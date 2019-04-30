Я снимаю истории успешных людей, потерявших всё в одночасье.

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Перевернутый мир

Что переживает некогда успешный человек, оказавшийся в беде? Что позволяет ему найти силы, чтобы снова бороться?

Ответы на эти вопросы я искала в первую очередь в себе. Было всё — хорошая работа, успешный муж, достаток, позволяющий всесторонне развивать детей, семье путешествовать. Однако не всё подвластно расчетам, и кризис пробрался в наш бизнес. В один момент мы с мужем потеряли работу и достаток. Больнее всего было лишать детей того, что у них было. Их занятия спортом и успехи пришлось оставить в прошлом. Передвижения на машине становились роскошью. Мысли о том, как выжить, затмевали мысли о взаимоотношениях. Очень хотелось нащупать остатки прошлого.

Интересно, мало кто догадывался о степени произошедшего в моей жизни, равно как и в судьбах героев. Переживания затыкались, боль пряталась. Оставался один лишь страх. С ним и была самая жестокая схватка. Признаться, что больно, что переживаешь, осознать ситуацию, — это то, что в первую очередь позволяло не впасть в депрессию. Прямой разговор с самой собой дал ответы на то, чего хочу и что реально возможно, и что делать, чтобы двигаться вперед. Такой подход помог раскрыться в новой работе, которая, может, вряд ли случилась бы, если бы не произошло такого крушения.

У всех героев и их историй нет конца. Но есть переосмысление жизненных ценностей, адаптация к новой жизни и роли. Возможно, даже более успешной, чем та, что была ранее.

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Трудно принять, что прошлого не вернуть

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM На обочине жизни

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM В разные стороны

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Мираж заправки

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Молчаливый крик

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Принять себя и ситуацию как есть

Алёна

«Ощущение счастья, образцовая семья, совместный с мужем бизнес, — всё рухнуло в один миг. Моё сообщение мужу, что за мной ухаживает другой человек, было воспринято почти с радостью. Я поняла, что во мне не нуждались, что для мужа более важны бизнес и быт, чем я и семья. Ушла с детьми и одним чемоданом. Всем вокруг казалось, что это сумасшествие — отказаться от всех благ. Мои родители считали, что жить возможно без любви, заняли категорическую позицию и даже пытались лишить меня материнских прав… Очень хотелось убежать от проблем, спрятаться так, чтобы не видеть даже свою тень и отражение. Не знаю, как нашла в себе силы посмотреть вокруг, увидеть небо и звезды, разглядеть человека, для которого стали важны я и мои дети. Устроить быт пытались в первую очередь детям — сами делали ремонт в съёмной квартире, стирали вручную… Сейчас вспоминаю об этом с улыбкой. Вместе, с нуля выстроили бизнес. Самое главное, были доверие и вера. Что бы ни происходило, моё сердце оставалось открытым, искренним, и я точно знала, что иду в правильном направлении!»

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Одна

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Старое и новое

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM В стирке взаимоотношений

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Только не сдаваться!

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM У каждого свой путь

Алеся

«О том, что у мужа рак мышечной ткани и ему осталось жить всего полгода, узнали случайно. Мы отказывались верить. Не сомневались, что сможем всё преодолеть. Так и было, болезнь нас необычайно сблизила. Полгода прошли, потом вторые, потом следующие… А потом его не стало.

Не стало на какой-то период и меня. Казалось, что я вне пространства и времени. Ещё одним ударом стало известие, что брат мужа заложил нашу квартиру. И мне стало негде жить. Работа — единственное, что оставалось… Поезд. Стук колес как будто отсчитывал мои счастливые дни… Новые места и работа не особо помогали. Как было пусто, так и оставалось. Время раны не лечило. Но я знала, что будущее зависит только от меня. Полетела в Иерусалим, выплакалась у Стены Плача. Наверно, это и был тот момент, когда я смогла принять всё, как есть.

Выход там, где ты сам себе его создашь. Я работаю над своим».

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Боль потери

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Уйти и раствориться

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM На грани

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Путь в новую жизнь

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Осколки прошлого

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Память всегда с тобой

Виктор

«Моя история проста. Рухнул бизнес — рухнула семья.

Наверно, всё видится так просто спустя время. Многое пришлось испытать и пережить. Помню один момент, когда я лежал и чувствовал, что из меня выходит тепло. Все смешалось в большой клубок проблем. Проверки на работе, скандалы дома, болезнь матери… Было такое ощущение, что меня со всех сторон окружили. Бизнесу пришёл конец, потом жена решила, что не хочет быть рядом… Больше всего переживал за детей. Хорошо, что они достаточно взрослые и всё понимают.

Не впасть в депрессию и найти силы помогли обычное чувство юмора и, как ни странно, наша природа. Вот уж точно любовь моей жизни, мои силы и вдохновение!»

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Путы проблем и мыслей

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Призрачность дома

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Сны о семье

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Пройти мимо

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Параллельный мир

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM Природная сила

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