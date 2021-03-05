Победа Зеленского на выборах президента Украины породила множество прогнозов о состоянии российско-украинских отношений, главным лейтмотивом которых было утверждение, что в принципе всё останется по-прежнему. Сохранится русофобский и проамериканский вектор украинской политики, потому что её режиссёры останутся прежними.

Иван Шилов ИА REGNUM

Чтобы понять суть завтрашней украинской политики, надо понять, что больше всего на Украине нужно Коломойскому. Коломойский не украинский националист и ему глубоко плевать на украинскую идею. Он, выросший на Украине в ситуации многовекового острого бытового антисемитизма, традиционного для Украины, украинство презирает от всей души.

Он понял всю суть украинства, примитивную и глупую, и легко нашёл способы манипулирования им для достижения своих, а не украинских целей. Перехват управления украинскими националистами Коломойский произвёл у американцев и немцев, по сути, незаметно для них самих — они воспринимали и воспринимают Коломойского как марионетку, которой они руководят.

На самом деле Коломойский давно навязывает им свою тему, и феномен Зеленского тому яркое подтверждение — Курт Волкер, представитель Трампа и неоконов, блокированных с Клинтонами, открытым текстом две недели назад в Киеве рекомендовал Порошенко. Намекая, что такова воля США.

И это действительно была воля США. Которую Коломойский пустил побоку. Зеленского американцам и европейцам пришлось вербовать буквально с колёс, наспех заставляя дезавуировать все его прежние шутки в адрес МВФ и истеблишмента США. Зеленский сказал всё, что нужно, и получил ярлык на княжение. Его видят в качестве кризис-менеджера, который придёт, сделает своё дело и уйдёт, прибрав за незадачливым Порошенко всю грязь, которую он после себя оставил. А результатом планируют воспользоваться американцы.

PrivatBank Dnepropetrovsk Игорь Коломойский

Да, на Украине сейчас начнётся новый грандиозный передел собственности. На Порошенко завязаны большие группы, которые теперь потеряют деньги и не выполнят свои обязательства перед очень серьёзными структурами. Им грозит это смертью. Но процесс пошёл, как говорил Горбачёв. Из окружения Авакова уже просочилась информация, что готовы материалы на 8 уголовных дел против Порошенко и его людей. Надо понимать, что это только начало. Тем самым Аваков заявляет о лояльности Коломойскому и его протеже Зеленскому.

Если вспомнить, как открыто послал Порошенко мэр Одессы после первого тура выборов, можно сказать, что на Украине опять власть переменилась. Суд Киева принимает уже третье решение в пользу Коломойского. И это тоже только начало. Грядут новые аресты и новые договорняки. Мозаика власти на Украине вступила в очередную перестройку.

После победы Зеленского Коломойский вернётся на Украину. Когда он возьмёт своё в пределе бизнеса, у него дойдут руки до Донбасса. И вот тут для России наступит самое интересное.

Коломойскому плевать на то, унитарная Украина или федеральная. Ему вообще плевать на Украину и украинцев — какая она, что там у них, не имеет никакого значения. Ему нужны деньги, а для этого нужно закончить войну на Донбассе. В 2014 для денег её было нужно начать, а теперь для этого же её нужно закончить. Порошенко в глазах Коломойского — дурак, потому что вовремя этого не понял.

И потому Коломойский сделает то, что давно предлагал — признает руководство Донбасса как сторону переговоров и вступит с ними в диалог. Предварительно почистив Раду, администрацию президента и аппарат правительства. Он уберёт тех, кто будет ему мешать. Кстати, плохая судьба ждёт Бориса Филатова, бывшего союзника Коломойского. Коломойский назвал его хамом, а это не сулит Филатову ничего хорошего.

Бойцы армии ДНР СВ ДНР

Коломойский уберёт оппонентов из радикального лагеря для того, чтобы ему не мешали. И вот тогда его эмиссары дадут знать России, что готовы на переговоры с Донбассом.

Не принять эту подачу Россия не сможет, ибо всегда этого и добивалась. И вот тут наступит самое рискованное время. Россия заинтересована решить проблему Донбасса и вернуть его в состав Украины, но не нынешней, а другой. Если Коломойский в какой-то форме выполнит Минские соглашения, признает статус Донбасса и вернёт его депутатов в Раду, это снимет с России проблему санкций, дав основания требовать их существенного смягчения (полностью отменить их не даст Крым, который никогда не вернут).

Европа примет этот поворот событий, и её с радостью поддержит большая группа внутри российской власти, чьей целью по-прежнему остаётся инкорпорирование в Запад.

Зеленский же получит статус миротворца и собирателя земель украинских. Это позволит ему сделать заявку на второй срок и сеять иллюзии по поводу того, что следующий возврат — это Крым. Вероятно смягчение экономических запретов между Украиной и Россией — наследие Порошенко будет постепенно демонтироваться, ибо оно мешает деньги зарабатывать.

Проблема Донбасса обострит конфликт между сторонниками его перехода в состав России и сторонниками его возвращения Украине. Это спор затмит тему Курил и пенсионной реформы.

Конфликт внутри российских элит по вопросу Донбасса в условиях готовности Зеленского и Коломойского пойти на уступки в его статусе в обмен на возвращение под контроль Киева может размыть мобилизационный консенсус в России, что будет очень на руку Западу.