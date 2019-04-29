Не секрет, что здание посольства — продолжение территории страны. Даже будучи расположенной в третьем государстве, дипломатическая территория является его неотъемлемой частью. Так, посольство России в США — это территория России, а площадь посольского американского автомобиля в Москве — территория США. То же самое можно сказать и про борт самолета, а также о прочих нормах, применяемых повсеместно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исходя из данного правила, посольство Эквадора на территории Великобритании смогло на семь долгих лет стать домом для опального журналиста и хакера Джулиана Ассанжа. Разоблачая многие англосаксонские схемы грязной политики, пытки, перевороты и революции, организуемые Британией и США, создатель WikiLeaks давно сделался для них желанной мишенью.

Сначала его пытались арестовать классическими методами — обвинив под ложным предлогом, вручив подписку о невыезде, сфальсифицировав дело об изнасиловании и экстрадировав в США. Однако если в случае со Стросс-Каном это получилось, то Ассанж вовремя осознал, что спасти его может лишь публичность и нейтральная территория. Во многом это стало прообразом схемы Эдварда Сноудена, с той лишь разницей, что прибежищем Ассанжа стал Эквадор.

Эквадорская история

Ставший показательным арест Ассанжа в апреле 2019 года смог оказаться таковым лишь потому, что в Эквадоре сменился президент. И не просто сменился, а сменился не без помощи извне. Платой со стороны нового руководителя государства за многомиллиардные кредиты, «одобренные» США, стало снятие с Ассанжа дипломатической неприкосновенности. Иными словами, Ленин Вольтер Сирвио-Тулиович Морено Гарсес, как зовут нынешнего эквадорского президента, несмотря на все свои громкие имена, попросту сдал основателя WikiLeaks Британии и Америке. Возникает вопрос — почему это произошло и как США удалось этого добиться?

(сс) Snapperjack Джулиан Ассанж выступает с балкона эквадорского посольства

Для понимания данного факта важно ответить на простой, но ключевой вопрос: как Ассанж все эти годы «расплачивался» за свою безопасность с предыдущим эквадорским президентом?

Дело в том, что единственная «валюта», имевшаяся у опального активиста и при этом способная заинтересовать бывшего лидера страны — это внутренняя информация. И именно данные, которыми Ассанж с 2012 года снабжал Рафаэля Корреа, и были тем, что помогало тому оставаться у власти более 10 лет.

За семь лет своего пребывания в Эквадоре создатель WikiLeaks построил по заказу его прошлого лидера целую сеть по слежке за политическими оппонентами. Подобное положение играло на руку обеим сторонам, поскольку Ассанж прекрасно осознавал, что при смене лидера США немедленно сделают его марионеткой, а президент, в свою очередь, понимал, что без данных Ассанжа оппозиция, кормящаяся из рук США, рано или поздно его скинет. Кроме того, поводов для негативного отношения к Корреа у Вашингтона хватало и без Ассанжа. Задолго до обеспечения защиты и политической неприкосновенности главе WikiLeaks бывший эквадорский лидер стал придерживаться левоцентристских взглядов и открыто критиковать политику США.

Помимо этого, Ассанж и Корреа были лично знакомы — в свое время журналист брал у него интервью для канала RT («Россия Сегодня»), и это также определило выбор места для его будущего пребывания.

Разумеется, подобная ситуация, а также «валюта», которой все эти годы оплачивал свою безопасность Ассанж, не могла оказаться вечной. Сложившееся положение стало инструментом для создания в Эквадоре оппозиционных сил и дальнейшего приведения к власти «правильного» проамериканского руководителя.

В результате два года назад власть в Эквадоре сменилась, страна ожидаемо взяла вектор на сближение с США, а новый лидер охарактеризовал Ассанжа «камнем» в своем «ботинке».

Рубиконом, определившим «арест» Ассанжа, стал прошлый год, а конкретнее — посещение Эквадора и его нового руководителя вице-президентом США Майклом Пенсом. В итоге 11 апреля 2019 года посол Эквадора открыл дверь здания и передал Ассанжа полицейским Британии.

Victor Арест

Президент Эквадора объяснил свое решение «многократным нарушением международных конвенций» со стороны Ассанжа, а сам Вашингтон в качестве формальной претензии, выдвинул пришедший из Швеции несколькими годами ранее судебный ордер на арест.

На деле США и Британия торопились настолько, что даже не удосужились прояснить юридический аспект. Лишь после ареста выяснилось, что Швеция давно сняла с Ассанжа все обвинения, а потому, дабы прикрыть тылы, в Вашингтоне спешно заявили, что изначальная причина, действительно, была ошибкой. Швеция и вправду отказалась от обвинений, но США с этим решением были не согласны, а потому провели у себя свой суд, заочно выдав свой ордер, по которому Ассанжа и арестовали.

Ордер содержал всё то же обвинение в изнасиловании, а любовь англосаксов к секс-скандалам общеизвестна. Этот великолепный политический инструмент вот уже многие годы позволяет с минимумом затрат обвинять кого угодно. Для примера, 14 мая 2011 года в Нью-Йорке на основании аналогичного подхода в результате обвинений некоей горничной был арестован глава МВФ. 19 мая Стросс-Канн был вынужден «добровольно» покинул свой пост, а 23 августа прокуратура ожидаемо заявила, что горничная, обвинившая чиновника «вероятно, солгала». Всего неделя — и такой результат.

Бывшему главе МВФ вернули паспорт, и в сентябре он уже вернулся во Францию. Там ему снова предъявили обвинение по ровно такому же поводу, но на этот раз оставили его в подвешенном состоянии. С тех пор очень много знающий экс-глава МВФ мотивирован к гробовому молчанию.

С учетом отработанности механизма важно отметить, что для проведения подобных дел Швеция подходит лучше всего. Именно в этом государстве действует законодательство, позволяющее при желании обвинить в изнасиловании любой субъект. Так, если у мужчины хоть когда-нибудь были в стране половые отношения, а партнёрша, пусть даже через множество лет решит заявить, что акт прошел без её полного согласия, по шведским законам этого будет достаточно для приравнивания события к изнасилованию. Всё, что остается сделать спецслужбам в таком случае, — это найти партнера и договориться о цене.

Собственно, ровно поэтому Ассанж и находился в лондонском посольстве Эквадора с июня 2012 года. В случае, если бы он покинул здание, его ждала бы экстрадиция из Британии в Швецию, где по одноименному обвинению был выдан ордер на его арест. А оттуда он был бы отправлен прямиком в Америку.

В основание этого дела легли показания двух шведок, сделанные ими в 2010 году, а потому вдвойне примечательно то, как обе женщины это описали. Девушки, по их словам, «случайно и неожиданно» познакомились друг с другом в сети, поделились собственными историями о встречах с Ассанжем и, цитата: «пришли к выводу», что тот «злоупотребил их доверием». Одна из них обвинила его в изнасиловании, а вторая в домогательствах на сексуальной почве.

Джон Уильям Уотерхаус. Гилас и нимфы. 1896 (фрагмент)

Еще более иронично выглядит время, выбранное шведками для обвинений. Ведь буквально за несколько недель до этого WikiLeaks опубликовала документы, обличающие американские войска в военных преступлениях на территории Ирака и Афганистана, со всеми засекреченными документами и нелицеприятными подробностями ведомственной переписки. Также в публикациях предоставлялись выдержки из секретных депеш Госдепа и тексты общения США с их посольствами по всему миру.

Также накануне обвинений генеральный прокурор страны заявил, что против Ассанжа уже было начато уголовное расследование и он «лично позаботится» о том, чтобы тот был обвинен согласно закону о шпионаже. А применение Espionage Act of 1917, как правило, означало вероятность высокой смертности от несчастных случаев в спецтюрьмах США. Лишь после этого и появились шведки, неожиданно «решившие», что Ассанж «злоупотребил их доверием».

Любопытно также, что уже в августе 2015 года прокуратура Швеции сняла с Ассанжа два обвинения из четырех по истечению срока давности. А оставшиеся два были отменены в мае 2017 года. И тем не менее поводом для ареста послужили именно они. Разница была лишь в том, что на этот раз ордер выдали сами американцы, вновь незаконно применив экстерриториальное право США.

Ввиду столь маниакальной охоты за Ассанжем может возникнуть закономерный вопрос, в чем же причина для столь упорного поведения, а также — почему арест произошел лишь теперь? Ответ будет примерно следующим — WikiLeaks стала чрезвычайно опасной площадкой именно в период текущих лет, а связи Ассанжа с «вмешательством России в выборы США» прямо сейчас необходимы для оживления антироссийской (и антитрамповской) темы.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что в ходе будущих допросов Джулиана Ассанжа элиты США выжмут максимум, дабы раздуть тему русофобии и кремлевский вопрос. Что же касается WikiLeaks как ресурса, то его «обезглавливание» не менее важно. К сегодняшнему дню данная площадка стала основным получателем конфиденциальной информации от «неравнодушных» лиц.

Логотип WikiLeaks

Дело в том, что, несмотря на общий ореол США как беспринципного государства, в Америке всё же живет много честных людей. Причем наивность американских граждан порой приводит лишь к тому, что их число резко увеличивается.

Ввиду десятилетий отсутствия потрясений и святой веры в собственную пропаганду американцы, приходящие на государственные посты, нередко получают шок от увиденного. Они начинают осознавать другую Америку, ту, которая без всяких проблем отдает приказы на ликвидацию многих тысяч людей, детей и женщин ударными дронами, совершает перевороты, развязывает войны и позволяет корпорациям держать в нищете третий мир.

Порой, возмущенные подобными откровениями люди по собственной воле выступают с разоблачением «нечестных» дел, но чаще всего ищут анонимный канал для слива имеющейся информации. Если солдат армии США видит, как ЧВК вырезают целые поселения, а сами американские войска курируют наркотрафик или ведут банальный захват месторождений, у него может возникнуть желание сообщить о реальности происходящих событий. И тогда всех этих людей объединяет одно — поиск ресурса, на который они могли бы направить имеющиеся у них сведения. Такой площадкой и был WikiLeaks.

Сноуден, Ассанж и их ресурсы стали опасны для Запада именно тем, что оказались прибежищем для конфиденциальных утечек. И если заглушить человеческую совесть и тотально проконтролировать государственный аппарат нельзя, то уж обезглавить сами эти площадки, оказалось возможным.

Эдвард Сноуден находится под защитой России, а потому и сегодня имеет возможность публиковать важные сведения. В частности, его ресурс несколько лет назад доказал, что печально известный госпиталь, разбомбленный военными США в Кундузе, был уничтожен ими не просто так. Пентагон назвал это ошибкой, но в действительности, согласно сведениям секретной переписки, аналитики американских спецслужб с самого начала знали, что авиаудар будет наноситься по действующей больнице.

Военное руководство и руководство спецслужб США попросту решило, что 12 врачей, ряд медсестер и дети — это «приемлемые сопутствующие потери». Причем цель, ради которой они были принесены в жертву, позже оказалась ошибочной. Ассанж защиты Сноудена не имеет, а потому стал еще одной жертвой «правосудия» США.

Информационная база ресурса WikiLeaks насчитывала более 10 млн документов и постоянно обновлялась. Ассанж состоял в договорных отношениях с более чем 100 ведущими мировыми СМИ. К нему стекались секретные сведения от многих облеченных властью источников, а теперь англосаксы планируют всё это остановить.

Смерть свободы слова

На этом фоне до крайности показательно выглядит реакция мировой прессы. Казалось бы, свобода слова испытывает колоссальный удар, но тем не менее французская Le Monde и американская Time, не раз признававшие Ассанжа человеком года, дружно от него отвернулись. За годы своего «заключения» глава WikiLeaks стал лауреатом полутора десятков различных премий и звездой правозащитников, но стоило США схватить Ассанжа, как мнение прессы и «цивилизованного» мира поменялось опять.

Оруэлл был прав, заявляя, что во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм. Разница лишь в том, что теперь «Министерство Правды» расположено в Вашингтоне.