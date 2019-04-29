Северо-восточная Чукотка — мир тьмы, снега, ветра и отрицательных температур, которые вечером достигают пятидесятиградусной отметки ниже нуля. По Иультинской трассе навстречу повороту, «в чистом поле, в другое никуда», прорывается караван. «Трэколы» — огромные шестиколесные вездеходы. Они ломаются, зарываются в сугробы, но развозят продукты по крошечным чукотским селам и далеким приискам. О том, как это происходит, рассказывает любительский фильм Евгения Басова «Чукотские дальнобойщики». Писатель и путешественник из Анадыря запечатлел то, что вряд ли оценят те, кто не терпит русский рок и трехэтажный мат.

Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия Ещё хорошая дорога

Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия Караван

Из городка Эгвекинот далеко на север уходит самая настоящая трасса. Это чудо для Арктики — она проходима даже летом. Впрочем, зимой её основательно заметает снегом, и вездеходы безбожно мотает, а спустя 120 километров тракт все равно упрется в автозимник. Караван движется в сторону побережья Ледовитого океана, его конечная цель — приморское село Нутэпэльмен. Если перевести в цифры — это трое суток езды с редкими перерывами, или 680 километров на одометре. На единственную ночевку дальнобойщики встают по одной причине — ночью слишком свирепствует ветер. А утром, включив на полную громкость музыку, двинутся дальше — через Чукотское нагорье и льды замерзшей лагуны Пынгопильхин к людям, которые их ждут.

Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия Поселок среди мглы

Нутэпэльмен. «Земля во мгле», — так переводится с чукотского языка это название. В селе промысловиков обитает меньше двух сотен человек. Бутылка газировки в магазине стоит 300 рублей; килограмм печенья — столько же; разве пакетик сушеной приправы или пачка леденцов на прилавках не такие уж и дорогие. Жители разбирают доставку — 3 тонны — за 40 минут. Время позднее, но к каравану выходит народ — событие. Пятиклассник Гена рассказывает автору, что больше всего любит охоту на гусей: «Я уже убивал одним выстрелом двух гусей». Он доволен жизнью в Арктике. Зоошиза и тепличные семьи мегаполисов вряд ли поймут юного чукчу.

Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия Пятикласник и уже охотник

На календаре 15 января 2019 года — в тундре мрак. Разгруженные вездеходы сразу же уходят на юг, в ночь — сквозь пургу и обжигающий ветер, который за весь фильм практически не стихает. Героям надо спасать другие «Трэколы», отдирать лед и снег со своих машин и быстро, перекусив, вновь болтаться в водительских креслах. Пейзаж за окном сливается в одно черно-белое пятно, и лишь изредка в нем появляются человеческие анклавы, как Амгуэма или Дорожная база. А аутентичность происходящего в этой короткометражке подчеркивается незапиканной речью дальнобойщиков. Ведь это — Чукотка.