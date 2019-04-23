Традиционно гражданскую войну представляют у нас как схватку красной конницы и белых офицерских батальонов. Однако в ней участвовала масса других господ и товарищей — от петлюровцев, махновцев и басмачей до иностранных войск. Тема иностранной интервенции поднята в литературе, но глубоко не изучена. Отдельные эпизоды и вовсе не рассматривались, но теперь к услугам читателя есть новый труд Джеймса-Карла Нельсона об американском экспедиционном корпусе на Севере.

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Цели автора амбициозны — воссоздать забытый эпизод русско-американских отношений, рассказав об американском десанте на Севере России, о знаменитых «полярных медведях», как они сами себя называли. Цель похвальная, однако как он её смог реализовать?

Книга получилась большая, в мельчайших подробностях, с опорой на воспоминания и официальные документы, реконструирующая всю историю этого похода — от переписки политиков о высадке американцев в 1918 году до личных биографий отдельных солдат. Однако, эти солдаты были в России — но России в книге о походе американцев в Россию нету!

Солдаты воюют с некими bolos или просто bolo — то есть с большевиками. Есть пулемёты этих страшных болос, что ранят бравых американцев, некие деревни и реки со странными русскими названиями. Нету ни большевиков, ни Белой армии генерала Миллера — вообще даже крестьян нету! Общее впечатление от прочитанного остаётся таким, что читаешь не о гражданской войне в России, а зубодробительно воссозданный труд о некоей военной операции. Впрочем, так оно и есть. Перечисление рот и количества пулемётов, цитаты из мемуаров, без анализа, без контекста, без грамотной подачи превращается в сухую мешанину, где американцы воюют в некоей местности с какими-то странными болос. На этом фоне, изданные на русском мемуары британского полковника Джона Вудса об интервенции на Севере выглядят просто шедевром.

Впрочем, если говорить о художественных достоинствах книги — то автору явно тесно в рамках научной книги, он рвётся превратить это в яркое, красивое повествование, но увы — материал гипнотизирует его как удав кролика, и сдавливает рвущееся перо. Которое нашло свой отдых в художественном предисловии — где американская цепь в метель, в сорокаградусный мороз видит приближающуюся цепь этих болос…

В результате, проработав гигантский материал, автор не создал ни публицистической книги, ни научной. Книга получилась большая, насыщенная и скучная, не попадающая ни в один из желаемых автором жанров. Книга о России вышла без России.