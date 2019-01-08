ИА REGNUM продолжает рассказывать о том, как строился в 1941—1942 годах в Чувашии Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. Тогда в народе их называли «идти на окопы». Хотя это была всенародная стройка, самая масштабная даже по нынешним меркам, о ней не писали газеты и не снимали репортажи — первое скупое упоминание в официальной республиканской печати встречается только через два месяца после завершения стройки. Более того, до сих пор многие архивные материалы, связанные с обороной, засекречены. Свидетельства того, как возводились рубежи, сохранились в воспоминаниях ветеранов: к архивным свидетельствам добавляются фрагменты из рассказов бойцов, собранные энтузиастами в Марпосадском и Порецком районах, где стоят обелиски в честь строителей Сурского рубежа.

Cap.ru Марпосадский район. Здесь проходила линия обороны

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«Смерть немецким оккупантам!»: о чём писали газеты

Как уже писалось ранее, Сурско-Казанский рубеж можно считать самым массовым, самым всенародным строительством в республике: ежедневно рубежи возводили до 110 тыс. человек, всего направлены на стройку 171 450 человек, или треть трудоспособного населения республики (напомним, на 1 октября 1941 года в Чувашии насчитывалось 511 608 жителей в возрасте от 17 до 54 лет). При этом в главной республиканской русскоязычной газете «Красная Чувашия» (ныне «Советская Чувашия») за всё время строительства (с 28 октября по 21 января 1942 года) об оборонительнх рубежах не было напечатано ни слова. Хотя это и не удивительно: до сих пор большинство архивных материалов, посвящённых обороне, находятся под грифом «Секретно». Условно говоря, из десяти заказанных дел выдаётся 1−2.

Но в целом о значимости обороны в «Красной Чувашии» писали часто, напоминая о том, что вся страна «превратилась в военный лагерь», также выходили специальные рубрики (в частности, «В помощь изучающим военное дело») и перепечатывались передовицы из «Правды». К примеру, 21 октября перепечатана статья-призыв «Превратим каждый город, каждое село в неприступную крепость обороны».

"Опояшем города, которым угрожает враг, неприступными оборонительными рубежами. Построим их так, чтобы враг, как бы он ни старался, ни бросался из стороны в сторону, всюду встречал решительный отпор. Не допускать врага к городу! Беспощадно истреблять врага, изматывать его силы в уличных боях, стойко защищать каждую улицу, каждый дом. […] В дни грозной опасности для нашей страны каждый советский город, каждое село должны стать настоящим военным лагерем», — звучало со страниц «Правды».

Вскоре после этого призыва, 25 октября 1941 года, в «Красной Чувашии» появилась статья «За дальнейший подъём партийно-политической работы» за подписью секретаря обкома и горкома ВКП (б) Ивана Чарыкова. Тогда уже партийным руководителям было известно о масштабном строительство рубежей обороны на территории Чувашии, а публикация предваряла постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) о всеобщей мобилизации на стройку (постановление издано 28 октября).

Чарыков призывал «решительно покончить с идиотской беспечностью, беззаботностью и благодушием и на деле перестроить работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу»:

"Этой задаче должна быть подчинена вся массово-политическая агитация. Исключительная роль принадлежит нашей большевистской печати. Печатная пропаганда была и остается важнейшим средством в доведении лозунгов партии до масс, важнейшим средством воздействия на массы. Наши республиканские и районные газеты изменили тематику и формы освещения вопросов в соответствии с военной обстановкой. Однако они поступили неправильно, перестав печатать критические материалы. Надо, наряду с широким показом положительного опыта, критиковать нерадивых руководителей, указывать им на недостатки, разоблачать тех, кто пытается оправдать недостатки своей работы ссылками на трудности, вызванные войной. […]

Война предъявила жесткие требования к партийным руководителям. Качество их теперь проверяется боевыми делами, тем, насколько быстро и оперативно перестроена работа первичной организации на военный лад, насколько тесно связан с массами партийный аппарат, насколько безупречна его деятельность в условиях военного времени».

9 ноября был перепечатан доклад Иосифа Сталина, который затем распространяли на всех участках строительства Сурского рубежа, разбирали на политзанятиях, использовали при оформлении стенгазет. Что такое фашизм и почему уничтожаются народы, ещё 77 лет назад предельно лаконично объяснил Сталин:

«Я освобождаю человека, говорит Гитлер, от уничтожающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического или морального порядка».

«Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат (бурные, продолжительные аплодисменты). Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве её оккупантов (бурные аплодисменты, возгласы «правильно!», крики «ура!»).

Никакой пощады немецким оккупантам!

Смерть немецким оккупантам! (бурные аплодисменты)» — звучал призыв в докладе.

На тот момент в Чувашии вовсю разворачивалось строительство оборонительных рубежей. И в числе первых на стройку выезжали комсомольцы. Так, в докладной от секретаря Чувашского обкома ВЛКСМ П. Михайлова на имя Ивана Чарыкова (ГАСИ ЧР.Чувашский обком ВКП (б). Сведения, информации обкома ВЛКСМ по военно-оборонной работе. Фонд 1. Опись 23. Дело 634) отмечалось, что после получения решения бюро ОК ВКП (б) и СНК ЧАССР «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и казанского оборонительных рубежей», «обкомом ВЛКСМ было вынесено специальное решение, касающееся участия комсомола в осуществлении этого важнейшего государственного дела». Основные пункты этого решения: «комсомольцы — в авангарде молодёжи в деле выполнения норм на строительстве рубежей», «комсомольцы — инициаторы соцсоревнования между бригадами и отдельными рабочими», «комсомольцы — организаторы политмассовой работы и выпуска стенных газет».

В государственном архиве современной истории Чувашии сохранились сведения о самом юном комсомольце, удостоенном почётной грамоты президиума Чувашской АССР «за активное участие на строительных работах». Это 17-летний землекоп-звеньевод, учащийся Семёновской средней школы из Порецкого района Виктор Коноплев.

«С первого дня мобилизации на стройке организовал звено учащихся из 8 человек, и это звено выполняет нормы на 200−250 процентов. Так, 11−12 ноября это звено выработало на человека в день 12 рублей. Тов. Коноплев добивается систематической выработки на 250 проц., он даёт 10 кубометров при норме 4», — пишут в характеристике начальник 4-го строительного участка А. Романов и руководитель политгруппы Гурьев (ГАСИ ЧР. Порецкий райком ВКП (б). Сведения РК ВКП (б) о кадрах. Характеристики на передовиков работающих на оборонительных сооружениях. Фонд 92. Опись 1. Дело 325).

Полный список награждённых опубликован в «Красной Чувашии» 18−19 марта 1942 года — эту дату можно считать первым упоминанием в чувашской печати о строительстве оборонительных рубежей. Тогда наградили 234 человека — «особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников».

ИА REGNUM публикует ниже полный список награждённых. Чтобы помнили.

Для тех, кто интересуется историей, этот список примечателен ещё и административным делением в Чувашии и своеобразным перечнем передовых колхозов военного времени в республике. Можно обратить внимание, что чаще всего в наименовании использовали слово «красный». К примеру, «Красная Чувашия», «Красное Батырево», «Красное Сормово», «Красный остров», «Красный фронтовик», «Красный партизан», Красная Армия», «Красный Флот», «Красный трактор», «Красный луч», «Красный Октябрь», «Красная нива», «Красный пахарь», «Красный партизан», «Красный воин».

Немало колхозов названы в честь известных деятелей или значимых событий — например, имен 9-го Съезда ВЛКСМ, VI Съезда Советов, имени Сталина, Тимирязева, Ворошилова, Калинина, Чкалова, Будённого, Тельмана. Среди названий на чувашском языке — «Ирар», «Сене сул», «Хунав», «Хастар», «Пучах», «Хунав», «Хучель». Бросаются в глаза и такие названия, как «Безбожник», «Чекист», «Боевик».

«Не то что работать, пошевелиться было больно»

В открытых источниках сохранился ряд воспоминаний участников строительства Сурского рубежа, которые не менее ценны, чем архивные документы. Это свидетельство подвига чувашского народа, которое позволяет увидеть масштабность стройки и нечеловеческие условия глазами самих бойцов, для которых это была война в тылу, битва за жизнь. И создаваемая линия обороны — не просто окопы и дзоты, это и спасённые жизни солдат, жизни своих детей, родных и друзей.

Cap.ru Марпосадский район. Обелиск на месте строительства Сурского рубежа

Среди мобилизованных большую часть (по разным данным, до 75%) составляли женщины, а также подростки. Раз в неделю их могли отпустить домой. В сильные морозы земля так промёрзала, что без лома там делать было нечего. В архивных документах отмечается, что морозы доходили до 40 градусов, в то время как участники строительства вспоминают, что доходило и до 45 градусов мороза, что «даже птицы падали оземь от холода». Варежки и рукавицы стирались быстро, изнашивалась обувь — опыт показал, что лучшая обувь — это лапти, на которые перешли многие участники строительства. Люди получали обморожения, заболевали, кто-то умирал, были и трагические случаи. По воспоминаниям, однажды в ходе работ часть склона в Марпосадском районе обвалилась, и погибла девушка.

Cap.ru Марпосадский район. Обелиск, посвящённый бойцам Сурского рубежа.

В Марпосадском и Порецком районах, где в 2010 и 2015 годах были открыты обелиски в честь строителей Сурско-Казанского рубежа, сохранились воспоминания бойцов. В Порецком районе фрагменты воспоминаний на встрече ветеранов с учениками Кудеихинской школы их собрала и сохранилаН. Кириллина.

Вспоминает Ольга Рассказова (1916 года рождения):

«Вместе с другими ходила на оборону. Мы рыли глубокие траншеи, клали на них жерди и хворост, а затем прикрывали землей: танк провалится — не выберется. Было очень холодно. Огонь разводи, чтобы погреться, во время отдыха, а когда работали — пот лил в три ручья. От лопаты и лома горели руки. Я простудилась. Все тело покрыли чирьи. Работать, да не то что работать, пошевелиться было больно, но председатель сельсовета Новоженин Николай Алексеевич просил: «Иди, хоть лопатой не можешь работать, так где-нибудь еще твоя помощь понадобится». Шла и работала, народу ходило много, всех не упомнишь, многие умерли».

Из воспоминаний Анастасии Чекалиной (1910 год рождения):

«Ходила на окопы, как мы тогда называли место нашей работы, вместе с другими женщинами… Уходили из дома затемно, чтобы к восьми часам быть на месте. Где работать, определяли старшие, не наши — из стройбата, я большей частью работала на рытье окопов внизу, киркой да ломом; бросали комья на первый ярус, а потом «вторые» бросали землю наверх, делали бруствер. Снимешь варежки, пот вытереть, а потом забудешься, за лом без рукавицы потной рукой схватишь, рука-то сразу примерзает, с кожей отдирали».

«Трудно, очень трудно было в то время, но работали. Уходили из дома рано, идти далеко, километров девять — десять. Мороз той зимой был лютый, 40−30 градусов, не меньше. Только быстрой ходьбой и разогревались. Одевались плохо, в старой дырявой фуфайке, в лаптях. На работе нас один раз в день кормили. Поваром был у нас Рябов Иван. Был он к тому времени старый и больной, работать на рытье окопов и дзотов не мог. Поэтому и определили его поваром», — приводятся воспоминания Александры Кириллиной (1917 года рождения).

Cap.ru 4 мая 2010 года на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений Марпосадского района состоялось открытие обелиска в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа

В 2010 году библиотекарь Покровской сельской библиотеки Марпосадского района Е. И. Павловазаписала воспоминания некоторых участников строительства Сурского рубежа. Апполинария Гришина (в девичестве Маркелова) из села Покровское рассказывала, как «вытаскивали большие камни из большого оврага, который назывался Чураш Серми»:

"Работали с 6 часов утра до 6 вечера, до темноты. На ночлег отправлялись в д. Большое Аккозино. Руководителями строительства были военные. Жили у сельчан Осокиных и в инвалидном доме. По очереди приходилось ходить за водой за километр ночью. Потом нас отправили возводить окопы. Рыли их около д. Вторые Чекуры под руководством Маркелова Григория Гавриловича, моего отца. Было очень холодно, земля замерзла к тому времени. Рыли клинами, долбили землю ломами, использовали кувалды. Мы были голодные, но дисциплина была очень строгой. Всего в бригаде остались 9 человек, остальные обморозились и заболели. В премию мы получили шелковые платки с красным цветочным узором и ботинки».

«Мои одноклассники остались на строительстве оборонных рубежей. Многие тяжело заболели и обморозились… Я обморозила себе лицо. Это был очень тяжелый труд…» — Майя Листенева (Евграфова).

«Зимой в лютый мороз пришлось мне рыть окопы. Название деревни не помню. Туда добирались пешком. Промёрзлый грунт трудно поддавался, приходилось долбить сантиметр за сантиметром. Люди простужались, болели. Некоторые, не выдержав суровых условий быта, уходили домой. По законам военного времени их судили, отправляли на принудительные работы. Питание было очень скудное. Я заболела и вернулась домой. Много нужды пришлось мне хлебнуть», — рассказывала труженица тыла из деревни Мижули Мария Алексеева.

Её односельчанка, труженица тыла Ксения Плотникова вспоминает, что их отправили копать окопы и противотанковые рвы около деревни Аблязово Козловского района, а малолетняя дочь осталась на попечении «престарелого деда»:

"Затемно, в 6 утра шли на рабочее место (окопы находились в 2 км от деревни), и заканчивали трудовой день в 6 часов вечера, ничего уже не было видно, но не разрешалось бросать работу. В короткие зимние дни большую часть работы приходилось выполнять в темное время суток. Но таково было указание, и его никто не обсуждал. Понимали, что это нужно, чтобы отстоять Родину от немецких захватчиков. Брались за лом и долбили замерзшую за ночь землю, приложив все усилия».

И подчёркивает, что главное, «чтобы мир был, и никогда никто чтобы не пережил того, чего пережило наше поколение».

Арсентий Лукин, которому в 1941 году исполнилось 12 лет, отмечает, что хорошо помнит, «как копали «окопы», тогда «всё взрослое население» копало их возле деревни Кугеево:

«Я однажды попросил отца, чтобы он взял меня на «окопы». Он бы меня никогда не взял бы в такой мороз, но в Кугеево были родственники — бабушка оттуда. Я увидел тогда страшную картину. При жутком морозе люди очищали снег, затем землю оттаивали кострами. Почва, как олово, мелкими кусками отрывалась под ломами и топорами. Окопы представляли собой оборонительные сооружения в виде противотанкового рва, глубиной более трех метров, шириной метров пять — шесть. Кроме того, строили доты, дзоты. Землянки, обложенные брёвнами, покрытые сверху накатом брёвен и землей. Такие сооружения были по дороге в Октябрьск за Аксарином. После войны они сохранились долгое время. Я даже в «окоп» провалился однажды на лошади ночью. Еле оттуда выбрался».

«Здесь кровь сочилась из ладоней уставших насмерть матерей»

На сайте Кудеихинского сельского поселения Порецкого района отмечается, что большая работа по поиску материала о строительстве оборонительных сооружений была проведена учителем истории Николаем Майоровым, который посвятил им стихотворение.

Cap.ru Марпосадский район. Здесь проходила линия обороны

На Сурском оборонительном рубеже

Здесь не сшибались в битве брони,

Не погибал за взводом взвод,

Враг не дошел, но к обороне

И здесь готовился народ.

Здесь сделано всё, что не сделали б боги,

Руками невест, матерей и жен,

От Пензы далекой до матушки Волги

Оборонительный рубеж сооружен.

Здесь было всё, что нужно в обороне:

Окопы, доты, дзоты, блиндажи,

Займи рубеж и защищайся, воин.

Хоть умирай, а берег удержи.

Враг не дошел: страна остановила.

Разбит под Тулой, угнан от Москвы,

Здесь кровь бойцов не обагрила

Под осень высохшей травы.

Здесь самолеты не кружили,

Бросая смертоносный груз,

Здесь наши женщины крушили

Промерзший на два метра грунт.

Здесь роем пули не летели,

Не лезли танки на откос,

Здесь наши женщины потели

В сорокаградусный мороз.

Не гибли люди в обороне,

От пуль здесь не было смертей,

Здесь кровь сочилась из ладоней

Уставших насмерть матерей.

Снаряды здесь лесов не рвали,

Вздымая землю к небесам,

Здесь втайне девушки рыдали

По ТАМ погибшим женихам.

Здесь нет дымившихся воронок,

Залитых кровью по краям,

Здесь стон стоял от похоронок

По ТАМ схороненным мужьям.

Враг не дошел, он западней разбит был,

Вдали от этих Сурских рубежей,

Враг не дошел, но всё равно СПАСИБО.

Строителям безмолвных блиндажей.

Есть четверостишие, сохранившееся в Шумерлинский историко-краеведческом музее, автора которого установить не удалось:

Война к Суре не подходила,

Сгорел внезапности запал.

Но для нее и здесь «могилы»,

Народ и день, и ночь копал…

ГАСИ ЧР Из фондов Госархива современной истории Чувашии. Газета «Красная Чувашия», 18 марта 1941 г

Строители «безмолвных блиндажей»

Указ президиума верховного совета Чувашской АССР о награждении почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР участников строительных работ. За активное участие на строительных работах наградить почетной грамотой президиума Верховного совета Чувашской АССР особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников:

1. Андреева Сергея Михайловича

2. Андронова-Щукина Николая Алексеевича — старшего инженера

3. Васильева Фёдора Васильевича — начальника Чувашского управления лесохраны

4. Галкина Николая Аристарховича

5. Золотухина Михаила Ивановича

6. Никтина Якова никитича

7. Козлова Ивана трофимовича

8. Костюк Юрия Васильевича — старшего инженера

9. Николаева Дмитрия Фёдоровича

10. Хасьянова Рашита Фатаховича — секретаря Чуваш. ОК ВЛКСМ

По Алатырскому району

11. Андреева Алексея Ивановича — бригадира плотников, плотника Алатырского убойного цеха

12. Батева Владимира Фёдоровича — землекопа, мастера Алатырского паровозоремонтного завода

13. Верещагину Александру Никифировну — бригадира землекопов, зав. общим отделом Алатырского Горсовета

14. Дашкова Якова Алексеевича — бригадира землекопов, инспектора Алатырской пожарной охраны

15. Кипкаеву Татьяну Ивановну — землекопа, колхозницу колхоза «Заря» Алтышевского сельсовета

16. Куклина Андрея Ивановича

17. Сдобнева Семена Ивановича — зав. отделом пропаганды и агитации Алатырского РК ВКП (б)

18. Страхова Василия Степановича — землекопа, пом. капитана Сурского агентства пароходства

По Аликовскому району

19. Еремеева Архипа Еремеевича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Сюталла» Аликовского сельсовета

20. Зологина Антона Ефимовича — плотника, колхозника колхоза им. 9-го Съезда ВЛКСМ Пизенерского сельсовета

21. Кольцова Михаила Фёдоровича — артиста Чувашской госфилармонии

22. Кузьмина Михаила Сергеевича — секретаря Аликовского РК ВКП (б)

23. Никитину Екатерину Никитичну — землекопа, колхозницу колхоза «14 лет Октября» Аликовского сельсовета

По Вурнарскому району

24. Быкова Марка Ивановича — десятника, колхозника колхоза «Советская деревня» Абызовского сельсовета

25. Гончарову Евдокию Михайловну — землекопа, колхозницу колхоза им. Ворошилова Мамалайского сельсовета

26. Евдокимова романа Евдокимовича — плотника, колхозника колхоза «Рапорт» Бурдасского сельсовета

27. Иванову Татьяну Ивановну — землекопа, колхозника колхоза им. Ворошилова Мамалайского сельсовета

28. Кондратьева Давида Кондратьевича — плотника, колхозника колхоза «Самолёт» Вурманкасинского сельсовета

29. Никитину Агриппину Никитичну — землекопа, колхозницу колхоза «Малый Цивиль» Хирпосинского сельсовета

По Ибресинскому району

30. Антонову Феклу Антоновну — землекопа, колхозницу колхоза «Заря» Ширтанского сельсовета

31. Исаева Иосифа Исаевича — землекопа, колхозника колхоза «Красный фронтовик» Климовского сельсовета

32. Лаврентьева Филиппа Николаевича — бригадира, колхозника колхоза им. Ворошилова Ибресинского сельсовета

33. Полагушина Ивана Степановича — начальника стройучастка

По Ишлейскому району

34. Винник Ивана Викторовича — инженера

35. Волкова Якова Александровича — землекопа, колхозника колхоза «Боевик» Мамгинского сельсовета

36. Ефимова Михаила Ефимовича — бригадира, колхозника колхоза «Коммунист» Мамышского сельсовета

37. Молькова Михаила Васильевича — землекопа, колхозника колхоза «Социализм» Ишлей-Покровского сельсовета

38. Николаева Никандра Максимовича — прораба, техника-строителя исполкома Ишлейского райсовета

39. Отлашкина Ивана Ивановича — бригадира, колхозника колхоза «Броневик» Ядринкасинского сельсовета

40. Семёнова Аркадия Даниловича — бригадира колхоза «Парижская Коммуна» Вурман-Сюктерского сельсовета

41. Сидорова Павла Сидоровича — секретаря Ишлейского РК ВКП (б)

42. Фомину Анисию Ивановну — бригадира землекопов

По Калининскому району

43. Алексееву Ольгу Алексеевну — землекопа, колхозницу колхоза «Труд» Асакасинского сельсовета

44. Борисову ефросинию Борисовну — землекопа, колхозницу колхоза «Синьял» Сугут-Торбиковского сельсовета

45. Васильеву Евгению Васильевну — землекопа, колхозницу колхоза им. Ленина

46. Жукова Михаила Алексеевича

47. Журавлева Ивана Степановича — землекопа, колхозника колхоза «Труд» Асакасинского сельсовета

48. Игнатьева Степана Игнатьевича — инструктора Калининского РК ВКП (б)

49. Кузьмину Анну Кузьминичну — землекопа, колхозницу колхоза «1-ое Мая» Шинерского сельсовета

50. Павлову Клавдию Ивановну — землекопа, колхозницу колхоза «Ирар» Айгишского сельсовета

По Канашскому району

51. Андрееву Марию Андреевну — землекопа, колхозницу колхоза им. Калинина Шакуловского сельсовета

52. Антонова Филиппа Антоновича — секретаря Канашского РК ВКП (б)

53. Бертевского Леонида Алексеевича — инженера стройучастка

54. Ефимову Марию Ефимовну — землекопа, колхозницу колхоза «Красный трактор» Чагасьского сельсовета

55. Захарова Василия Захаровича — землекопа, колхозника колхоза «Хунав» Средне-Татмышского сельсовета

56. Моисееву Анастасию Моисеевну — работника леспродторга

57. Муравьева Дмитрия Степановича — зав. отделом пропаганды и агитации Канашского РК ВКП (б)

58. Платонова Романа Платоновича — возчика, колхозника колхоза «Идея Ленина» Вутабосинского сельсовета

59. Позднякова Василия Тимофеевича — начальника Канашского вагоноремонтного завода

60. Устюгова Николая Михайловича — плотника, рабочего артели «Красный воин»

61. Фёдоровна Антипа Фёдоровича — пильщика, колхозника колхоза «Искра» Шакуловского сельсовета

62. Харитонова Константина Фёдоровича — начальника стройучастка

По Козловскому району

63. Семенову Серафиму Семеновну — землекопа, колхозницу колхоза «Красный луч» Карамышевского сельсовета

64. Сизееву Антонину Павловну — техника-строителя

65. Смирнова Григория Петровича — бригадира плотников, колхозника колхоза «Красный луч» Карамышевского сельсовета

66. Смирнова Ивана Прокопьевича — бригадира плотников, колхозника колхоза «Динамо» Картлуевского сельсовета

67. Щербакову Анфису Кирилловну — землекопа, колхозника колхоза «11 лет Красной Чувашии» Аттиковского сельсовета

По Комсомольскому району

68. Краснева Максима Яковлевича — звеньевода каменщиков, колхозника колхоза «Искра» Старо-Сундырского сельсовета

69. Тарасова Ефима Тарасовича — бригадира землекопов, председателя Альбусь-Сюрбеевского сельсовета

70. Школьникову Марфу Григорьевну — звеньевода землекопов, трахоматозную сестру

По Красноармейскому району

71. Андреева Димитрия Андреевича — помощника прораба, техника-строителя Красноармейского райпо

72. Егорову Фёдору Егоровну — землекопа, колхозницу колхоза «Знамя Ленина» Мартынкинского сельсовета

73. Осипову Елену Осиповну — бригадира землекопов, колхозницу колхоза им. Тельмана Янгасинского сельсовета

74. Павлову Анну Павловну — землекопа, колхозницу колхоза им. Молотова Именевского сельсовета

75. Павшко Павла Тимофеевича — начальника стройучастка

76. Селянкину Александру Прокопьевну — медсестру Красноармейской больницы

77. Тяжеловатых Анатолия Алексеевича — прораба

78. Финдюкова Ивана Николаевича — зав. отделом Красноармейского РК ВКП (б)

По Красночетайскому району

79. Амброшкина Григория Михайловича — бригадира плотников, колхозника колхоза «Коминтерн» Атнарского сельсовета

80. Большакова Алексея Григорьевича — бригадира, колхозника колхоза «Прогресс» Баймашкинского сельсовета

81. Борзикова Димитрия Никифоровича — главного инженера стройучастка

82. Герасимова Павла Михайловича — зав. учебной частью Штанашской средней школы

83. Григорьева Сергея Григорьевича — старшего лесничего Красночетайского лесхоза

84. Зеркова Ивана Федоровича

85. Ивантаеву Агриппину Михайловну — землекопа, колхозника колхоза «Коминтерн» Атнарского сельсовета

86. Илларионову Феклу Степановну — землекопа, колхозницу колхоза «День урожая» Черепановского сельсовета

87. Петрову Акулину Спиридоновну — землекопа, колхозницу колхоза «Коминтерн» Атнарского сельсовета

88. Полякова Прокопия Михайловича — председателя колхоза «Красный остров» Кубяшского сельсовета

89. Хораськина Кирилла Даниловича — плотника, колхозника колхоза «Коминтерн» Атнарского сельсовета

90. Шихранкина Артемия Григорьевича — колхозника колхоза «День урожая» Черепановского сельсовета

По Кувакинскому району

91. Васягина Ивана Егоровича — бригадира плотников, колхозника колхоза «Красный партизан» Сыренсинского сельсовета

92. Карева Василия Степановича — землекопа, колхозника колхоза «Красный передовик» Миренского сельсовета

93. Коновалову Надежду Дмитриевну — землекопа, колхозницу колхоза им. 8-го Марта Ичиксинского сельсовета

94. Расхожеву Прасковью Николаевну — землекопа, колхозницу колхоза им. Чкалова Берёзово-Майданского сельсовета

95. Трофимова Вениамина Игнатьевича — главного инженера стройучастка

По Марпосадскому району

96. Гаврилову Елизавету Гавриловну — землекопа, колхозницу колхоза «Красная Армия» Сутчевского сельсовета

97. Дмитриева Фёдора Сергеевича — землекопа, бывшего студента Чувашского пединститута, ныне работающего инструктором Чувашского ОК ВКП (б)

98. Дерюгину Зинаиду Николаевну — землекопа, студентку Чувашского пединститута

99. Костерина Петра Степановича — бригадира плотников, гражданина гор. Марпосада

100. Лобанова Николая Александровича

101. Маклашкина Якова Георгиевича — председателя исполкома Мариинско-Посадского райсовета

102. Мыскар Якова Николаевича — бригадира землекопов, преподавателя Чувашского пединститута

103. Мотуз Матрену Герасимовну — землекопа, преподавательницу Чувашского пединститута

104. Тимофеева Ивана Тимофеевича — плотника, колхозника колхоза «Верный путь» Сотниковского сельсовета

По Октябрьскому району

105. Иванова Алексея Павловича — начальника работ стройучастка

106. Иванову Анну Ивановну — землекопа, колхозницу колхоза «Звезда» Перво-Чуравшевского сельсовета

107. Колпакову Тамару Демидовну — землекопа

108. Палева Романа Александровича — плотника, колхозника колхоза «Безбожник» Нижерского сельсовета

По Первомайскому району

109. Владимирову Марию Степановну — землекопа, колхозницу колхоза «Атла» Кубнинского сельсовета

110. Власова Ивана Кирилловича — бригадира землекопов, колхозника колхоза им. Калинина Мало-Кармалинского сельсовета

111. Кангина Владимира Никитича — начальника стройучастка, инженера по землеустройству Наркомзема Чувашской АСССР

112. Курощупова Фёдора Григорьевича — техника стройучастка, работника Рыблеспромхоза

113. Лявукову Елену Петровну — землекопа, колхозника колхоза «Хастар» Тарханского сельсовета

114. Макшанову Анастасию Егоровну — землекопа, колхозницу колхоза «Смычка» Балабаш-Нурусовского сельсовета

115. Матюшкина Николая Гавриловича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Пионер» Балабаш-Баишевского сельсовета

116. Никифорову Евгению Александровну — землекопа, колхозницу колхоза «Парижская Коммуна» Больше-Чеменевского сельсовета

117. Николаева Василия Степановича — плотника, бригадира колхоза «Красный луч» Первомайского сельсовета

118. Печорина Владимира Никифоровича — инженера

119. Самаркину Раису Владимировну — землекопа, колхозницу колхоза им. Будённого Первомайского сельсовета

120. Смирнова Андрея Федоровича — председателя исполкома Первомайского райсовета

121. Смирнова Тихона Егоровича — бригадира землекопов, колхозника колхоза им. Будённого Первомайского сельсовета

122. Соколова Захара Семёновича — землекопа, члена правления колхоза «Комсомолец» Балабаш-Баишевского сельсовета

123. Удалова Андрея Трофимовича — землекопа, колхозника колхоза «Ударный» Нижне-Бюртли-Шигалинского сельсовета

124. Филиппова Алексея Филипповича — землекопа, колхозника колхоза «Красная поляна» Абамзинского сельсовета

По Порецкому району

125. Григорьева Геннадия Ивановича — инспектора Порецкого РОНО

126. Киреева Лавра Александровича — землекопа, колхозника колхоза «Восход» Козловского сельсовета

127. Коноплева Виктора Андреевича — учащегося Семёновской средней школы

128. Семёнова Сергея Егоровича — десятника стройучастка, объездчика Порецкого лесхоза

129. Слепцова Григория Петровича — бригадира землекопов, колхозник колхоза им. Сталина Рянинского сельсовета

130. Фролова Фёдора Спиридоновича — колхозника колхоза им. VI Съезда Советов Низовского сельсовета

По Советскому району

131. Афанасьева Илью Афанасьевича — землекопа, колхозника колхоза им. Калинина Хорамальского сельсовета

132. Владимирова Мирона Владимировича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Чекист» Хорамальского сельсовета

133. Ильину Анастасию Павловну — бригадира землекопов, колхозницуа колхоза «Красный Октябрь» Больше-Чурашевского сельсовета

134. Каратаева Наума Ефимовича — бригадира землекопов, колхозника колхоза им. Калинина Хорамальского сельсовета

135. Кочкова Семёна Ивановича — бригадира землекопов, бригадира колхоза «Комбайн» Больше-Чурашевского сельсовета

136. Лукину Анну Лукиничну — землекопа, колхозницу колхоза «Пучах» Тораевского сельсовета

137. Максимова Ксенофонта Максимовича — землекопа, колхозника колхоза «Чекист» Хорамальского сельсовета

138. Семёнова Леонида Семёновича — землекопа, колхозника колхоза «Динамо» Тойгильдинского сельсовета

139. Суворова Александра Галактионовича — начальника стройучастка

140. Федорову Анну Федоровну — землекопа, колхозницу колхоза им. Тельмана Тойгильдинского сельсовета

141. Чижова Павла Анисимовича — бригадира, колхозника колхоза им. Калинина Хорамальского сельсовета

По Сундырскому району

142. Бурмистрову Варвару Ивановну — землекопа, колхозницу колхоза «Волга» Шомиковского сельсовета

143. Ефимову Марию Михайловну — землекопа, звеньевода колхоза «XIII лет РККА» Мало-Карачкинского сельсовета

144. Павлова Гаврила Моисеевича

145. Смирнову Анну Димитриевну — землекопа, колхозницу колхоза «Красное Сормово» Орининского сельсовета

146. Соловьеву Матрену Гавриловну — возчика, колхозницу колхоза «Марксист» Калайкасинского сельсовета

147. Тепеева Макара Ивановича

148. Угольникова Михаила Николаевича — председателя исполкома Сундырского сельсовета

По Урмарскому району

149. Алексееву Анну Алексеевну — землекопа, колхозницу колхоза «Путь Ленина» Вознесенского сельсовета

150. Андреева Ивана Андреевича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Большевик» Тегешевского сельсовета

151. Андреева Семена Андреевича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Атнаш» Больше-Чакинского сельсовета

152. Гренадерскую Елизавету Васильевну — землекопа, колхозницу колхоза «Красная звезда» Буинского сельсовета

153. Григорьева Степана Григорьевича

154. Иванова Прокопия Ивановича — инструктора Урмарского РК ВКП (б)

155. Семёнова Фёдора Семёновича — прораба

По Цивильскому району

156. Алексееву Елизавету Алексеевну — бригадира землекопов, трахоматозную сестру

157. Васильева Константина Васильевича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Коммунар» Таушкасинского сельсовета

158. Джишнариани Петра Павловича — прораба

159. Иванова Михаила Ивановича — бригадира землекопов, бригадира колхоза «Сене сул» Ново-Булдеевского сельсовета

160. Иванова Тимофея Ивановича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Путь Ленина» Янзакасинского сельсовета

161. Игнатьеву Припитдину Игнатьевну — бригадира землекопов, колхозницу колхоза «Машинострой» Таушкасинского сельсовета

162. Немидова Ивана Лаврентьевича — бригадира плотников, колхозника колхоза «Молодая сила» Больше-Тугаевского сельсовета

163. Никитина Геннадия Ивановича — главного инженера

По Чебоксарскому району

164. Алексееву Вассу Алексеевну — бригадира землекопов, колхозницу колхоза им. Войкова Чигирского сельсовета

165. Васильева Макара Васильевича — десятника, колхозника колхоза «Путь Ленина» Сятра-Лапсарского сельсовета

166. Глухова Ивана Сергеевича — бригадира землекопов, бригадира колхоза «Красный Флот» Заводского сельсовета

167. Еремеева Михаила Степановича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Ударник» Синьяльского сельсовета

168. Корнейко Михаила Ивановича — прораба стройучастка, начальника стройучастка Канашского вагоноремонтного завода

169. Николаеву Марию Никифировну — землекопа, колхозницу колхоза им. Молотова Заводского сельсовета

170. Попова Михаила Александровича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Осоавиахим» Заводского сельсовета

171. Скворцову Марию Степановну — бригадира землекопов, колхозницу колхоза «Новая деревня» Чигирского сельсовета

172. Фёдоровна Семена Фёдоровича — бригадира землекопов, бригадира колхоза «Трудовик» Чигирского сельсовета

173. Фёдорова Сергея Фёдоровича — десятника, бригадира колхоза «Осоавиахим» Заводского сельсовета

174. Хабарова Николая Семёновича — бывшего председателя исполкома Чебоксарского райсовета, ныне и.о. председателя исполкома Цивильского райсовета

175. Хабарова Василия Семёновича — землекопа, колхозника колхоза «Осоавиахим» Заводского сельсовета

По Чкаловскому району

176. Ведненко Василия Ивановича — главного инженера стройучастка

177. Горбунова Сергея Ивановича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Большевик» Тегешевского сельсовета

178. Долматова Никиту Долматовича — бригадира землекопов, бригадира колхоза «Красное Батырево» Туруновского сельсовета

179. Живилова Сергея Васильевича — старшего инженера

180. Кравцова Николая Васильевича — зам. начальника строительного участка

181. Кузнецову Агриппину Павловну — землекопа, колхозницу колхоза им. Молотова Батыревского сельсовета

182. Латыпова Мената Тагировича — землекопа, колхозника колхоза «Маяк» Кзыл-Чишминского сельсовета

183. Ложкина Сильвестра Ивановича — бригадира землекопов, колхозника колхоза им. Кирова Тойсинского сельсовета

184. Люкину Александру Александровну — звеньевода землекопов, звеньевода колхоза им. Сталина Ново-Ахпердинского сельсовета

185. Минаева Энвера ямалтдиновича — землекопа, учащегося Батыревского педагогического училища

186. Минаева Ямалтдина Хусейновича — председателя колхоза «Маяк» Кзыл-Чишминского сельсовета

187. Николаева Алексея Николаевича

188. Смирнову Антонину Ильиничну — землекопа, колхозницу колхоза «Путь Ленина» Батыревского сельсовета

По Шихазанскому району

189. Васильеву Надежду Васильевну — землекопа, колхозницу колхоза «Клим Ворошилов» Передне-Яндоушского сельсовета

190. Ерёмина Юрия Яковлевича — начальника стройучастка

191. Михайлову Марию Михайловну — землекопа, колхозницу колхоза «Оборона» Тузи-Сярмусского сельсовета

192. Орлова Николая Михайловича — десятника, колхозника колхоза «Красный Октябрь» Шахизанского сельсовета

193. Родионова Михаила Родионовича — пропагандиста Шихазанского РК ВКП (б)

194. Чадарина Яна Яковлевича — прораба

По Шемуршинскому району

195. Бочкарева Тимофея Сергеевича — звеньевода землекопов, секретаря Русско-Чукальского сельсовета

196. Дёргачева Алексея Федоровича — десятника, заведующего дорожным отделом исполкома Шемуршинского сельсовета

197. Кузнецову Елизавету Макаровну — звеньевода землекопов, колхозницу колхоза «Знамя Октября» Мало-Буяновского сельсовета

198. Лугинина Николая Алексеевича — прораба, лесничего Шемуршинского леспромхоза

199. Малеева Ивана Петровича — землекопа, колхозника колхоза «Красный пахарь» Старо-Чукальского сельсовета

200. Маллфеева Ивана Осиповича — землекопа, колхозника колхоза «Красная нива» Бичурга-Баишевского сельсовета

201. Матвеева Афанасия Ивановича — пропагандиста Шемуршинского РК ВКП (б)

202. Платонова Семена митрофановича — бригадира землекопов, бригадира колхоза «Динамо» Старо-Шемуршинского сельсовета

203. Сидорова Михаила Сидоровича — бригадира землекопов, колхозника колхоза им. Ворошилова Карабай-Шемуршинского сельсовета

204. Ямдиханова Халиуллу Ямалтдиновича — землекопа, колхозника колхоза «Кзыл Юл» Трёх-Балтаевского сельсовета

По Шумерлинскому району

205. Абашина Андрея Алексеевича — инструктора Шумерлинского РК ВКП (б)

206. Булыгина Михаила Васильевича — бригадира землекопов, колхозника колхоза «Первое мая» Больше-Алгашинского сельсовета

207. Гуднову Домну Ивановну — землекопа, колхозницу колхоза им. Ленина Ходарского сельсовета

208. Иванову Ульяну Ивановну — землекопа, колхозницу колхоза «Красный Октябрь» Лесно-Колхозного сельсовета

209. Игашеву Софию Ивановну — землекопа, домохозяйку гор. Шемурли

210. Карпунина Павла Никифоровича — лесника Шумерлинского лесничества

211. Короткова Димитрия Ивановича — лесника Алгашинского лесничества

212. Носкова Сергея Петровича — председателя исполкома Шумерлинского райсовета

213. Сергеева Ефима Степановича

214. Смехова Егора гурьевича — бригадира, колхозника колхоза «Красный Октябрь» Лесно-Колхозного сельсовета

215. Фёдорова Сергея Александровича — десятника, служащего Шумерлинского кирпичного завода

ПоЯдринскому району

216. Круглова Димитрия Павловича — землекопа, колхозника колхоза «Комсомол» Ядринского сельсовета

217. Мурзину Анастасию Павловну — землекопа, колхозницу колхоза «Красный Октябрь» Югутского сельсовета

218. Соколова Якова Никитича — землекопа, колхозника колхоза «Дружба» Ядринского сельсовета

219. Шигину Веру Васильевну — бригадира землекопов, колхозницу колхоза им. Кирова Полянковского сельсовета

По Яльчикскому району

220. Блинова Петра Степановича — землекопа, колхозника колхоза «Осоавиахим» Байдеряковского сельсовета

221. Волкова Никандра Никитича — секретаря Яльчикского РК ВКП (б)

222. Емельянова Андрея прохоровича — землекопа, колхозника колхоза «Хунав» Ново-Байдеряковского сельсовета

223. Журавлеву Иустину Никитичну — землекопа, колхозницу колхоза «Правда» Ново-Поселенно Тоябинского сельсовета

224. Карсакову Ульяну Васильевну — землекопа, колхозницу колхоза «Коминтерн» Ново-Тинчуринского сельсовета

225. Павлову Марию Павловну — землекопа, колхозницу колхоза «Ново-Ищеряково» Ново-Байбатыревского сельсовета

226. Смирнову Варвару Егоровну — землекопа, колхозницу колхоза им. Тимирязева Байдеряковского сельсовета

По Янтиковскому району

227. Баданова Тимофея Ивановича — бригадира плотников, колхозника колхоза «25 Октября» Можарского сельсовета

228. Брагина Петра Фёдоровича — прораба стройучастка

229. Брацлавского Шимона Лазаревича — начальника стройучастка

230. Евдокимову Феклу Евдокимовну — землекопа, колхозницу колхоза «Звезда» Шимкуссаого сельсовета

231. Емельянову Прасковью Яковлевну — главного врача строительства

232. Ефимову Елизавету Ефимовну — землекопа, колхозницу колхоза «Красная Чувашия» Яншихово-Норвашского сельсовета

233. Поплиян Гарегина Павловича — инженера стройучастка

234. Федорову Вассу Федоровну — землекопа, колхозницу колхоза «Хучель» Турмышского сельсовета

Председатель президиума верховного совета чувашской АСССР З. Андреева, и.о. секретаря президиума Верховного совета чувашской АСССР А. Измайлов.

Гор. Чебоксары. 16 марта 1942 года.