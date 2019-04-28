Вечером в четверг 25 апреля президент Макрон обратился с экранов телевизоров к гражданам Франции. Обещал снизить на 5 миллиардов евро налоги на доходы граждан, индексировать пенсии и чуть упростить условия проведения референдумов.

Жёлтые жилеты, вот уже 23 субботы сотрясающие Францию своими манифестациями, остались недовольны.

В частности, жёлтые жилеты возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование — проведение референдумов по гражданской инициативе. Макрон всего лишь предложил упростить условия проведения референдумов, снизить требующееся количество подписей с 4,5 миллиона до 1 миллиона подписей.

Объясняет один из лидеров жилетов Максим Николль:

«Просто снизить порог референдума популярной инициативы абсолютно бесполезно, потому что всё равно требуется согласие парламента». (Мнение Максима Николль озвучено AFP).

Вот общее мнение жилетов:

«Он бросил несколько крошек хлеба, вроде реиндексации пенсий. Всё отвергнуто, всё расплывчато, ничто не точно, поэтому в субботу мы покажем ему, как мы понимаем суть вещей, и 1 мая тоже».

Вот ещё мнение, Алекс, жёлтый жилет, бывший шофёр:

«Макрон сделал нам своё блабла, он получит ответ».

Эммануэль Макрон

Кто что говорил о субботе перед субботой?

Мой новый «полевой» корреспондент Yvan Hardoy предположил, что 27 апреля будет спокойным, поскольку, мол, ВСЕ берегут силы для среды 1 мая. «Но никогда не знаешь», заключил Yvan. «В любом случае я буду там». (Yvan — француз, это он захотел назваться Иваном.)

С другой стороны появлялась информация о том, что полицейские приведут на манифестации в Париже полицейских собак без намордников.

Согласно публикации в старейшем журнале Франции, в Canard Enchaine (ему намного более ста лет возраста, сколько точно, не помню, каюсь), новый префект полиции Дидье Лалльман проектирует вывод на улицы дюжины бойцовых собак, «пощекотать лодыжки» жёлтых жилетов. Внимание — уточнение: префект приказал вывести собак без намордников.

Так что предугадать субботу, а она уже наступила, невозможно. Будет она спокойной? Будет «щекотание лодыжек» бойцовыми собаками?

Манифестации заявлены многочисленные, десятка два только в Париже. Основные вот какие. Выслал Yvan Hardoy, спасибо ему:

Жёлтые жилеты пойдут от моста de Grenelle. Начало сбора в 10:30, кортеж отправляется в 12:30, пройдут по набережным, выберутся на мост Mirabeau (прославленный поэтом Аполлинером), пройдут по авеню Emile Zola, по набережной Andre Citroen, закончится манифестация там же, в 15-м аррондисмане.

Маршрут мне кажется странным, это скорее задворки Парижа.

(сс) Pascal Maga Желтые жилеты

Но Yvan Hardoy пишет, что пойдёт на эту именно манифестацию, «потому что без вопросов не пойдёт на другую», организованную профсоюзом CGT (видимо, отношение такое же, как у нашей молодёжи к демонстрациям КПРФ). У СGT между тем маршрут отличный, через центр города. Начало в 13.30 по бульвару Монпарнас, а разойдутся они на площади Италии в 18.00.

Помимо Парижа, «жилеты» планируют крепко выступить в Страсбурге, но префектура запретила все манифестации в центре города и вокруг. Сбор в Страсбурге на площади Звезды в 13 часов, и оттуда протестующие намерены пройти к зданию Европейского парламента.

Ну, теперь буду ждать вестей от Yvan (а). Думаю, что только по окончании манифестаций, после 18 часов по Парижу.

Получил рапорт от Yvan (а) уже после полуночи. Вот какой:

«В эту субботу для акта XXIV настоящие жёлтые жилеты выбрали участие в манифестации на востоке Парижа, удостоив чести места пребывания редакций французских СМИ. По предпочтению «жилеты» влились в манифестацию, организованную коммунистическим профсоюзом СGT.

На моей памяти этот «союзник» полностью дискредитирован как в глазах рабочих, так и в глазах «жилетов», по причине своего согласия с политической властью, и в начале СGT отказывался от сотрудничества с движением жёлтых жилетов, квалифицируя их «фашистами». Нынешняя попытка подмять под себя движение жилетов происходит по принципу «чем более это погано, тем больше шансов что это удастся!»

На всём пути манифестации не было слышно никаких левых лозунгов и не случилось никакого вандализма, поскольку «антифа» не были там или были, но в небольшом числе, в то время как можно было видеть множество националистов и суверенитистов, также как некоторое количество роялистов, примкнувших к манифестациии CGT. Известные представители движения жёлтых жилетов были представлены: такие как Жером Родригес, Эрик Друэ, юный «шуан» Тибо.

Таким образом, многие (с первого взгляда тысячи персон) пилигримами от 13 до 17 часов в 16-м и 15-м арондисманах, скорее мирно, однако решительно, прошагали в сопровождении мобильных жандармов.

Жандармы были в касках, поскольку ситуация заставляла беспокоиться по поводу правопорядка. Уважение манифестантов к жандармам, как не раз было замечено, контрастировало с враждебностью, проявляемой против полиции.

Относительно отношений с силами правопорядка хочу привести два анекдотических случая.

Первый. Удивительный. Когда два отдельных мотоциклиста — жандармы — не колеблясь проявили знаки приязни по отношению к манифестантам, что заставило растеряться изумлённых манифестантов.

Второй, когда двадцать «мотаров» (мотоциклистов) полиции поместили себя в аррогантной манере на пути жёлтых жилетов, они вынуждены были отъехать под давлением и оскорблениями враждебной толпы. (Но уверяю вас, никакого насилия не было совершено ни одной стороной). Мотары полиции страшились за свои красивые мото.

Таким образом, была мирная суббота. Но СМИ видели жилетов у себя под носом.

Продолжение 1 мая!»

В Париже, может, и мирная была суббота, или выглядела мирной, но вот в Страсбурге отмечены жёсткие столкновения между полицией и «жёлтыми жилетами». Правда, собак не было, ни в намордниках, ни без намордников.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

В этот раз счётчик жёлтых жилетов Le nombre jaune был блокирован FaceBook (ом), и я тут привожу данные двух профсоюзов CGT и FO — по всей Франции участвовали в акте XXIV 60 132 манифестанта, из них в Париже — 9000.

Данные МВД, как всегда, ниже: 23 600 по всей Франции, из них 2 600 в Париже.

1 мая обещает быть сверхжарким.