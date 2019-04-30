Уходящий президент Украины Пётр Порошенко в понедельник, 29 апреля, нанес визит во Львов, где выступил в Украинском католическом университете, основанном Украинской греко-католической церковью. Выступая в нём, он заявил, что «наша команда будет сохранена, ее костяк будет из Львовщины», и призвал своих сторонников не впадать в уныние, поскольку «мы не победили, но и не проиграли, главные битвы еще впереди».

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Порошенко сделал и ряд других заявлений во Львове. Он посетил костел святой Софии, который был основан в XVII веке польскими католиками, но с 1990-х годов находится в пользовании УГКЦ и носит название храма святой Софии. После президент присоединились к участникам мероприятия «Воскресение объединяет». Порошенко поздравил львовян с пасхальными праздниками и поблагодарил Львовскую область (единственную на Украине, где он одержал победу во втором туре президентских выборов — С.С.) за поддержку. «Здесь собралось большое количество людей, которые сегодня празднуют Великий понедельник, — заявил покидающий свой пост глава государства. — Празднуют светлое Воскресение Христово. Что такое Воскресение? Это вера в победу жизни над смертью. Вера в победу добра над злом. И мы так же верим все, что добро на Украине победит. И никто и никогда не отнимет у украинцев чувство собственного достоинства, возрождение государства, возрождение нации, которые с огромными жертвами мы достигли за последнее пять лет».

Безусловно, одной только религиозной тематикой пребывание Порошенко во Львове не ограничивалось. Но мы решили обратить внимание на этот аспект потому, что «церковный вопрос» в ходе избирательной кампании активно использовал сам президент и, судя по всему, намеревается эксплуатировать его и дальше. Но только ли с учетом предстоящей осенью этого года кампанией по выборам в Верховную раду Украины? Отметим следующее. После избрания актера Владимира Зеленского новым украинским президентом, его поздравили (в хронологическом порядке): предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий и константинопольский патриарх Варфоломей, затем предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и самым последним — глава ПЦУ митрополит Епифаний. Насколько можно судить, до сих пор сохраняет молчание лидер униатов архиепископ Святослав Шевчук, на что обращают внимание многие украинские эксперты.

Gov.ua Петр Порошенко и Святослав Шевчук

Несмотря на то, что во втором туре президентских выборов соревновались претенденты, которые вроде бы однозначно декларировали курс на вхождение в Европейский союз и вступление в НАТО, носилось в воздухе нечто такое странное, что заставляло задуматься. Что греко-католики, что новоявленная Православная церковь Украины симпатизировали, скорее, Порошенко, чем Зеленскому. Это, вкупе со складывающимся в последние месяцы геополитическо-церковным контекстом, порождает определенные выводы. Если подходить со строго канонической точки зрения, то руководящим центром для Украинской греко-католической церкви является Ватикан, то есть Рим, а это Европа. В то время как получившая томос об автокефалии от Константинопольского патриархата ПЦУ принадлежит Стамбулу, то есть Турции, а это Азия.

Но при этом одними из самых страстных болельщиков создания новой Церкви, которая бы оторвала украинских православных от России, выступала Католическая церковь в Польше. Добавим также, что в процессе признания ПЦУ полноценным членом православного мира более всего сложностей и проблем возникло у нее и Фанара на Ближнем Востоке, исторической вотчине Константинопольского патриархата. Скандальным оказалось пребывание делегации Православной церкви Украины в Иерусалиме в субботу перед Пасхой, когда церковные делегации получают в храме Гроба Господня и разводят по своим странам благодатный огонь. Иерусалимский патриарх Феофил III прямо заявил, что не допустит на службе присутствия и тем более сослужения раскольников из ПЦУ. Эта знаковая реакция была замечена везде, не только православными, но и католиками.

Когда Порошенко в ночь с 27 на 28 апреля сначала посетил пасхальное богослужение в Михайловском соборе, где служил митрополит Епифаний, а затем собор Воскресения Христова, где служил архиепископ Святослав, возникал вопрос, в каком из храмов пребывало сердце президента, с кем и куда он пойдет дальше. Судя по тому, что после Пасхи он отправился во Львов к униатам, выбор сделан в пользу УКГЦ. Здесь после молебна в греко-католической церкви святой Софии Порошенко сказал: «Мы с Божьей помощью, с молитвой точно будем работать на то, чтобы наше государство двигалось в Европу». Это значит, что «в Европу» он собирается идти, поставив во главу угла униатов и Львов, противопоставив их православному Киеву. Что позволяет в свою очередь сделать осторожный вывод о том, что раскол Украины начинает оформляться по географически-цивилизационной границе.

Водник Костел святой Софии во Львове

К слову, на днях апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил, что «папа Римский Франциск подготовил для Украинской греко-католической церкви сюрприз, о котором вскоре сообщит Апостольская столица». Интересно, какой? Не собирается ли Святой престол дать наконец украинским греко-католикам патриарший статус, которого они так страстно добиваются и возжелают? В таком случае у этой «львовской Украины» появилась бы своя Церковь, ориентированная на Запад, со своими политиками, в то время как остальная Украина останется с Москвой и Константинополем.

PS. И вот только что свой ход сделал Зеленский. Как сообщает пресс-служба ПЦУ, в эти минуты в Киеве проходит встреча вернувшегося из Турции избранного президента с митрополитом Епифанием. Две Украины продолжают расходиться в разные стороны.