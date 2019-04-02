Гражданские активисты бьют тревогу: на месте будущего строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы расположена опасная для биологических организмов зона. 22 апреля на месте побывала группа экологов, гражданских активистов, общественников и муниципальных депутатов, за работой которых наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Проверка показала неутешительные результаты: в отдельных местах радиационный фон составляет более одной тысячи микрорентген в час, что многократно превышает норму. С середины прошлого века на данном участке — рядом с заводом полиметаллов и далее вдоль Москвы-реки — располагалась, возможно, крупнейшая в столице свалка отходов радиоактивного производства, рассказали участники экспедиции.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Сейчас территория, на которую раньше высыпали отходы производства радиоактивных изотопов, представляет из себя лесистую местность вдоль Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Однако, по словам активистов, изучивших проект ЮВХ, уже в конце этого года часть этой территории должна превратиться в огромную стройку. А спустя пару лет в местности, где фиксируется превышение радиационного фона, будут проезжать миллионы автомобилей.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

В ходе проверки сперва была обследована зона, где, как считают активисты, должна пройти ЮВХ. В целом на территории не было зафиксировано существенного превышения нормы, которая составляет 30 микрорентген в час. К тому же для автомобильных дорог этот показатель может составлять в два раза больше — 60 мкР/ч. Однако в местах, где произошло сползание грунта и в глубоких ложбинках, измерительные устройства фиксировали резкий скачок радиации — порой до 160 мкР/ч.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

По словам муниципального депутата района Лефортово, кандидата физико-математических наук, выпускника физфака МГУ Павла Тарасова, связано это с тем, что порода, которая содержит радиоактивные элементы, на данный момент спрятана за почвой. Сейчас существенной угрозы для граждан данная территория не представляет. Однако во время строительных работ всё может измениться, ведь слои с радиоактивными элементами могут быть подняты на поверхность. В виде пыли они распространятся на прилегающую густонаселённую территорию или попадут в Москву-реку, которая течёт буквально в нескольких сотнях метров.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Кроме того, участок представляет из себя крутой склон. После строительства вблизи от него транспортной хорды движение автомобилей будет создавать микровибрации, которые приведут к сползанию верхнего участка почвы, оголяя радиоактивные породы, считает эксперт. Именно поэтому строительство ЮВХ на данном участке несёт в себе большие риски, уверены участники состоявшейся акции.

«Мы не знаем, что будет здесь, если на метр копнуть. Здесь долгие годы проводилось производство разных изотопов, в том числе когда производство не предусматривало строгого обращения с отходами. Само по себе производство радиоактивных изотопов требует некоторых работ, которые связаны с выбросом в окружающую среду. С годами знания человечества о радиоактивности росли и по-другому начинали относиться к этому всему. Когда начинали работы, знаний этих не было, поэтому сейчас есть очевидные очаги загрязнения», — отметил Тарасов.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

В сегодняшнем виде скрытые под толщей почвы отходы производства не являются основанием для беспокойства, но строительство на данном участке нежелательно, уверен физик.

«При вибрационной нагрузке всё это будет сползать. Вероятность обнажения радиоактивных материалов, которые находятся в толще грунта, резко растёт. Это опасно. И достаточно давно, по-моему, в 2013 году проект строительства дороги здесь по этой причине и зарубили. Этого здесь делать нельзя», — отметил специалист.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Причин, по которым Юго-Восточную хорду решили провести по данному участку, две, считает Тарасов.

«Первое — в этом никто всерьёз не разбирался — фактор незнания. А второе — это то, как работает административная машина. Если даны вводные «сделай любой ценой», всячески игнорируются факты, которые этому мешают. Выгоднее закрыть глаза на какой-то фактор, чем не выполнить указания начальника. И то что это будет опасно для людей, это имеет гораздо меньшее значение, к сожалению», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Участники акции решили не ограничиваться территорией, где непосредственно пройдёт ЮВХ, и зашли вглубь леса. Там не исключено, что также будут проводиться строительные работы. Результаты обследования показали основания для более серьёзных опасений. Если ранее удавалось обнаружить участки с радиацией в 160 микрорентген в час, то в глубине территории в одной из ложбин, где сошёл верхний слой почвы, приборы зафиксировали более одной тысячи микрорентген в час. Зафиксировав данные показатели и участки с высоким уровнем радиации, организатор акции, общественный деятель Дмитрий Сараев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что результаты будут направлены в различные органы власти с той целью, чтобы направление ЮВХ было скорректировано.

«Проверка показала, что здесь имеется повышенный радиационный фон, повышенная загрязнённость грунта радиацией — до одной тысячи микрорентген в час, что более чем в 30 раз превышает норму. Эта территория попадает в зону строительных работ при строительстве Юго-Восточной хорды Москвы. Результаты сегодняшней проверки направим в государственные органы: мэрию Москвы, МЧС, Росприроднадзор, чтобы они знали, что строительные работы здесь вести нельзя, это уничтожение людей», — сообщил Сараев.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Юго-Восточной хорды Москвы вызвало недовольство у части населения района Печатники. Главными противниками объекта стали владельцы гаражей, которые планируют снести при строительных работах. В то же время жильцы общежитий, которые также подпадают под снос в связи со строительством, высказываются преимущественно в пользу проекта, поскольку им обещано расселение в более комфортные условия.