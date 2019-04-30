Итак, ЦИК Украины официально объявил о победе Владимира Зеленского. В самый последний день из возможных — 30 апреля. Следуя этой логике, публикация обнародованных результатов выборов в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» также ожидается не ранее последнего из возможных сроков — 3 мая. Инаугурацию, которая должна пройти не позднее, чем через месяц после этой публикации, тоже оттянут на максимальное расстояние — на 3 июня. Совершенно очевидно, что делается всё это для того, чтобы не допустить досрочного роспуска новым президентом Верховной рады, которая не может быть распущена позже 27 мая, то есть за полгода до намеченных на 27 октября очередных парламентских выборов. В нынешней Раде у Зеленского нет своей фракции; в ней доминируют его противники, что превращает первые полгода правления нового президента в нескончаемый марафон по перетягиванию каната с парламентом. Очевидно, что президентская власть в это время будет парализована, а в обществе начнет нарастать разочарование сделанным выбором. Старые элиты загоняют нового лидера в угол, заставляя плясать под свою дудку, и Пётр Порошенко во время поездки во Львов отнюдь не случайно подбадривал галицкую «западенщину» будущими «победными» перспективами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Зеленский попытался противопоставить этому серию переговоров, которые он, по всей видимости, провел в Турции, получив в этой поездке якобы «для отдыха» поддержку властей этой страны. Исход их, как и возможные варианты дальнейшего развития событий, пока не очевидны. Но то, как ведет себя уходящая власть, показывает, что уходить она не хочет, и поэтому нельзя сбрасывать со счетов форс-мажорные сценарии. Какие? Законопроект «О президенте», внесенный, по сути, львовской фракцией «Самопомощь», Рада скорее всего примет голосами тех самых противников Зеленского во главе с фракциями Порошенко и Яценюка, которые его безусловно поддержат. Месяца, чтобы урезать полномочия Зеленского-президента после инаугурации, им хватит «за глаза». Между тем, помимо импичмента, законопроект содержит и много еще такого, что опутает Зеленского по рукам и ногам и как президента, и как главковерха. Например, заведомо оппозиционный, подконтрольный большинству нынешней Рады, премьер, к которому еще и отойдут полномочия по регулированию рынков. А также присвоение Радой прерогатив по назначению министров обороны, иностранных дел и главы СБУ. Даже решения в военном строительстве, как главковерх, Зеленский после принятия закона будет согласовывать с оппозиционным кабмином. И далеко не факт, что согласует: вставлять в палки в колеса, мешая, всегда легче, чем что-то создавать.

(сс) Vadim Chuprina Верховная рада Украины

Итак, стратегия проигравших понятна: принять закон «О президенте» раньше инаугурации, поставив Зеленского перед неприятным для него фактом, а саму инаугурацию назначить так, чтобы лишить его возможности распустить Раду. Сохранить депутатские кресла до октябрьских выборов, вести, сидя в них, предвыборную борьбу, подрывая позиции нового президента его обструкцией в ожидании, когда избирателям это надоест, и они от него отвернутся. После этого, выиграв выборы в Раду, принять у Зеленского «безоговорочную капитуляцию», в расчете на то, что ничего другого тому не останется.

Но почему же тогда глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук, объявляя результаты президентских выборов, обмолвилась о возможности досрочных выборов в Раду, когда по складывающемуся раскладу это невозможно политически? Выглядит как обычное демагогическое буквоедство, эдакие «игры в демократическую процедуру». Как в том анекдоте:

— Имею ли я право?

— Имеете.

— Могу ли я?

— Нет, не можете!

Дескать, я не я, и лошадь не моя, мы готовы, с нас взятки гладки, а там решайте, нужно вам это или нет.

Но это лишь на первый взгляд. На самом деле всё куда глубже. И не исключено, что как только нынешний состав Рады примет закон «О президенте», а Порошенко его подпишет, сам он Раду и распустит, назначив досрочные выборы. У него-то нет проблемы уложиться в «до 27 мая»! Зачем? Чтобы отложить инаугурацию Зеленского намного дальше, чем 3 июня. Ибо принимать присягу новоизбранный президент должен перед Радой, а если Рады нет, то на нет — и суда нет. Даже Конституционного, который тоже вполне могут обезглавить, затянув выборы нового главы. А ведь именно он должен перед Радой приводить Зеленского к присяге. Что получается? Некому приводить и не перед кем. «Честные и прозрачные» президентские выборы — настолько «прозрачные», что даже Юлия Тимошенко не рискнула дунуть против ветра — обещали? Обещали. Провели? Как бы провели. Итоги честно подвели? Подвели. А дальше никто ничего не обещал, и разговора об этом никакого не было. Но возможно, однако, что был такой разговор. Как раз о том, что «честность» и «прозрачность» на этом заканчиваются, а дальше всё пойдет строго по Черчиллю — в виде схватки бульдогов под ковром. И что вели его с Порошенко как раз те самые внешние кураторы, которые и дали ему отмашку на такие подтасовки первого тура, которыми возмутилась Тимошенко. И те же кураторы возмущаться ей разрешили, а делать в направлении своего возмущения конкретные шаги, переводя их на язык судебного иска — ни-ни! Ибо — «не демократично», потому что не соответствует интересам англосаксонских «светочей демократии». Демократия, кто забыл — это ведь власть отнюдь не народа, а таких вот «демократов», которые лучше народа знают, что ему нужно.

Gov.ua Порошенко и Зеленский на дебатах

Какой выход из такой, пусть и гипотетической пока, ситуации, если она сложится, остается у Зеленского? Он не может о нём не думать, и в действительности думает, раз уезжает на переговоры о противодействии этому сценарию подальше от чужих глаз, аж за Чёрное море. И если представители его предвыборного штаба прямо говорят о начинающемся «конституционном перевороте». Очень может быть, что, загнав Зеленского в угол, те, кто мечтает не пустить его к власти, по сути выталкивают его на новый майдан, на который вполне могут и выйти, учитывая беспрецедентные цифры не только голосования за Зеленского во втором туре, но и явки на него избирателей.

Спросят: а нам-то с этого что? Это их проблемы — за что боролись, на то и напоролись. Это всё, конечно, так и есть, за исключением одного НО. Просчитан ли подобный форс-мажорный сценарий у нас, в российских верхах? И какие существуют варианты реакции на него с учетом исключительной важности украинской развязки для национальных интересов не только Российской Федерации и самой Украины, но и для будущего наших народов, которые на самом деле — единый народ? Что будем делать, если новый киевский майдан, который уже вряд ли окажется националистическим по причине той глубокой… того глубокого кризиса, в котором по итогам голосования оказались националюги, станет к России хотя бы в пол-оборота? Не говоря уж о попытке перехватить у Москвы интеграционные лозунги, прочертив вектор, скажем, на Минск? В нынешних-то условиях, после пекинского саммита, когда тот же Александр Лукашенко может увидеть это своим «лебединым» шансом? Готовы ли мы к столь неожиданному повороту событий, которых за постсоветские годы мы «пропустили», толком не отреагировав, уже не один десяток, по всей бывшей советской периферии?

В этом, а не в украинских внутренних раскладах, на самом деле зашифрован главный вопрос, пугающий своей непредсказуемостью ввиду обилия заинтересованных внешних «проектировщиков». Что-то подсказывает, что очередное «майданное» фиаско в таком ближнем и главном зарубежье может оказаться финалом многих стратегических планов и надежд.