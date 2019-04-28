История мировой дипломатии знает немало примеров, когда вышедшие в отставку послы оказываются вновь востребованы своим опытом и знаниями в угоду мировой общественности. Лавры великих не дают покоя и В. Н. Казимирову, который накануне вновь решил напомнить о себе и явил очередной плод поистине изощренных в своем лукавстве измышлений.

Азербайджан

Позиция посла Казимирова по урегулированию карабахского вопроса и прежде не отличалась объективностью или приверженностью к исторической правде. Его статья под названием «Должен ли Карабах участвовать в переговорах?», опубликованная 22 апреля сего года в интернет-издательстве «Регнум», является лишь парафразом других его уже многократно повторенных высказываний на эту тему. Соответственно, можно было бы оставить ее и без внимания, однако текущая актуальность вопроса, когда переговоры Азербайджана и Армении по урегулированию давнего конфликта получили новый импульс, требует подробного ответа.

Тон статьи Казимирова задается в первых же предложениях, где он обвиняет Азербайджан в «забывчивости» базовых принципов ОБСЕ, в частности права наций на самоопределение, неприменения силы и мирного разрешения конфликтов. С первых же слов В. Н. Казимиров начинает применять нехитрый прием под названием избирательный подход, вырывая общепринятые нормы из контекста, в надежде обмануть неискушенного читателя. Для демонстрации этого достаточно лишь полностью процитировать соответствующие положения Заключительного Хельсинского Акта СБСЕ: « Неприменение силы или угрозы силой: Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией… Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой : Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств». Совершенно очевидно, что карьерный дипломат Казимиров прекрасно осведомлен об этих положениях и сознательно занимается подменой понятий.

Не меньшее лукавство Казимирова и там, где он говорит о «требованиях Баку освободить занятые районы АР». В действительности речь идет не только и не столько об абсолютно законных требованиях Азербайджана, сколько о требованиях всего мирового сообщества, зафиксированные в известных резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В. Казимиров уже не один десяток лет пытается продвигать признание армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана одной из сторон конфликта между Арменией и Азербайджаном. Опять же каждый вправе на свою позицию, если она аргументирована и соответствует духу и букве международного права. Довод в пользу сохранения установленного формата переговорного процесса состоит в том, что этот формат является международно-признанным механизмом и единогласно принятым решением ОБСЕ.

Заключение хельсинкской встречи СМИД СБСЕ от 24-го марта 1992 года, заложившее основу текущего формата переговоров, гласит: «Министры, кроме того, согласились, что участниками этой Конференции, которая состоится в Минске, будет Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Чешская и Словацкая Федеративная Республика и Швеция. Избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее Председателем в качестве заинтересованных сторон после консультаций с участвующими в Конференции государствами». Именно представители Нагорного Карабаха, то есть представители ВСЕХ жителей Нагорного Карабаха, и азербайджанская и армянская общины, будут приглашены на Конференцию в качестве заинтересованных сторон.

Ссылка Казимирова на то, что когда-то Баку «величал НК противоборствующей стороной» является ни чем иным, как обычной выдумкой.

Далее, Казимиров задается вопросом «из-за чего конфликт», и сам же отвечает — «из-за статуса НК». Разумеется, такое заявление не имеет ничего общего с истиной. Конфликт — это результат неспровоцированной агрессии Армении против Азербайджана с целью захвата территорий. Свидетельство тому, в первую очередь, то, что 1/5 часть территории Азербайджана находится под армянской оккупацией.

К сожалению, судьба десятков тысяч лишенных своих домов и прав азербайджанских беженцев из Карабаха совершенно не тревожат совесть Казимирова, когда он объявляет формулу Бейкера 2+2 «устаревшей». Затем он утверждает, что в резюме Действующего председателя Руководящего совета СБСЕ в Праге 31-го марта 1995 г. подтверждаются «ранее принятые ОБСЕ решения о статусе сторон, т. е. об участии двух вовлечённых государств, а также третьей стороны в конфликте (Нагорного Карабаха) во всём процессе переговоров, включая Минскую конференцию». В данном случае мы уже имеем дело с подменой фактов. В английском оригинале указанного резюме нет слов «третьей стороны», а есть слова «другие стороны». Ровно, как и было решено во время Хельсинской встречи СМИД СБСЕ 24-го марта 1992 года — признать обе общины Нагорного Карабаха заинтересованными сторонами.

В порыве своего негодования господин Казимиров вопрошает: «Вспомним, кто начал военные действия — АР». Тут уже налицо откровенный пробел в памяти дипломата, который подзабыл террористические вылазки армянских националистов в конце 1980-х гг. против войсковых частей СССР, расквартированных в Армении и Азербайджане с целью захвата оружия и его дальнейшего использования в НКАО. Можно было бы порекомендовать господину Казимирову ознакомиться на досуге со сводками тех лет военной комендатуры НКАО, возглавляемого генерал-майором внутренних войск СССР В. Сафоновым, а также причинами проведения внутренними войсками СССР операции «Кольцо» в апреле 1991 года.

К концу 1991 года практически все административные районы НКАО, за исключением города Шуши, оккупированного в мае 1992 года, находились под военным контролем армянской стороны, которая изгнала из мест своего постоянного проживания все азербайджанское население области. С мая 1992 года началась планомерная оккупация территорий, примыкающих к Нагорному Карабаху семи административных районов Азербайджана. Абсолютно нелепым в этой связи выглядит утверждение, что «даже теряя свои районы, она (АР) долго уповала на силу (если б уважила резолюции СБ ООН 1993 г., армянам не занять бы столько земель …)». Как известно, резолюции СБ ООН 822, 853, 874 и 884 по освобождению оккупированных территорий Азербайджана были приняты с апреля по ноябрь 1993 года, именно в тот период, когда Армения один за другим оккупировала шесть административных районов Азербайджана, по совокупной площади соразмерных территории самой Армении. Так не Армения ли должна была проявить уважение к резолюциям СБ ООН, осудившего применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий и требующего немедленного и безоговорочного освобождения всех оккупированных азербайджанских территорий? Не имеющие срока давности для исполнения вышеуказанные резолюции СБ ООН наряду с признанием суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ Азербайджана, подтверждают принадлежность Нагорного Карабаха к Азербайджанской Республике.

Что касается соглашения о прекращении огня, то и здесь, видимо, господин Казимиров запамятовал. Соглашение было первым подписано армянской стороной, а затем при наличии подписей на нем председателя парламента Азербайджана, а также главы азербайджанской общины Нагорного Карабаха, вступило в силу 12 мая 1994 года.

Апогеем ухищрений господина Казимирова стало претворение в жизнь «факсимильной дипломатии», в ходе которой он по факсу посылал текст соглашения в Баку и после получения подписи оттуда отправлял его для подписания армянской стороне. Таким образом, в конечном счете имея три подписи на одной бумаге, он преподносил это в качестве текста трехстороннего соглашения. К одной из таких бумаг относится и соглашение от июля 1994 г. В силу приверженности азербайджанской стороны к международно-правовым документам и соглашениям, в частности решению СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года, Азербайджан не подписывал наряду с участием представителей сепаратистского режима оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана ни одного «трехстороннего соглашения».

Позиция официального Баку предельна ясна — ввиду оккупации международно-признанных территорий Азербайджана Республикой Армения с ней и должно быть подписано соглашение об освобождении оккупированных территорий и обеспечении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В отношении же привлечения представителей Нагорного Карабаха к процессу мирного разрешения конфликта, Азербайджан готов обеспечить участие обеих общин региона — азербайджанской и армянской, на этапе рассмотрения вопросов будущего обустройства данного региона в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Удивляет следующий вопрос посла Казимирова, проработавшего свыше 40 лет на дипломатической службе: «Кто же определяет статус сторон конфликта и формат переговоров?» Неужели, досель не известно, что в межгосударственных (международных) конфликтах статус сторон конфликта и формат переговоров определяются международно-правовыми рамками, в том числе решениями международных организаций, к числу которых и относится заключение СМИД СБСЕ от 24 марта 1992 года.

Еще больше настораживает неуместный сарказм посла Казимирова по поводу вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана: «Как согласовать вывод армянских войск из районов АР? На основе резолюций СБ ООН? А НК и не член ООН».

Бывшему сопредседателю Минской группы ОБСЕ В. Казимирову как никому другому должно быть хорошо известно об «Обновленном графике неотложных мер по осуществлению резолюций 822 и 853 Совета Безопасности ООН», подготовленному Минской группой ОБСЕ, на который ссылаются в резолюциях СБ ООН 874 и 884, собственно, по которому и подразумевается вывод армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана.

К счастью, взвешенный подход нынешних сопредседателей Минской группы ОБСЕ являет собой яркий контраст с ангажированностью всех мастей, пытающихся сорвать любые наметившиеся продвижения в разрешении конфликта. Хочется верить, что откровенные провокации не окажут пагубного влияния на ответственных политиков и дипломатов, в руках которых будущий мир между народами. Позиция же Азербайджана остается твердой и последовательной — переговоры в их нынешнем формате должны продолжаться.

Депутат Милли Меджлиса (Парламента), Председатель Русской общины Азербайджана, член Правления Международного Совета российских соотечественников

Михаил Забелин