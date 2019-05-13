«Никого не жалко, никого

Иван Шилов ИА REGNUM

Ни тебя, ни меня, ни его».

Сергей Шнуров, саундтрек к фильму «Бумер»

В Москве планируется построить жилой квартал в районе Печатники, сообщила журналистам 25 апреля председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Застройка готовится в промзоне: по адресу улица Шоссейная, владение 90.

Проект планировки предусматривает появление жилого квартала площадью более 250 тысяч квадратных метров, а всего недвижимости здесь собираются построить более 550 тысяч квадратных метров. Согласно документам, в этом месте возведут два детских сада на 475 мест, школу на 1,1 тыс. учеников, паркинг на 600 машин, а также многофункциональный комплекс, административный центр и производственный технопарк. Там же планируется выделить стартовую площадку для строительства жилья по программе реновации. Её площадь составляет 84,3 тысяч квадратных метров.

По словам Пятовой, проект одобрила для вынесения на публичные слушания Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Доработанный проект был рассмотрен ГЗК под руководством мэра столицы Сергея Собянина, уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы.

Судя по карте, место будущего строительства примыкает к станции аэрации — Курьяновским очистным сооружениям «Мосводоканала». До последнего времени в этом месте Москвы не велась активная застройка, а отдалённые жилые кварталы отделены зелёными насаждениями. Например, с запада от КОС через Москву-реку расположен Коломенский парк, с севера — насаждения вдоль берега реки и зелёный остров Шлюзы. К востоку от очистных сооружений располагалась промышленная зона, а далее Марьинский парк. Южнее — снова лесополоса и парк «Царицыно».

Владимир Югасов ИА REGNUM Поля аэрации

В Курьяново есть небольшой жилой сектор, в котором проживают в основном действующие и бывшие сотрудники водоканала. Он известен по заключительным сценам из фильма «Бумер», где действия, по сюжету, разворачивались в глубокой провинции. Это преимущественно двухэтажная застройка с нетипичной для крупного города высокой долей зелёных насаждений. Тем не менее местные жители регулярно жалуются на характерные запахи, к которым сложно полностью привыкнуть.

Курьяновские очистные сооружения являются крупнейшими не только в Москве, но и вообще в Европе. Они обеспечивают приём отходов с 60% территории столицы России и даже некоторых городов Подмосковья. Каждые сутки здесь очищаются около трёх миллионов кубометров воды.

Leokand Курьяновский бульвар

Власти Москвы уже не раз проявляли «творчество» при выборе площадок под жилую застройку, в том числе под программу реновации. Как правило, ранее наибольшими проблемами являлась уплотнительная застройка на месте «пустырей». Теперь же делается очевидный шаг вперёд — местом под новые дома может стать территория возле крупнейшего приёмника канализационных стоков. Высотки и комплексная застройка создадут такие условия для жизни, которые не снились даже нынешним жителям Курьяново.

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Стоит добавить, что всего в двух-трёх километрах от места будущего строительства находится лесополоса района Москворечье-Сабурово, где на днях дозиметры экологов зафиксировали радиационный фон на уровне свыше тысячи микрорентген в час.