Профессора, руководителя Центра славянских исследований (Университет Париж IV Сорбонна) Нору Букс интересуют два аспекта в творчестве Владимира Набокова (1899−1977).

Во-первых, она акцентирует внимание читателей на мемуарном элементе в произведениях автора «Приглашения на казнь». По мнению слависта, «лучшую биографию В. Набокова написал сам писатель Набоков. Отчасти в романах и рассказах, в разной пропорции наделяя своих героев отдельными элементами собственного детства или юности».

Во-вторых, Букс выявляет разнообразные интертекстуальные связи и аллюзии, щедро рассыпанные писателем в своих произведениях.

Иными словами, ученый занимается всем тем, что Набоков терпеть не мог в отношении собственного творчества, в равной степени болезненно реагируя как на попытки заглянуть «через окно произведений в его жизнь», так и на любые поиски влияний.

Одновременно славист исследует символику набоковской прозы. Например, женские образы «Машеньки», дебютного романа писателя связаны с «цветочным кодом». Так, хозяйка пансиона госпожа Дорн ассоциируется с увядшей розой. Она и внешне похожа на засохший цветок, а фамилию с немецкого можно перевести, как «шип», который является не только атрибутом розы, но и символом печали. Любовница главного героя Льва Ганина Людмила символизирует орхидею. В романе этот цветок «является пародийной аллюзией на его воплощение в поэзии начала века», а образ героини «отмечен манерностью и претенциозностью». Она «влачила за собой ложь… изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она как будто страстно любит». А образ ее подруги Клары, «полногрудой, всей в черном шелку, очень уютной барышни» «связан с цветами апельсинового дерева, знаком девственности». В случае с Кларой профессор указывает на еще один символ. Ее «черное платье понимается как траур по несостоявшемуся женскому счастью, то есть служит пародийным знаком вечной женственности. Черный наряд героини контрастирует с ее именем: Клара. Clarus (лат.) — светлый».

Пишет Букс и об особенности композиции у Набокова. В романе «Камера обскура» она характеризуется «двойным киномоделированием», то есть на страницах книги «создается кинообразец, по которому впоследствии конструируется ситуация», определяется сюжет.

Приведенные примеры не исчерпывают всех методов и символов, которые использовал Набоков в своем творчестве. Возможно, здесь сказывается изначальное несовершенство гуманитарного знания. А может быть — гениальность самого Владимира Набокова.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»