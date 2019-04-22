Выборы на Украине — всё. Кончились разгромом действующего президента Петра Порошенко, а заодно и так называемой коалиции евромайдана. Фактически украинцы расписались в том, что пять лет назад ошиблись и поставили не на тех. Но системный сбой появился раньше — в декабре 2013-го, когда к благим намерениям людей на евромайдане домешался радикальный националистический фактор и были призваны бесы разрушения, усмирить которых не получается до сих пор.

Иван Шилов ИА REGNUM

В прошедших выборах тоже присутствовало немало мистического, если принимать за таковое извечное déjà vu и постмодернистские игры. Смотря на будущего президента, а тогда ещё кандидата Зеленского граждане зачастую видели не его самого, блестящего КВН-щика, талантливого шоумена, а воплощённого им на экране «слугу народа» Василия Голобородько. И да — голосовали они порою тоже за него как за проекцию. «Жизнь только подражает искусству». Знал бы Оскар Уайльд, что его тезис столь ярко и выпукло через много лет материализуется на Украине.

Фауст с гомункулом. XIX

Любопытно, конечно, как из харизматичного актёра и медиаменеджера, высмеивавшего на экране слуг народных (впрочем, тоже можно с кавычками, как сарказм), ничего не смыслящего в политике, удалось вылепить и оживить гомункула, который в итоге возглавит страну. И та выбрала его от разочарованности, переходящей в отчаяние. Этот не обманет, не подведёт, он из народа — есть, кто в подобное верит. Ну-ну.

Да, Зеленский — человек новый, не из советского прошлого, экспортировавшего в постсоветские страны руководящий состав. Раньше они разделяли идеалы коммунизма, а после — что повыгоднее. Более того — Зеленский никогда не был ни чиновником, ни политиком. Он вообще из другой сферы, из другого контекста — из другой вселенной, если угодно. И то подчёркивают, превозносят как достижение. Следом идёт бравада: мол, смотрите — на выборах всё вышло так непредсказуемо. И даже Порошенко не стал спорить.

Всё так — да не так. Западные лидеры поздравили Зеленского с победой и тем самым дали понять Петру Алексеевичу: «Сиди тихо, не высовывайся». И за «человеком из другой вселенной» Зеленским, на самом деле, стоят люди нам хорошо знакомые — «Беня» Коломойский и «Азиров» Азаров. Да и националистические батальоны по-прежнему настойчиво просят огня. Так что не стоит, утешаясь, обманываться инаковостью и новизной Зеленского — вокруг него прежние люди и обстоятельства.

Vadim Chuprina Квартал 95

Но именно от них — вот загвоздка — бежали украинцы, потому что их выбор, он, прежде всего, вопреки. Голоса многие отдавали не за Зеленского, а против Порошенко — попытка полного обнуления, перезапуска и до-, и послемайданного прошлого. Иллюзия, будто молодой симпатичной стране нужен симпатичный молодой президент. Но Зеленский — даже не Макрон, хотя за ними стоят люди отчасти похожего толка. Однако молодой и симпатичный должен быть подкован не только в популизме, но и в реальных делах; особенно когда страна находится не в лучшем положении.

На дебатах 19 апреля — и они тоже виделись в лучших традициях постмодернизма — Зеленский бросил Порошенко: «Я не ваш оппонент; я ваш приговор». Отчасти так, да, потому что успех Зе — обратная сторона провала Петра Алексеевича. Но как бы Зеленскому не хотелось казаться и быть особым, новым, принципиально другим — в нём есть очень много от старого Порошенко, того, каким он только приходил к власти.

«Лето — это маленькая жизнь». Так вот, в чём-то уже сейчас Зеленский — это маленький Порошенко. И от сотни факторов зависит то, каким он станет в итоге. Второго Петра Алексеевича (не как личности даже, а как собирательного персонажа всех промахов и ошибок) Украина не переживёт. Но подобные риски есть. Зеленский, как и Порошенко пять лет назад, приходит на волне одновременно воодушевления и отрицания. Украинцы надеются на будущее и говорят убийственное «нет» прошлому. Мы уже это видели. Идея вечного возвращения, по Ницше — не иначе.

Gov.ua Порошенко и Зеленский на дебатах

Перемен, украинцы ждут перемен — всё так. Они, правда, очень нужны, эти перемены. Вот только где для них основания, опорные точки, от которых можно оттолкнуться? Конечно, многое будет зависеть от вполне, казалось бы, банальных, но на деле часто несбыточных вещей: насколько рано забронзовеет Зеленский, как управится со своим окружением, насколько будет честен… Однако есть и то, что от него не зависит. Война, которая по-прежнему многим выгодна. Железная длань МВФ, которая держит цепко, а иначе — обвал экономики. Геополитические планы и директивы Запада. Что изменится внутри Украины и за её пределами с приходом Зеленского? Найдём десять отличий.

Зеленский не улучшит положения русских на Украине. Не искоренит бандеровской угрозы; он уже сейчас, чтобы понравиться, говорит о симпатиях к Бандере. И европейский выбор украинцев пока видится лишь в формате выезда миллиона граждан за рубеж. Да, президент у Украины новый, но вот инфраструктура — и физическая, и метафизическая, если угодно — старая. Только лишь подлатать, залатать, чуть подправить её не получится. Тут необходимо рыть новый котлован, заливать новый фундамент и возводить новые здания. Готов ли к этому Владимир Зеленский? Способен ли?

Если да, то удачи. Если нет, то очень скоро мы услышим те же вопросы, что ещё недавно адресовали Петру Порошенко. Почему не остановлена война в Донбассе? Почему на Украине всё меньше украинского? Почему закон един не для всех? Почему люди нищают? Почему нет свободы слова? Почему людей за иные взгляды отправляют в тюрьмы? Почему разворовывают то, что, казалось бы, уже полностью разворовано? Много вопросов. И Владимиру Зеленскому придётся всерьёз постараться, чтобы не услышать их в свой адрес, если он, конечно, хочет стать действительно новым президентом Украины, а не очередной версией гетмана по вызову.