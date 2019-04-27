Елена Корнилова была прекрасна. И жизнь её тоже. Волею судеб и ухищрений Елена стала топ-блогеркой (отнесёмся к феминитивам с уважением; особенно, если речь о такой даме). В одном только Instagram она собрала огромную паству — более 260 тысяч подписчиков. И не просто выкладывала на своей странице всякие фото в купальниках, точно какая-нибудь Ким Кардашьян, а рекомендовала людям биологически активные добавки (БАДы). Дорогой подписчик, приобретай их исключительно там-то и исключительно по моему промокоду.

StockSnap Instagram

Дело шло неплохо, но Корнилова захотела расширить горизонты и сферы влияния. Дала пространное интервью серьёзному изданию, в котором поведала, что окончила два знаменитых вуза, а ещё с двумя прямо сейчас выстраивает отношения. Список впечатляет: Университет Анхальта, Мюнхенский технический университет, Национальный университет Сингапура, Стэнфордский университет — прекрасное образование, согласитесь.

Вот и комиссия РАН восхитилась — после чего решила просветиться, пообщавшись с Корниловой. И тут выяснилось, что Елена как бы и не заглядывала в данные учебные заведения. О ней они ничего не ведают и ответственности за её деятельность нести не хотят. Как так? Ведь блогерка давала столь прекрасные рецепты для лечения всего на свете — в том числе и беременным. 260 тысяч человек, внимающих даме без образования в вопросах здоровья. Это уже не шутки. Тут грусть вселенская. Не только здоровье, но и рассудок потерять можно. И сейчас Елене её же уже неблагодарные подписчики грозят санкциями и расправой.

Надувательство в Instagram и в социальных сетях вообще — норма. Там впаривают и БАДы, и прогнозы, и рецепты, и конкурсы, и секс-услуги. Ответственности за это — ноль. И стоит за подобным — тоже ноль, профессионализма. Потому что единственный критерий — популярность: лайки, репосты, число подписчиков-апологетов.

В России, говорят, начинают бороться с фейками, но как быть вот с таким? Это не просто один единственный фейк, а целая фейк-вселенная, существующая по своим законам и правилам. Да, зачастую виртуальная реальность вытесняет фактическую — и это опасно. Для психики, так уж точно. Клинических случаев на сей счёт известно великое множество. Однако случай, когда беременная лечит себя загадочными веществами — прямая угроза здоровью. И не пора ли спрашивать с «лекарей»? В былые века ведь шарлатанов, если ловили, то могли и на столбах вздёрнуть. Мы теперь гуманисты, потому — солидный бы такой штраф. Как в США или Австралии.

Ян Стен. Шарлатан. 1679

И вот ещё странная параллель, но история Корниловой заставила меня вспомнить историю с девицей, оставившей в Кирове свою трёхлетнюю дочь на неделю одну дома. Без воды и еды. Малышка умерла страшно — от обезвоживания, пыталась есть стиральный порошок. Меж тем её биологическая мать вела прямые трансляции в Instagram. В чём схожесть? В том, что мы больше не существуем в реальном мире, а, значит, человеческая жизнь ничего не стоит. Важно лишь признание, на котором можно делать бабло. И за ним не стоит никакого труда — лишь обман. Общество, похожее на аквариум, где одни рыбы сжирают других — с максимальной жестокостью, чтобы смотрелось эффектно. После сожрут и их.

У Дэйва Эггерса есть прекрасная книга — «Сфера», антиутопия. Новый мир выглядит именно так. Страшнее, чем у Оруэлла, Замятина или Хаксли. Мир, где все обязаны ставить друг другу лайки, чтобы продавать воздух. Мир, где личность стирается, где человеческое достоинство ничего не стоит. Мир, в котором чувства людей нереальны. Их нельзя измерить лайками — до свиданья, мы уходим в соцсети, чтобы уже не вернуться.

Так кто эти десятки тысяч человек, веривших, что им предлагают чудодейственные рецепты? Кто те люди, что используют альтернативные методы лечения ВИЧ? Кто те персонажи, что испытывают дрянь на своих детях, доводя их до смерти? Почему они верят?

Это подобие секты, безусловно. Секты, возникающей из отчаяния и глупости, которая, как писал Бонхеффер, страшнее злобы. Люди молятся не на тех богов, потому что богов, собственно, уже не осталось. Хотят избавления не от болезней даже, а от смирения. Они верят — завтра мы попадём в светлый мир, где не будет боли. Только рай, только свет, только счастье.

Но где всё это? Одни миражи, фикции, которые шастают вокруг, как бесовские призраки, сводящие людей с ума. После чего те верят ещё охотнее — в шарлатанов с их эликсирами молодости, в Чумака и Кашпировского, в гадалок и экстрасенсов, в чудесных истаграмщиц с дипломами. Они верят, потому что им не во что больше верить. Идеологии нет, религии нет, государства нет — точнее есть, да, но всё это осмеяно, оплёвано. Однако всё равно должен быть фундамент. Без него человек расшатан и неустойчив — он примкнёт ко всему, где пообещают гарантированный результат.

Мир, который не верит в серьёзные вещи, обречён верить в глупость. Если нет Бога, то всё дозволено. Если нет справедливости, то всё разрешено. А если не верить ни в Бога, ни в справедливость, ни в совесть, ни в честь, ни в порядочность, ни в другие подобные вещи, начинаешь верить в мелкую и пошлую дрянь — как раз под стать сужающейся мещанской душонке, той, что по натуре своей христианка, но этого уже и не разглядеть под накрывшим её липким коконом малодушия и лицемерия.