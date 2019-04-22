В Воронеже в парке «Динамо» 21 апреля волонтёры выпустили на свободу около 70 летучих мышей. Животные, которых потревожили во время зимней спячки, были спасены зоозащитниками и провели зиму в специально оборудованных для них холодильниках.

Марина Каширская ИА REGNUM Ещё одна летучая мышь отправилась на свободу

Марина Каширская ИА REGNUM Перед выпуском мышей окольцевали

Марина Каширская ИА REGNUM Кожан подкрепляется перед дорогой

Марина Каширская ИА REGNUM В коробках мыши были были отправлены в искусственную спячку

Марина Каширская ИА REGNUM Волонтёры

Марина Каширская ИА REGNUM В коробках — более 70 летучих мышей

Воронежский биолог Елена Шерстяных заботилась о большой колонии летучих мышей — около 250 особей. Большинство из них попали к волонтёрам в конце ноября 2018 года: их нашли во время ремонта в оконном откосе. Животные были в спячке, часть из них погибла, а больше 200 мышей отправились на реабилитацию к Елене Шерстяных. Некоторые питомцы прибывали в центр реабилитации по одному: из-за перепадов температуры мыши, не слишком хорошо спрятавшиеся для зимовки, могут просыпаться и отправляться на поиски еды и тепла. Нередки случаи, когда летучие мыши случайно залетают на балконы, чердаки, в подъезды и квартиры.

Марина Каширская ИА REGNUM Некоторые мыши рвались на свободу и быстро улетели

Марина Каширская ИА REGNUM Мероприятие вызвало большой интерес у воронежцев

Марина Каширская ИА REGNUM Летучих мышей можно было сфотографировать, покормить и погладить

Марина Каширская ИА REGNUM Свобода

Преждевременное пробуждение от спячки смертельно опасно для летучих мышей. Приняв временное потепление за наступление весны, они не могут найти насекомых для пропитания, могут погибнуть от холода или стать добычей хищных животных и птиц.

Марина Каширская ИА REGNUM Нетопырь Коля не хотел улетать дольше всех

Поэтому воронежские волонтёры считают важным рассказывать о безвредности летучих мышей и просят всех, кто обнаружил бодрствующую зимой особь, передать её специалистам.

Марина Каширская ИА REGNUM Зимовка мышей была организована на пожертвования добровольцев

Марина Каширская ИА REGNUM Перед выпуском

В воронежском приюте зимовали разные рукокрылые: большая колония рыжих вечерниц, а также кожаны и нетопыри. Летучих мышей отправили спать в комфортных для них условиях. Для этого волонтёрам понадобилось три холодильника «старого образца». Животных подкармливали каждые две-три недели, чтобы они не теряли вес, не будили остальных мышей и весной были полны сил. Кормить летучих мышей помогали волонтёры, многие из которых привязались к своим питомцам и ухаживали за ними до наступления весны, когда мыши стали выходить из зимней спячки.

Марина Каширская ИА REGNUM Волонтёры

Марина Каширская ИА REGNUM Летучие мыши часто попадают в жилые дома

Весной мышей начали выводить из искусственной спячки и партиями выпускать на волю. Перед выпуском их окольцевали — так можно будет отследить их популяцию и передвижения. Около 40 мышей отправились на свободу 14 апреля.

Ещё почти 70 особей торжественно выпустили 21 апреля в парке «Динамо»: кроме волонтёров, на мероприятие пригласили и зрителей — всего собралось более 100 человек.

Марина Каширская ИА REGNUM Волонтёры готовятся выпускать мышей на свободу

На место летучие мыши прибыли в коробках, в которых зимовали. Выпускали их не сразу — животным нужно было согреться в руках волонтёров, некоторых перед «вылетом» кормили.

Марина Каширская ИА REGNUM Более 250 летучих мышей нашли при ремонте больницы в Воронеже

Марина Каширская ИА REGNUM Мышь в руках у волонтёра

Марина Каширская ИА REGNUM Волонтёры

Дождавшись сумерек, волонтёры стали осторожно отпускать мышей. На свободу рвались не все — некоторые летучие мыши удобно устроились на руках и не спешили улетать, однако в течение часа все животные были выпущены в природу. Оставшихся мышей будут выводить из спячки и отпускать небольшими партиями.

Марина Каширская ИА REGNUM Не все мыши улетали с первого раза

Марина Каширская ИА REGNUM Полёт

Марина Каширская ИА REGNUM Летучая мышь в воздухе