Карское море – берега могильных крестов

Михаил Пустовой, , 10:28 — REGNUM

Бухта Павловская, побережье Карского моря — практически безлюдные берега Таймыра. Середина августа ещё приближается, но снег уже обрушивается на землю. Промокшие и замерзшие люди жмутся к кострам из плавника. Они сибиряки, но даже для них здешний климат — экзотика. Стоит 2017 год: экипаж катера «Апостол Андрей» из Югры под командованием Андрея Прудникова держит курс на порт Диксон. О трудностях и мрачной красоте Крайнего Севера напоминает фильм сургутского режиссера Павла Студенникова — «На краю света. Экспедиция в Арктику». Посмотрим первую серию.

«На краю света. Экспедиция в Арктику» — фильм без строгой хронологии, но, безусловно, не тривиальный и интригует до самого финала. Экранизация телеканалом UGRA travel истории экспедиции команды из Сургута — шанс взглянуть не только на раздавленные свинцовыми облаками Заполярья воды Карского моря. Вместе с путешественниками зритель побывает в закрытых от материка и мира портах Ямала. В тех самых вахтовых поселках газодобывающей индустрии, как Сабетта, где гигантские терминалы соседствуют с отсутствием мобильного интернета, а спецслужбы требуют отчетов о любой мелочи.

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Брошенный Таймыр Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Бухта Павловская, снег 11 августа Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Бухта Павловская Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия В Тазовской губе

В конце жаркого сибирского июля, а то лето выдалось весьма теплым, «Апостол Андрей» был загружен деликатесами. Его водрузили на прицеп грузовика, заправили топливом и увезли за тысячу километров по единственной дороге на север. К Тазовской губе одноименной и часто зловонной реки. В том же году я, странствуя автостопом по Сибири, как раз добрался до поселка Тазовский, так что фильм Студенникова разбудил мои старые воспоминания о Ямале; искусанный гнусом, я вглядывался в сине-зеленое море из воды и тундры и терял линию горизонта, мечтая о недоступных простым смертным берегах Карского моря. Впрочем — это лирика.

Обская губа и Енисейский залив Карского моря — не слишком толерантная к человеку акватория Арктики. Если «Апостол Андрей» не пережидает шторм у берега, то его бросает на волнах. Штиль в этих местах — чудо. Да и отдать якорь у суши — сложно. Промеры глубин у береговой линии Гыданского и Таймырского полуостровов никто не делал, а в море полно островов, отмелей и плавника. Прогноз ветра по спутнику в портах, и даже у МЧС, узнать невозможно — ближайшие полноценные метеостанции — канадские и американские:

«И могильные кресты на побережье служат напоминанием легкомысленным путешественникам о том, что нередко именно погода решает — жить тебе на этом свете или прощаться с ним».

Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Карское море Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Маяк Цитата из к/ф «На краю света. Экспедиция в Арктику». реж Павел Студенников. 2018. Россия Промысловая изба на Таймыре

На топографических картах, взятых экспедицией, суша пестрит промысловыми избушками. Но скалистые берега Таймыра опустели, и извечно холодный ветер гуляет по заброшенным руинам построек и закрытых маяков. Хозяйственных людей вынудили покинуть Севера. Те, кто оставался до последнего, умерли в конце прошлого века, как семья Шелкоплясовых: «Остаться здесь навечно было их последним желанием».

«Мысли смутные, но уверенные — чувствую, хлебнем мы горя. Да здравствует Арктика!» — говорит капитан экспедиции Прудников. И экспедиция продолжается.

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