Отношения между Ираном и США продолжают ухудшаться. 22 апреля 2019 года представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что стран, для которых будут сделаны исключения в рамках антииранских санкций, не будет. Фактически с мая 2019 года любые нефтегазовые сделки с Ираном будут запрещены американской администрацией, а те страны и компании, которые нарушат этот запрет, сами попадут под ограничения и санкции. На этом фоне Иран выложил на стол свой старый козырь — возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такую возможность озвучил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Насколько серьёзен сложившийся кризис и к чему он может привести?

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

Выполнит ли Иран старую угрозу?

Успех переговоров в формате 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран) привел к подписанию Совместного всеобъемлющего плана действий (известен, как ядерная сделка) в 2015 году, который означал полный отказ Тегерана от военной ядерной программы (а также соответствующий контроль от МАГАТЭ сроком 20 лет). Выход США из ядерной сделки с Ираном, достигнутой с большим трудом предыдущей администрацией Белого дома, вновь обострил американо-иранское противостояние. Интересно, что большинство европейских стран не поддерживает решение Вашингтона и работает над средствами и механизмами для частичного преодоления антииранских санкций.

Участники переговоров по иранской ядерной программе. Лозанна, 2 апреля 2015

Надо сказать, что тезис о выходе из ДНЯО Иран использовал неоднократно и в прошлом (впервые в 2005 году), однако своей угрозы в итоге не выполнил. Сложно сказать, насколько Тегеран готов к реальным действиям на этот раз, но сбрасывать подобный сценарий со счетов тоже не стоит.

Не менее интересной на этом фоне стала информация о скором визите министра иностранных дел Ирана в Северную Корею. Кроме того, Зариф посетит две неназванные соседние страны в течение следующих десяти дней, после чего у него состоится визит в Россию.

Здесь отдельно надо отметить, что Северная Корея, наряду с Израилем, Пакистаном, Индией и Южным Суданом, не является участником ДНЯО. Конечно, говорить с какой-либо уверенностью о возможном сотрудничестве Ирана и КНДР в области приобретения технологий для создания ядерного оружия очень преждевременно, но это может быть определённым сигналом для мирового сообщества. Вполне возможно, что заявление министра иностранных дел и последующий визит в КНДР пока являются способом ужесточения переговорной позиции с США и демонстрацией решительности действительно заполучить в свой арсенал атомную бомбу. В данном случае расчёт не в последнюю очередь может делаться и на реакцию европейских союзников США, которые попробуют оказать давление на Вашингтон, так как ядерное оружие в руках Ирана для них является большей угрозой, чем для американцев.

К чему приведёт выход Ирана из ДНЯО?

Реальный выход Ирана из ДНЯО и разработка Тегераном ядерного оружия приведёт к необратимым и масштабным процессам как на Ближнем Востоке, так и в мире. Очевидно, что «ядерный» Иран станет мощнейшим региональным игроком — единственным наряду с Израилем обладателем атомной бомбы. Это заметно изменит расклад и в противостоянии Ирана с Саудовской Аравией за региональное лидерство, а также заставит Эр-Рияд искать возможности самостоятельного создания или приобретения технологий для разработки ядерного оружия. В этом деле с тихого согласия США саудовцам может помочь тот же Пакистан. Понятно, что получение ядерного оружия ещё двумя игроками станет мощнейшим дестабилизирующим фактором и за ними постепенно последуют и другие крупные страны, что может окончательно похоронить ДНЯО. Такой сценарий будет вполне закономерен на фоне распада других важнейших договоров о контроле над вооружениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Отдельно надо отметить и тот факт, что, заполучив ядерное оружие, Иран станет намного более независимой страной (в том числе и от Китая и России). Практически самодостаточная экономика и военно-промышленный комплекс (во многом они сформировались именно из-за многих лет санкционного режима) позволят стране вести региональную политику без оглядки на внешние центры силы.

Не стоит забывать и другой сценарий: после выхода из ДНЯО и начала разработки ядерного оружия Ираном по нему может быть нанесён удар со стороны Израиля и/или США. Вероятность полномасштабной войны против Тегерана не столь высока, однако защитники этой идеи представлены в администрации Дональда Трампа (к примеру, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон). Этот сценарий отличается своей абсолютной непредсказуемостью и возможными катастрофическими последствиями для всех его участников, а также для региона и мира в целом.

В любом случае для Ирана ситуация усложняется с каждым днём. Пойдёт ли страна на уступки под колоссальным экономическим давлением США (оно действительно вызвало в стране экономический кризис) или же Тегеран повысит ставки, выйдя из ДНЯО? Ответ на этот вопрос пока знают только в Иране.