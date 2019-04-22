В Воронеже в парке «Динамо» 21 апреля волонтёры выпустили на свободу около 70 летучих мышей. Животные, которых потревожили во время зимней спячки, были спасены зоозащитниками и провели зиму в специально оборудованных для них холодильниках.

Марина Каширская ИА REGNUM
Ещё одна летучая мышь отправилась на свободу
Марина Каширская ИА REGNUM
Перед выпуском мышей окольцевали
Марина Каширская ИА REGNUM
Кожан подкрепляется перед дорогой
Марина Каширская ИА REGNUM
В коробках мыши были были отправлены в искусственную спячку
Марина Каширская ИА REGNUM
Волонтёры
Марина Каширская ИА REGNUM
В коробках — более 70 летучих мышей

Воронежский биолог Елена Шерстяных заботилась о большой колонии летучих мышей — около 250 особей. Большинство из них попали к волонтёрам в конце ноября 2018 года: их нашли во время ремонта в оконном откосе. Животные были в спячке, часть из них погибла, а больше 200 мышей отправились на реабилитацию к Елене Шерстяных. Некоторые питомцы прибывали в центр реабилитации по одному: из-за перепадов температуры мыши, не слишком хорошо спрятавшиеся для зимовки, могут просыпаться и отправляться на поиски еды и тепла. Нередки случаи, когда летучие мыши случайно залетают на балконы, чердаки, в подъезды и квартиры.

Марина Каширская ИА REGNUM
Некоторые мыши рвались на свободу и быстро улетели
Марина Каширская ИА REGNUM
Мероприятие вызвало большой интерес у воронежцев
Марина Каширская ИА REGNUM
Летучих мышей можно было сфотографировать, покормить и погладить
Марина Каширская ИА REGNUM
Свобода

Преждевременное пробуждение от спячки смертельно опасно для летучих мышей. Приняв временное потепление за наступление весны, они не могут найти насекомых для пропитания, могут погибнуть от холода или стать добычей хищных животных и птиц.

Марина Каширская ИА REGNUM
Нетопырь Коля не хотел улетать дольше всех

Поэтому воронежские волонтёры считают важным рассказывать о безвредности летучих мышей и просят всех, кто обнаружил бодрствующую зимой особь, передать её специалистам.

Марина Каширская ИА REGNUM
Зимовка мышей была организована на пожертвования добровольцев
Марина Каширская ИА REGNUM
Перед выпуском

В воронежском приюте зимовали разные рукокрылые: большая колония рыжих вечерниц, а также кожаны и нетопыри. Летучих мышей отправили спать в комфортных для них условиях. Для этого волонтёрам понадобилось три холодильника «старого образца». Животных подкармливали каждые две-три недели, чтобы они не теряли вес, не будили остальных мышей и весной были полны сил. Кормить летучих мышей помогали волонтёры, многие из которых привязались к своим питомцам и ухаживали за ними до наступления весны, когда мыши стали выходить из зимней спячки.

Марина Каширская ИА REGNUM
Волонтёры
Марина Каширская ИА REGNUM
Летучие мыши часто попадают в жилые дома

Весной мышей начали выводить из искусственной спячки и партиями выпускать на волю. Перед выпуском их окольцевали — так можно будет отследить их популяцию и передвижения. Около 40 мышей отправились на свободу 14 апреля.

Ещё почти 70 особей торжественно выпустили 21 апреля в парке «Динамо»: кроме волонтёров, на мероприятие пригласили и зрителей — всего собралось более 100 человек.

Марина Каширская ИА REGNUM
Волонтёры готовятся выпускать мышей на свободу

На место летучие мыши прибыли в коробках, в которых зимовали. Выпускали их не сразу — животным нужно было согреться в руках волонтёров, некоторых перед «вылетом» кормили.

Марина Каширская ИА REGNUM
Более 250 летучих мышей нашли при ремонте больницы в Воронеже
Марина Каширская ИА REGNUM
Мышь в руках у волонтёра
Марина Каширская ИА REGNUM
Волонтёры

Дождавшись сумерек, волонтёры стали осторожно отпускать мышей. На свободу рвались не все — некоторые летучие мыши удобно устроились на руках и не спешили улетать, однако в течение часа все животные были выпущены в природу. Оставшихся мышей будут выводить из спячки и отпускать небольшими партиями.

Марина Каширская ИА REGNUM
Не все мыши улетали с первого раза
Марина Каширская ИА REGNUM
Полёт
Марина Каширская ИА REGNUM
Летучая мышь в воздухе
Марина Каширская ИА REGNUM
Мыши успешно перезимовали и в хорошем состоянии отправились в естественную среду обитания