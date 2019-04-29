Церковь Святой Анны или Анненкирхе — первая лютеранская церковь в Санкт-Петербурге XVIII века. Снаружи кирха отреставрирована, при входе висят афиши мероприятий, а внутри — закопчённые стены после пожара и осыпающаяся штукатурка. Здесь соседствуют действующий приход с воскресными богослужениями и культурное пространство с концертами и выставками.

Наталья Орешина ИА REGNUM Большой зал и сцена после концерта

Наталья Орешина ИА REGNUM Фойе Анненкирхе. Экспонаты выставки «После Иконы»

Наталья Орешина ИА REGNUM Чердак Анненкирхе. Настоятель Евгений проводит экскурсию по церкви

Наталья Орешина ИА REGNUM Пастор Евгений Раскатов и епископ Арри Кугаппи во время рождественской службы

Наталья Орешина ИА REGNUM Фестиваль науки Science Fest в Анненкирхе. Макет луны в центре зала. Посетители фестиваля рассматривают макет

Кирха пережила много испытаний: в 1935 году здание переоборудовали в кинотеатр «Спартак». В 90-х годах XX века здесь был бар, казино, рок-клуб. В 2002 году здание храма вернули церкви и в том же году случился пожар, который практически всё уничтожил. Здание 6 лет разрушалось под открытым небом, городские власти восстановили фасад и крышу, но изнутри кирха нуждается в реставрации.

Наталья Орешина ИА REGNUM Фасад церкви Святой Анны

Наталья Орешина ИА REGNUM Пастор Евгений и прихожане готовятся к Конфирмации

Наталья Орешина ИА REGNUM Фойе Анненкирхе. Посетители перед концертом

Наталья Орешина ИА REGNUM Посетители экскурсии поднимаются на чердак по винтовой̆ лестнице, с ковкой̆ XVIII века

Настоятель кирхи Евгений Раскатов проводит экскурсию по церкви.

— Наш храм похож на человека: внешне мы красивы, а внутри нуждаемся в реставрации.

Наталья Орешина ИА REGNUM Крест в Анненкирхе меняет свой цвет исходя из литургического календаря. Например, в день памяти святых — красный̆. Также этому цвету соответствует убранство храма и одежда литурга

Наталья Орешина ИА REGNUM Пастор Евгений и прихожане готовятся к Конфирмации. Конфирмация в лютеранстве — это личное осознание исповедания Веры. Во время торжественной̆ службы конфирманты облачаются в специальные белые праздничные одежды

Наталья Орешина ИА REGNUM Подвал Анненкирхе. Инсталляция на фестивале современного искусства «Киберфест»

Сейчас в кирхе находится приход церкви Ингрии. В маленькой часовне на втором этаже проводят богослужения, а в вечернее время — кинопоказы, читают лекции по философии и искусству. На первом этаже в большом зале со сценой проходят светские мероприятия: концерты, спектакли, ярмарки, выставки.

Наталья Орешина ИА REGNUM Зрители водят хоровод во время концерта группы «Отава Ё»

Наталья Орешина ИА REGNUM Концерт «Классика под луной». Макет луны в центре зала

Наталья Орешина ИА REGNUM Концерт All in Orchestra

Наталья Орешина ИА REGNUM Дети веселятся во время концерта группы «Отава Ё»

Концерты и выставки носят благотворительный характер, вырученные средства идут на реставрацию храма, многие музыканты играют бесплатно, чтобы поддержать возрождение Анненкирхе. Проведение мероприятий не противоречит идеологии лютеранства.

Наталья Орешина ИА REGNUM Алтарник Игорь Павлов читает проповедь бездомным. Волонтеры Анненкирхе участвуют в программе по кормлению бездомных, помогая питерской̆ «Армии Спасения»

Наталья Орешина ИА REGNUM Пастор Евгений Раскатов и епископ Арри Кугаппи в кругу прихожан на праздничной̆ трапезе после рождественской службы

Наталья Орешина ИА REGNUM Волонтеры Анненкирхе кормят бездомных супом

Наталья Орешина ИА REGNUM Часовня Анненкирхе. Причащение во время богослужения

Наталья Орешина ИА REGNUM Евгений Раскатов является попечителем Анненкирхе с конца 2015 года. Помимо миссионерского руководства занимается духовной жизнью прихода

Настоятель Евгений перед каждым концертом или спектаклем рассказывает зрителям о церкви.

— Я здесь впервые оказался в семнадцать лет. Тут не было церкви, а был рок-клуб «Спартак». И вот тогда я мечтал себя увидеть рок-музыкантом, думал выходить на сцену и выступать, но не в облачении священника, а, к примеру, с гитарой. Частично эта мечта осуществилась, но рок-музыкантом я не стал.

Мы от многих мероприятий отказываемся, например дискотеки или где главная идея — эпатаж. А в остальном очень рады, что не только проповедуем Евангелие, но и культурно обогащаем.

Наталья Орешина ИА REGNUM Настоятель Евгений перед каждым концертом или спектаклем рассказывает зрителям о церкви

Наталья Орешина ИА REGNUM Рождественская ярмарка. Кирха окунулась в водоророт предпраздничной суеты. На сцене музыканты, а на главной лестнице аромат кофе и булочек

Наталья Орешина ИА REGNUM Пастор с прихожанами готовятся к службе. Дети бегают в фойе

Наталья Орешина ИА REGNUM Настоятель Евгений Раскатов и посетители церкви во время освящения креста, перед установкой его на куполе церкви

В том же зале проходят и богослужения по большим христианским праздникам. Для этого алтарь из часовни переносят на первый этаж, и часто служба проходит среди ярмарочных флажков или декораций концерта, который состоялся накануне.

— У нас нет задачи всех людей, которые перешагнули порог нашего храма, сделать лютеранами. Мы не занимаемся пропагандой, а ищем людей, которые ищут Бога. Для этого проходят все наши мероприятия и открыты двери для посещений. Вдруг кто-то зайдет не просто сфотографироваться на лестнице, а зайдет для того, чтобы встретиться с Христом. И к этому мы должны быть готовы

Наталья Орешина ИА REGNUM Инсталляция на фестивале современного искусства «Киберфест»

Наталья Орешина ИА REGNUM Инсталляция на фестивале современного искусства «Киберфест»

Наталья Орешина ИА REGNUM Посетители покупают горячие напитки в кафе «Анненкирхе». Во время мероприятий в кафе Анненкирхе можно согрется горячим чаем или кофе

Наталья Орешина ИА REGNUM Прихожане за прилавком кафе Анненкирхе. 27 октября 2018 года Анненкирхе исполнилось 239 лет

Наталья Орешина ИА REGNUM Пирожные с изображением Анненкирхе. 27 октября 2018 года Анненкирхе исполнилось 239 лет. В этот день на куполе церкви был установлен крест, который отсутствовал 80 лет

Наталья Орешина ИА REGNUM Настоятель Евгений проводит экскурсию по церкви

Наталья Орешина ИА REGNUM Часовня Анненкирхе. Разминка хора перед репетицией

Наталья Орешина ИА REGNUM На главной лестнице проходит фотосессия свадебной пары. Главная лестница — любимое место для фотосессий как случайных посетителей кирхи, так и профессиональной съемки

27 октября 2018 года Анненкирхе исполнилось 239 лет. В этот день на куполе церкви был установлен крест, который отсутствовал 80 лет. Деньги на крест собраны за месяц при помощи программы краудфандинг.