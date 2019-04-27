



Paata Vardanashvili

После того, как грузинская пресса сообщила со ссылкой на архимандрита Кириона (Ониани) о том, что азербайджанские пограничники начали устанавливать у монастыря Удабно на территории средневекового грузинского пещерного комплекса Давид Гареджи запрещающие передвижение знаки, и в течение трех дней азербайджанцами был перекрыт доступ к пустынному монастырю, вспыхнул скандал. Напомним, что Давид Гареджи — это уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей, числом около 20, высеченных в скалах. Главным объектом комплекса считается лавра святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески VIII — XIV веков, в том числе — с изображением царицы Тамар.

Подконтрольная Азербайджану часть комплекса Давид Гареджи, в том числе монастырь Удабно, находится на юго-западном склоне полупустынного Гареджийского кряжа. Проблема в том, что Баку считает Давид Гареджи частью албанской культуры, а не грузинской. Отсюда непрекращающаяся «война» между Азербайджаном и Грузией за монастыри. Разгоревшийся сейчас, перед Пасхой, скандал вроде бы удалось быстро купировать. Через несколько часов после появления информации о действиях азербайджанских пограничников в МИД Грузии заявили, что проблема урегулирована и священников, паству и туристов к монастырю Удабно пропускать будут. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что лично говорил со своим бакинским коллегой, после чего власти Азербайджана приняли соответствующее решение. В свою очередь, руководитель администрации президента Грузии Лаша Жвания отметил: «Такие факты говорят о том, что вопрос делимитации границы между странами очень важен. Необходимо, чтобы согласно существующему соглашению между президентами Грузии и дружественного нам Азербайджана комиссия временно возобновила работу, чтобы между двумя дружественными странами окончательно были установлены границы и в будущем больше не было место искусственной напряженности».

(сс) Peter Давид Гареджи

Эта позиция была поддержана в Баку. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что ее страна «готова завершить процесс делимитации азербайджано-грузинской границы в ближайшее время». При этом она уточнила, что азербайджанские пограничники в течение нескольких дней прокладывали в Давид Гареджи пешеходные тропинки, из-за работ дорога, ведущая к монастырю Удабно, была закрыта как для туристов и паломников, так и для священнослужителей. Но если это так, то почему азербайджанские пограничники не проинформировали заранее об этом служителей пещерного комплекса, что позволило бы избежать скандала? Есть вопросы и к Тбилиси. Архимандрит Кирион связал происходящее с недавними заявлениями президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости как можно быстрее договориться по спорным участкам границы и завершить процесс делимитации, хотя грузинский католикос Илия II запретил священнослужителям делать политические заявления. Вопрос о границе был поставлен во время визита Зурабишвили в Баку в феврале 2019 года. Но как такое сделать на именно этом участке грузино-азербайджанской границы?

Оставить, как есть, то есть поделить территорию монастыря между двумя соседними государствами? Или договориться об обмене территориями на других участках границ, чтобы полностью перевести Давид Гареджи в юрисдикцию Грузии? В Тбилиси определенные круги считают, что «для Азербайджана данная территория не представляет никакой ценности, поэтому можно договориться, они с удовольствием отдадут эту территорию взамен на что-нибудь». В качестве «чего-нибудь» часто упоминалось село Эрисимеди Сигнахского района Грузии. Однако, повторимся, главная проблема в том, что азербайджанская сторона не считает Давид Гареджи христианским памятником грузинского происхождения. Судя по тону заявления архимандрита Кириона, он подозревает Зурабишвили в готовности заключить с Баку закулисную сделку, сохранив статус-кво на всем периметре границы на данном участке. Комментируя сложившуюся ситуацию, бакинский информационный портал Minval.az задавался вопросом, кто и зачем обострил ситуацию, и быстро нашел ответ. «Оказывается», архимандрит, возлагая ответственность за происходящее не столько на Азербайджан, сколько на президента, еще раз обозначил негативное отношение Грузинской православной церкви к главе государству.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Саломе Зурабишвили

Издание напомнило, как еще в сентябре 2018 года предводитель Чкондидской епархии митрополит Петр (Цаава), член Священного синода, призвал граждан не голосовать за «нафранцуженную» самовыдвиженку (так он обозвал Зурабишвили). Его высокопреосвященство запомнился также своими заявлениями в поддержку автокефалии Украинской церкви и предложением не поминать более за богослужением «первоиерарха страны-завоевателя» — московского патриарха Кирилла. В то же время как Зурабишвили назвала правильной осторожную позицию Грузинской православной церкви по украинскому и отказалась поздравлять Киев с получением автокефалии. Тем не менее в Грузинском патриархате стали давать о себе знать различные партии, в том числе и константинопольская. Противостояние вышло из кулуаров на поверхность. Фанар и Грузинская церковь публично обращаются друг к другу в оскорбительном тоне и выдвигают обвинения. Константинопольский патриархат атаковал первым, обвинив грузин в «жестком и раздражительном поведении». А для последних отказ от принятия Грузинским патриархатом документа «Отношения Православной церкви с остальным христианским миром» — это крах давней мечты «экуменистов с Фанара».

Конечно, проблема сложнее и глубже, ведь инциденты вокруг Давид Гареджи возникали и раньше. По мнению грузинского эксперта Мамуки Арешидзе, «здесь заложена опасная мина». Ведь, по его словам, «этот монастырский комплекс был создан в ранние средние века сразу же по появлению 12 ассурийских отцов. Начиная с того периода, здесь всегда служили представители грузинского духовенства. Когда Грузия была в составе российской империи, тогда эта территория совершенно справедливо входила в состав тбилисской губернии. В 1918 году власти Грузии предъявили азербайджанским властям свои условия с тем, чтобы произвести размежевание границы. Тогда эта территория стала спорной, потому как до того в течение многих лет данная территория не единожды становилась объектом вражеских нашествий, поскольку комплекс Давид Гареджи, являющийся цитаделью христианской религии, для них являлся постоянным раздражающим фактором. Все было сделано для того, чтобы монастырь прекратил функционирование, и население покинуло эти места. Между прочим, это место потому и называется Удабно (пустыня). В последствии там обосновалось племя таракамов, которое вело кочующий образ жизни и занималось животноводством».

Инициативой персидского правления было, продолжает эксперт, чтобы там не стало христианского очага. Именно поэтому в 1918 году, когда власти Грузии представили свои аргументы для размежевания границы, азербайджанские власти противопоставили аргумент, что эта местность заселена населением азербайджанского племени. В конце 1990-х годов среди азербайджанских ученых появилась новая гипотеза, исходящая из проблем Карабаха. В частности, главный аргумент армян, когда они доказывают, что Карабах является их территорией, основан на том, что там большое количество христианских памятников. Следовательно, армяне ставят вопрос: если Карабах азербайджанский, почему там так много христианских памятников? Ответная гипотеза азербайджанских ученых состоит в том, что все христианские памятники, расположенные на территории Карабаха, являются частью албанской культуры. Как известно, албанское христианское царство до IX века находилось на территории нынешнего Азербайджана. Теория азербайджанских ученых состоит в том, что все христианские памятники, находящиеся не только на территории Карабаха, но и в Саингило, в том числе известная церковь Курмухи святого Георгия и Давид-Гареджи (который азербайджанцы называют «Кешикч»), являются частью албанской культуры, а Азербайджан является правопреемником Албании.

(сс) Rufet Turkmen Курмухская церковь Святого Георгия

«Эта научная позиция превратилась в платформу политического руководства Азербайджана и дело в том что, несмотря на партнерство с Грузией, они не идут на уступки в этом, — заключает Арешидзе. — Они считают, что достаточно допустить компромисс, как у армян появится аргумент, что Гареджи не памятник албанской культуры, и расположенные на территории Карабаха памятники тоже не албанские. Гареджи — грузинский, а Карабах армянский, а Азербайджан не преемник христианской культуры. Поэтому в этом вопросе азербайджанцы не делают ни шагу назад». От себя добавим, что дискуссия по этому поводу ведётся только на уровне историков и экспертов, грузинские властей избегают делать по этому поводу публичные заявления, не желая идти на обострение с таким важным для себя партнером, как Азербайджан. Хотя одно время были сообщения, что в Грузии по вопросам Давид Гареджи была создана научная комиссия чтобы дезавуировать то, что Давид Гареджи является якобы памятником албанской культуры.

Однако о её работе ничего не слышно. Не сделала по этому поводу публичного заявления и Зурабишвили, что и вызвало определенные подозрения среди части грузинского духовенства. Всё идёт к тому, что эта проблема при определенных условиях может стать предметом жёсткого политического противостояния. Причём не только для Грузии и Азербайджана.