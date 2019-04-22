В Туле на стадионе «Арсенал (Центральный)» 25 апреля состоялся матч между «Спартаком» и «Арсеналом». Со счётом 3:0 победу одержала команда из Тулы. Начну, однако, не с очередного провала именитого столичного клуба. А с «дикой популяризации» отечественного футбола. Столько по данному поводу копий сломано, заверений сделано, что надо непременно «нести футбол в народ», — прослезиться можно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболист Спартака

Видимо, с целью «популяризации» (почему-то очень хочется брать это словечко в кавычки) даже провели домашний чемпионат мира. В стране, по сути своей, не футбольной. Хоккейной — да, но не футбольной, по субъективному мнению автора этих строк. Не стану лезть нынче в дебри, почему и отчего я так считаю. Тема отдельного, предметного разговора. Замечу только, к столь неутешительному выводу пришел давно, наблюдая за баталиями еще советского периода.

По ходу нынешнего футбольного сезона в России так сильно, от души «популяризируют» игру, что впору «закачаться» от такого «праздника футбола». Потому что с общедоступного канала «МАТЧ ТВ» встречи российского чемпионата, в подавляющем большинстве, перекочевали на весьма загадочный «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Наверное, этот «супер-пупер» канал предназначен для элитной публики, рядовые любители почти лишены возможности наблюдать за игрой своих любимцев.

Выступали, к примеру, лидеры первенства, — «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар». Они реально претендуют на медали. Широкую публику матчей с их участием, как водится, лишили — пожалуйте на «МАТЧ ПРЕМЬЕР», иначе футбола вам не видать. Покупайте приставки, всякий другой хлам. Так захотелось чиновникам-телевизионщикам, отвечающим за спортивные трансляции.

Матч по телевизору

Искусственное продвижение новой идеи явно не задалось. Народ, по моей информации, не спешит раскошеливаться на пресловутые приставки. И футбольное руководство занервничало, уже ультиматумы предъявляет: мол, не удастся вам, теледеятелям, нарастить аудиторию, не продлим договорные отношения.

Проще говоря, доморощенных болельщиков оставили без просмотра матчей, представлявших хоть какой-то интерес. Например, «Зенит» — «Динамо», «Ростов» — «Локомотив», «Ахмат» — «Краснодар». Подсунули на «МАТЧ ТВ» некий суррогат в виде игры «Рубин» — «Уфа». Первый — почти «железный» середняк, вторая команда бьется за выживание в Премьер-лиге. Тоска зеленая, «зеленее» не бывает.

…Теперь, собственно, о футболе как таковом. Хотя опять же с оговорками. При всем уважении к тульскому «Арсеналу», разгромно проиграть ему — 0:3, извините, нонсенс. Во всяком случае, для столь именитого клуба, как «Спартак». Да еще славных спартаковцев разделали под орех в первом же тайме, то есть судьба встречи решилась весьма быстро. Дальше можно было тушить свет на тульском стадионе. Москвичи в нынешнем состоянии никогда не отыграли бы подобную фору. Они не сподобились даже на «гол престижа». Полнейший провал!

Никакая не случайность — закономерность. Символично и то, что туляки поиздевались над москвичами, тренер которых относительно недавно работал как раз с «Арсеналом». В общем, показали «товар лицом».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов

Еще знаменитый форвард 60-х Валерий Рейнгольд скептически отнесся к приглашению в стан «красно-белых» Олега Кононова. Высказался в том духе, что Олег Георгиевич все-таки не уровень «Спартака».

На мой взгляд, дело даже не в тренере, а в руководителях клуба. Они, по-моему, многих вещей не понимают, ну, не дано им. Не сам же Кононов явился в «Спартак», его позвали клубные боссы. Конкретно — один из братьев Федунов, Андрей Арнольдович.

Про него даже европейски сдержанный, воспитанный Массимо Каррера (предыдущий тренер спартаковцев) как-то обронил: не блещет Андрей Арнольдович Федун интеллектом. Заметьте, не я это сказал, но в данном, конкретном случае солидарен с итальянцем. Уж больно решения спартаковских управленцев, их подчас неуклюжие, пространные суждения о нюансах игры вполне справедливо наводят на мысль о банальной профнепригодности.

Разве неглупым людям пришла бы в голову мысль добровольно усилить составы команд-конкурентов? А в «Спартаке» нашлись «светлые головы». Отдали, например, в «Ростов» мощного, умелого игровика Романа Еременко. Он-то и поучаствовал недавно в голевой комбинации своей команды, что завершилось поражением «красно-белых».

Soccer.ru Роман Еременко в составе ФК «Ростов»

Думаю, с нетерпением ждут в Самаре московских спартаковцев их бывшие одноклубники — Александр Самедов, особенно Жано Ананидзе. Особенно потому, что этот мастер, на мой взгляд, обладает высочайшей культурой паса. Как никто другой в российском чемпионате.

Ждите, спартачи, неприятностей от них. Вот такие «подарки» друзьям-соперникам в виде добротного уровня игроков делаются по недомыслию, недальновидности или откровенной глупости?! Во всяком случае, повторение ростовской истории очень даже напрашивается и в упомянутой мной Самаре.

А Кононов… Наверное, неплохой специалист. Но какой-то вялый, аморфный, отрешенный от мирских дел человек. Будто без эмоций, может, «убил» их в себе? Такое впечатление складывается со стороны. От него не исходит той энергетики, которая необходима в любой игре, футбол не исключение. Это азарт, страсть, нешуточные переживания по ходу футбольных встреч. И подопечные тренера столь же бесстрастны нынче, как их наставник.

Нет, «Спартак», на мой взгляд, еще не скоро выберется из психологической «ямы», в которую сам же и угодил. Его никто туда насильно не загонял. Дополнительные версии, факты касательно неприглядной истории с «красно-белыми» приведу, может, в следующем обзоре. В конце концов, не «Спартаком» же единым жив российский чемпионат…

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Спартака

Семимильными шагами идет к «золоту» питерский «Зенит». Но чемпионской игры даже эта замечательная команда не демонстрирует. А ее никто не показывает. Питерцам в какой-то степени повезло, что московские динамовцы просто намного слабее. Иначе чем объяснить нереализованный выход один на один с вратарем лидера первенства? Правильно, крайне низкий уровень исполнительского мастерства у питомцев Дмитрия Хохлова. Особенно в завершающей стадии атаки. Тут нужно время, усиление состава, нешуточное терпение, кропотливая работа и много чего еще.

Смешной пенальти «придумал» арбитр в ворота «Локомотива». Как бы на ровном месте возродил интригу в матче, ведь «Локо» на тот момент вел в счете. Ростовчане с «точки» сравняли результат. Видимо, к добру, что москвичи в итоге победили — 2:1. Иначе разразился бы форменный скандал. Такой вот подчас незатейливый уровень судейства в отечественном первенстве. Вроде обычное дело, а привыкнуть к подобным ляпам невозможно, да и не хочется привыкать.

Железнодорожники после победы в Ростове отстают от «Зенита» на целых восемь очков. За пять туров до конца розыгрыша. Судя по всему, солидную фору уже не отыграть…