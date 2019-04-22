Российские средства массовой информации чуть ли не как сенсацию передают новость о том, что МИД Японии в «Синей книге по дипломатии» за 2019 год не упомянул, как всегда было ранее, формулировку «вернем четыре северных острова». В издании за этот год подчеркивается, что Япония намеревается «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией. Как сообщает ТАСС, местные наблюдатели считают, что острые формулировки были исключены из доклада для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с РФ переговоры по мирному договору.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

О том, что это отнюдь не стратегическое изменение позиции, а лишь незначительное тактическое маневрирование, свидетельствует разъяснение министра иностранных дел Японии Таро Коно, который, не оставляя сомнений в продолжении выдвижения территориальных требований к нашей стране, заявил: «Правовая позиция правительства не изменилась».

Mid.ru Таро Коно

Как известно, эта позиция состоит в том, что СССР при объявлении войны Японии 8 августа 1945 г. якобы нарушил условия существовавшего на тот день Советско-японского пакта о нейтралитете, а значит, «незаконно» оккупировал Курильские острова, а Российская Федерация как государство — продолжатель СССР до сегодняшнего дня их «удерживает». Именно так объясняют японцам, начиная с младших классов школы, требования Токио «вернуть северные территории». При этом из учебников и пропагандистских материалов японцы не узнают, что пакт был нарушен не СССР, а милитаристской Японией, которая по согласованию с союзной гитлеровской Германией сосредоточила летом 1941 г. у дальневосточных границ Советского Союза миллионную группировку. И в течение 1941—1942 гг. реальной угрозой нападения сковывала большие силы и средства Красной армии, не допуская их переброски на советско-германский фронт, чем реально помогала гитлеровцам и весьма осложняла военное положение СССР.

Как «неправомерное» называют в Японии Ялтинское соглашение глав союзных держав — И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля — о том, что после войны все ранее принадлежавшие России Курильские острова перейдут в состав СССР. Объяснение более чем абсурдное — видите ли, Япония эти решения не может признать, ибо…(!?) «не принимала участия в работе Ялтинской конференции».

Вскользь и в основном в профессиональных монографиях упоминается о том, что советское правительство 5 апреля 1945 г. официально денонсировало Пакт о нейтралитете с Японией, оповестив об этом ее правительство.

«Большая тройка» на Ялтинской конференции. Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. 1945

Японцы в своей массе до сих пор не знают о меморандуме японскому правительству главнокомандующего союзными войсками в Японии американского генерала Дугласа Макартура от 29 января 1946 г. о том, что с этого момента территории Южного Сахалина и всех, вплоть до мелких, Курильские острова исключались из состава японского государства. Японское правительство не возражало, ибо это было предусмотрено условиями безоговорочной капитуляции.

Под надуманными предлогами и при поддержке нового военного союзника, США, по сути, фальсифицируется Сан-Францисский мирный договор 1951 г., в котором зафиксирован отказ правительства Японии от всех Курильских островов.

Перечень фактов, опровергающих «правовую позицию» японского правительства, о неизменности которой говорит министр Коно, можно продолжить.

На этих и других фактах и документах, в том числе Уставе ООН, основывается позиция Москвы о законной принадлежности Курил нашей стране, со всей определенностью заявленная в январе сего года министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. При этом четко разъяснено японской стороне, что прежде, чем решать вопросы о мирном договоре и территориальном размежевании, правительство Японии должно раз и навсегда признать итоги Второй мировой войны, включая переход всех Курильских островов под суверенитет СССР/России.

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

Судя по заявлению министра иностранных дел Японии, официальный Токио отвергает это требование и намерен и далее предъявлять нашей стране необоснованные и чреватые осложнениями двусторонних отношений, скажем прямо, реваншистские притязания. И никакими стилистическими изменениями и иносказаниями в «Синей книге по дипломатии» такую неконструктивную и бесперспективную позицию прикрыть не удастся.