рекам группа врачей из Тюмени. Документальный фильм сургутского телеканала «UGRA travel» «Полярный Урал. Экспедиция по реке Тань-Ю» — это красивые виды и неясные смыслы.

Ямал. Кадр из фильма «Экспедиция по реке Тань-Ю»

Возможно, что режиссер фильма Павел Студенников, впоследствии отметившийся крепкой картиной о походе в Карское море — «На краю света. Экспедиция в Арктику», и ожидал от поездки на север интересной истории. Того, что собирались совершить тюменцы. Но получилось всё не так. И странная затея с водружением флага на подножьях Полярного Урала не состоялась. Горам не нужны флаги. Были красивые и сложноватые реки, нервотрепка с вездеходами, и дурманил свежий воздух тайги. Барбекю из рыбы — тоже прилагалось.

Широкая протока Малая Горная Обь. Недалеко — по местным меркам, лежит расположенный на Полярном круге город Салехард. Стоит солнечный день, и в реку Войкар входит целый флот из катеров и баржа. Это экспедиция Центра микрохирургии глаза «Визус-1», или представителей, как говорят сибиряки, «южного города» Тюмени. Тайга в этих местах уже хороша — деревья мощные, но интимности мало. По озеру Варчаты снуют суда, а на берегу стоит вышка сотовой связи; здесь всё-таки загородная резиденция губернатора Ямала. Так что путешественникам прямая дорога до горной реки Тань-Ю.

После середины фильм словно останавливается. Его динамика и азарт иссякают. «С помощью навигатора и карт мы пытаемся определить хотя бы примерное расположение старых, заброшенных дорог или зимников, но неизменно упираемся в лесную чащу или болото», — констатирует автор. Квадрокоптер тоже не помогает, а все три вездехода ломаются. До Полярного Урала остается несколько десятков километров, но медики и не думают прорываться пешком. Просыпается гнус, и «Экспедиция по реке Тань-Ю» превращается в профессионально смонтированный видеоряд на память. Впрочем, чтение закадрового текста Романом Покрышкиным — превосходное, как и исполинские размеры выловленной щуки; таких в Сургуте пускают на котлеты — мясо больно невкусное.