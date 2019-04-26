На «Краснодар Арене» 28 апреля состоялся один из ключевых матчей российского чемпионата. Местные футболисты в красивом стиле обыграли столичный ЦСКА со счетом 2:0.

AnnRos Футбольный мяч

До начала встречи москвичи опережали соперников на одно очко в турнирной таблице, и гостей вполне устраивала итоговая ничья. Но иного мнения были хозяева арены. Судя по всему, игроки «Краснодара» сделали для себя выводы из недавнего поражения на родном стадионе от питерского «Зенита» (2:3).

Тогда краснодарцы позволили зенитовцам с первых минут захватить инициативу. Прижались к собственным воротам, хаотично отбивались. Результат неутешительный, потеряли важнейшие три очка.

По ходу встречи с армейцами (их еще любя болельщики именуют «конями») хозяева поля сразу бросились атаковать, создавали моменты. Настойчивость, удача, неплохой уровень мастерства (по меркам отечественного футбола) принесли успех. Редчайший случай: неудачно ввел мяч именитый голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Игроки хозяев перехватили «снаряд», короткий, точный перепас… Еще отскок от защитника помог. 1:0 — повел «Краснодар».

Нет смысла пересказывать подробности матча, любители игры смотрели телетрансляцию. Поговорим о тенденциях. На мой взгляд, южане действовали тоньше, интереснее, техничнее, разнообразнее. В игровых видах спорта, — футболе, хоккее — можно долго владеть территорией. Это почти ничего не дает, если моменты не создавать.

Так вот, с голевыми возможностями у ЦСКА возникли проблемы. Не хватило комбинаций, хитроумных розыгрышей, индивидуального мастерства. Нахрапом, навалом, увы, не всегда можно преодолеть защитные порядки. На сей раз весьма умелым Федору Чалову, хорватскому легионеру Николе Влашичу, их партнерам недоставало фантазии в атаке, они не смогли озадачить, удивить соперников. Почти все действия предсказуемы, что называется, «читаемы», и оппоненты «не лыком шиты». Предвидели, как в шахматах, на пару-тройку ходов вперед.

vikol009 Стадион «Краснодар»

Импонирует игра южноамериканцев в составе «Краснодара». Это от них тонкая вязь футбольных комбинаций исходит. Весьма красивых. Неплохо дополняют игровой рисунок российские мастера. Все-таки блестящим ударом в одно касание завершил усилия партнеров именно Дмитрий Стоцкий, забивший второй мяч. 2:0 — не без труда победили хозяева арены.

Успех справедливый, заслуженный. В данной встрече выиграли те, кто не мучился на поле, а творил, пусть маленькие, но шедевры. Играл, а не отбывал номер. Не стоит идеализировать успех, игру того же «Краснодара». Брака, особенно в передачах, существенно больше, чем по ходу, например, ключевых встреч ведущих европейских первенств. Например, Испании, Италии, Англии, Германии.

Ну, а «кони» армейские? Они чуть «медленнее стали». Все равно подкупает их страстная игра, молодецкая удаль. Старание, неравнодушие. Не то что нынешние спартачи, которые будто дух испустили. Одна бренная оболочка, внутри — пустота. Хотя, на мой взгляд, «Спартак» обладает сильнейшим в Лиге составом, прежде всего, в группе атаки. Наличие достаточно сильных мастеров, как видим, еще не гарантия побед.

Под вопросом будущее участие спартаковцев в европейском турнире, хотя бы Лиге Европы. Надо быть реалистами: выступления в Лиге чемпионов подопечным Олега Кононова не светят. Да и зачем они нужны с блеклой игрой в самом престижном европейском клубном соревновании? «Красно-белым» проблематично удержать даже пятое место в российском чемпионате. Слишком много желающих — тульский «Арсенал», «Ростов», «Оренбург», почему нет? Буквально на пятки спартачам наступают.

Давний спартаковский поклонник, известный теннисист Евгений Кафельников ополчился на Олега Кононова. Дескать, погнался специалист за деньгами в «раскрученном» клубе, вот и поплатился. Мол, элементы предательства сыграли свою «убийственную» роль. Жизнь, по мнению мастера большой ракетки, мстит таким, как Кононов.

Дмитрий Садовников Олег Кононов

Моральная подоплека должна и может иметь место. Но, если мыслить только подобными категориями, то осуждать можно многих. От игроков уровня Роналду и Неймара, оказавшихся соответственно в «Ювентусе» и «Пари Сен-Жермен», до тренеров калибра Гвардиолы, Клоппа из «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Не говоря уже о личностях масштабом мельче.

Не сказал бы, что «паровоз» (так болельщики именуют московский «Локомотив») на всех парах куда-то летит. Разве что за серебром, тоже, к слову, неплохим металлом. После чемпионского сезона результат более-менее пристойный. Его, однако, еще надо достичь, ибо всего в трех очках от «Локо» тот самый «Краснодар». Пока «паровозик» слегка «попыхтел», одолев в столице заведомого аутсайдера, красноярский «Енисей» — 2:1.

Гонка за золотом практически окончена после очередной победы «Зенита» над самарцами — 4:2. По ходу первого тайма питерцы вели 3:0, но едва не растранжирили весомое преимущество в счете, гости забили в ответ пару мячей. Лишь в самом конце поединка «Зенит» дожал одного из неудачников.

…В Европе тоже близки к завершению национальные чемпионаты. «Барселона» буквально на днях оформила восьмой титул за последние одиннадцать лет. Еще раньше это сделал «Ювентус» из Турина. Тоже, кстати, в восьмой раз, причем подряд. Уникальное достижение!

30 апреля и 1 мая состоятся первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Английский «Тоттенхэм» примет голландский «Аякс», испанская «Барселона» попробует обыграть по итогам двух встреч другой британский клуб — «Ливерпуль.

Мы обязательно проанализируем ход, итоги интереснейших матчей, расскажем о «подводных течениях», поговорим о главных и «теневых» героях главных европейских баталий.