Об авторе. Юрий Мамлеев родился в 1931 году в Москве, ушёл из жизни в 2015 году. Окончил Московский лесотехнический институт, получил диплом инженера. Лауреат премии Андрея Белого (1991). Основатель литературного течения «метафизический реализм» и философской доктрины «Вечная Россия». Произведения переведены на многие европейские языки.

Обложка книги Юрия Мамлеева «Шатуны»

Роман Юрия Мамлеева «Шатуны» был начат автором ещё в конце 50-х годов прошлого века. В середине 60-х он заходил по самиздату. Впервые был опубликован в США в 1980 году. Однако в России его полностью напечатали книгой лишь в 1996 году.

В ответ на одну из попыток Мамлеева издать «Шатуны» за рубежом ему ответили: «Мир не готов читать данный роман». Случилось это на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов прошлого века. Однако мир до сих пор не готов читать «Шатунов». А вместить их в себя уж так точно.

Евгения Давыдова Юрий Мамлеев

Мамлеев писал запредельные вещи. Особенно сложные для тех, кто любит классифицировать литературу разными измами. Вот тебе модернизм, а вот постмодернизм. Нате вам, привет Маяковскому и немного реализма, а потом — поболе. «Шатуны» — вещь фундаментальная в своём равноудалении от всего, что может быть определено словами. В этом она, действительно, схожа, как то пишут, с трудами Гоголя. Пусть и не в таком масштабе. Гоголь вообще смотрел на мир сквозь вырубленное в потусторонней вселенной окно, Мамлеев в него, это окно, лишь подглядывал. Впрочем, и того достаточно.

И тем страннее, раз уж я начал с классификаций, когда где-то рядом с «Шатунами» звучат имена Сорокина и Пелевина. Да, с одной стороны, именно два данных автора определяли литературу 90-х. Но по письму, консистенции, метафизике слова они не имеют ничего общего с Мамлеевым. Пелевин говорил про него: «У Юрия Витальевича во многом шокинг ради шокинга». Странное утверждение. Если визионер видит адское будущее и устрашается им, а после, в надежде предупредить, предотвратить, передаёт часть своих видений ближним — разве он пытается эпатировать? Сорокин же, заканчивая параллели, сугубо деконструктор смыслов. Мамлеев — наоборот, и их искатель, и их создатель.

«Шатуны» — ночная электричка разрезает тьму — начинаются с появления Фёдора Соннова, грузного мужчины, со странным уходящим внутрь, тупо-сосредоточенным лицом. «Лицо, уходящее внутрь» — деталь неслучайна. Ведь Мамлеев в «Шатунах», по сути, разгребает плоть. Берёт — простите меня за этот образ — метафизическую пилу и разрезает ей человека (не конкретного, а как создание Божье), а после отбрасывает куски. Что там внутри, я хочу рассмотреть?

Гагарин после великого полёта, согласно легенде, бросил: «В космосе был, Бога не видел». Впрочем, есть и иная версия — мол, Юрий Алексеевич произнёс совсем другое: «Если Бога не встретил на Земле, то Его не увидишь и в космосе». Можно долго спорить, что Гагарин сказал на самом деле. Но первая фраза глупая, вторая отнюдь.

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Так если нет Бога за пределами человека, как бы вопрошает Мамлеев, то прячется ли Он внутри? И тут понимать надо — на мгновение! — буквально. Плоть отбрасывается самым варварским способом — она вообще ничего не значит. Уже в начале текста Соннов вдруг ударяет одиноко бродившего рядом пацана в челюсть. Так и написано — «вдруг». И далее: «Сделано это было с таким внутренним безразличием, точно Соннов ткнул пустоту». Опять же все слова неслучайны.

Вдруг ткнул пустоту. Потому что плоть — это пустота. А за ней — смыслы. Их, творя страшные вещи, и нащупывают сквозь кровь и мертвечину герои «Шатунов». Они не просто убивают, философствуя на трупах — они выкорчёвывают из мира всё человеческое, а дьявольское усыпляют, чтобы в итоге осталось лишь божественное. Впрочем, только если оно изначально было. Вот ключевой вопрос «Шатунов».

В предисловии Юрий Витальевич пишет: «…этот роман спас жизнь двум русским людям, которые решили покончить жизнь самоубийством». Суицид как высший акт отрицания Бога — логично. Но к чему это — русским? К чему такая деталь? Да потому что «Шатуны» — это во многом эсхатология русских. В России у него — особая судьба и особое прочтение.

«Падов встал на ноги и, шатаясь, вышел из канавы… Так и пошёл вперёд, с выпученными глазами, по одинокому шоссе навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросов». И вновь — всё блестяще. И страшно. Нет, «страшно» в данном случае — нелепое слово. А какое уместно? Да лишь то, что скрыто. Его можно подобрать только с развороченной душой, когда идёшь по одинокому шоссе с выпученными глазами.

Но скрытый мир совсем рядом. И вместе с тем предельно далеко. Потому что внутри. И чтобы не добраться, нет, а хотя бы взглянуть на мгновение, нужно изменить себя до неузнаваемости, до ачеловеческого. И при этом сохранять себя в сконцентрированном состоянии. Вещества тут не помогут. Тогда как? Не избавившись от боли, быть человеком, как у Ницше, а наоборот — приняв всю полноту: причиняя боль другому, впитывать и испытывать её в ещё большей мере, доводя себя до предельного, вывернутого наизнанку состояния. То есть перестав быть человеком. А иначе — никак.

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Мамлеев понял это в конце 50-х. Тотальное большинство не поняло ничего, но живёт по его лекалам. Жизнь всё больше становится мамлеевской. Пусть кому-то и кажется, что Мамлеев написал роман коряво и безыскусно, а другие то же самое подали куда ловчее, изящнее. Но для других писателей это было литературой, игрой, а Мамлеев (и не писатель даже) видел — точнее, подглядывал, — как на самом деле сияют блики огня на обочине первичного хаоса. Когда же смотришь на подобное, пусть и миг, то не подбираешь слова — это в принципе невозможно.

В «Шатунах» нет спасения — есть только жребий, с которого всё началось, начинается и начинаться будет, всегда и до скончания веков. Ровно до того момента, когда печати будут сняты, и скрытое станет не явным, но и не не-скрытым тоже. Потому «Шатуны» написаны русскому как одно из чтений перед смертью. Точнее, перед абсолютным поглощением — и страны, и народа, и каждого человека. Когда-нибудь мы будем к нему готовы.