



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вопросом, кто такой победитель президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и чего от него ждать, задаются не только польские политики, но и бизнес. «Мы старательно искали все данные о том, что может повлиять на экономику, однако пока это совершенно неизвестно, — заявил в интервью одному из варшавских изданий глава Польско-украинской торговой палаты (PUIG) и бывший министр экономики Яцек Пехота. — Избранный президент сосредоточился на борьбе с коррупцией. Он хочет утвердить судей Высшего антикоррупционного суда Украины, что было до настоящего дня замедленно. Он объявил о ратификации многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией (MCAA), а также выдвинул интересное предложение об амнистии за капитал, уведенный или сокрытый на Украине, в обмен на 5%-ный налог».

Однако, говорит Пехота, не все зависит от президента. Хотя он имеет больше полномочий, чем его польский коллега, решения принимаются кабинетом министров и Верховной радой. Поэтому только осенью, после выборов в парламент и возможной смены правительства можно будет сказать, как станут расставляться акценты в экономической политике Украины. Очень сильным стабилизирующим фактором, полагает председатель PUIG, является сотрудничество Киева со Всемирным банком и Международным валютным фондом, ведь «западные доноры уже научились контролировать распределение помощи и влиять на украинскую экономическую политику». Со своей стороны заметим, что с этим можно согласиться. Но в то же самое время у Зеленского есть возможности напрямую повлиять на экономику через изменение украино-польских отношений. Ведь государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года (к чему приложил руку бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский), вызвавший вслед за этим гражданскую войну на востоке Украины, серьезнейший кризис в стране и резкое ухудшение жизни людей, пришелся на руку Варшаве.

Bosyantek Варшава

Польская экономика получила сильнейший допинг в лице украинских гастарбайтеров, хлынувших в Польшу в поисках работы. Начала уезжать уже не только, как раньше, грубая рабочая сила, поехали квалифицированные специалисты, причем из тех регионов, которые раньше западную соседку не замечали — центр, юг и восток страны. Помимо того, Польша начала решать более амбициозную задачу для себя. Преимущественно в западных регионах Украины она стала «высасывать» молодежь, предлагая им пройти обучение в польских институтах и университетах. Это делалось с дальним прицелом. Кто-то из таких молодых украинцев мог бы остаться в Польше с перспективой глубокой интеграции в жизнь своей новой отчизны, а те, кто решил бы после получения диплома вернуться домой, оказывались бы по факту «агентами влияния» Варшавы, проводниками ее видения исторической памяти. Конечно, опасность утраты рабочей силы (в некоторых украинских областях безработица просто исчезла, и вовсе не за счет улучшения местной экономики), приобретения значительной массы сограждан с «польскими гуманитарными мозгами» видели как Киев, так и региональные власти.

Но что они могли предложить… Работающие в Польше гастарбайтеры давали возможность прокормиться оставшимся на Украине своим семьям. Так, в 2017 году они выслали 12 млрд злотых и более 10 млрд злотых за три квартала 2018 года. Впрочем, Варшава покушается и на эти деньги, желая, чтобы мигранты, как и туристы, тратили их в Польше. В 2018 году покупатели с Украины потратили в Польше 7,5 млрд злотых, уступив только немцам (16,7 млрд злотых). Украинец, посещавший Польшу в четвертом квартале 2018 года, потратил в среднем 782 злотых за один визит, в то время как поляк на Украине — только 196 злотых. Так что Варшава была и остается заинтересованной в привлечении украинцев как важнейшего трудового ресурса для себя. Например, когда в прошлом году Германия объявила об облегчении правил трудоустройства для иностранцев, польские работодатели сильно заволновались, опасаясь, что немцы переманят «их» украинцев, что стало бы «огромной угрозой для польской экономики — в течение двух-трех месяцев пробел на рынке вырос бы с 165 тысяч до более полумиллиона вакантных мест».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

А что Украина? Процитируем статью портала «Весь Кривой Рог», малой родины избранного президента Зеленского: «Все больше свободных вакансий есть в Кривом Роге. Все больше жителей города комментируют зарплаты по городу так — «сами работайте за эти копейки!» — и пакуют чемоданы… Вот лишь два письма читателей в редакцию, которые открывают вид на бездну, в которую давно скатилась Украина: «На **** фабрику, р-н остановки «Ул. Космонавтов», требуется дворник (мужчина до 55 лет), з/п 1500 грн. Уборщица на 0,5 ставки, 5-часовой раб. день, з/п 800 грн… А можно заказать государственную проверку этого предприятия, где уборщицы официально не устроены, а зарплата у них 1300 грн. за январь? Работают по 8 часов, никаких соцпакетов». Или: «По радио активно крутят рекламу про перспективную работу уборщицы, работницы на фабрике, посудомойки в Польше — от 700 баксов! Я так понимаю, что наш путь в Европу будет проложен нами же в роли батраков».

Это было написано в феврале 2017 года, и лучше за последние два года не стало. Новому главе государства, если он хочет вытащить Украину из дыры, куда загнал ее режим Порошенко, предстоит что-то с этим сделать. В случае, если Зеленскому удастся начать восстановление национальной экономики, улучшить жизнь людей, повысить зарплаты, создать рабочие места — украинцы могут начать возвращаться из стран, куда они уехали ради выживания. В первую очередь избранному президенту потребуется выключить «польский пылесос», высасывающий кадры. Варшава это понимает и видит опасности для себя. И не только в том, что в целях развития экономики Зеленский может сделать ставку на Россию, за чем подтянется и политика. Если польская экономика лишится прежнего допинга в лице украинских гастарбайтеров, ее ждет жесткая ломка со всеми вытекающими последствиями для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).