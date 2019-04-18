Сегодня, 22 апреля, Джек Николсон отмечает 82-летие. Николсон снимается в кино с конца пятидесятых, успев сыграть у Стэнли Кубрика, Тима Бертона, Мартина Скорсезе, Майка Николса, Джорджа Миллера и Микеланджело Антониони, а также у двух восточноевропейских эмигрантов Романа Полански и Милоша Формана. Однако первую серьезную роль актер исполнил в маленьком хиппи-вестерне Денниса Хоппера «Беспечный ездок», за которую получил первую номинацию на золотую статуэтку. Николсона можно назвать актером и контркультуры, и мейнстрима. За более чем полувековую карьеру он взял три «Оскара», шесть «Золотых глобусов», три награды Британской академии и приз Каннского кинофестиваля, но, помимо кучи номинаций (актер был номинирован на «Оскар» рекордные 12 раз) и огромного признания критиков, Николсон занял особое место в сердцах киноманов, поэтому в день рождения великого голливудского актера, которому всегда «по Станиславскому» веришь, есть повод вспомнить его пять сильнейших ролей.

Джек Николсон

«Последний наряд»

Цитата из к/ф «Последний наряд». реж Хэл Эшби. 1973. США

Казалось бы, что удивительного в почти документальной драмеди о товариществе и свободе? Так это то, что роуд-трип одиноких, блуждающих американцев в поисках смысла жизни, простой и честный. Джек Николсон в роли Билли Баддаски по прозвищу Badass (!) конвоирует молодого матроса, который украл всего-то сорок баксов, но получил за это целых восемь лет тюрьмы. Приговор явно несправедливый, но охранникам все равно, правда, только поначалу. Выполнение приказа становится настоящим приключением, дающим троим служивым вкус свободы. А сам Николсон здесь — усатый, борзый, опасный, рисковый, готовый набить морду, чтобы выпустить пар. Крепкий острослов превращается в бодрящий символ свободы, отваги и бунта против власти как призыва к побегу. Вы хоть раз видели пьяного Николсона в трусах и с сигарой в зубах? А ведь эта роль принесла актеру «Пальмовую ветвь». В общем, большая роль Николсона и кино прекрасное. Вдобавок «Последний наряд» — это еще и «первый наряд» оператора Майкла Чэпмена, который позже снимет скорсезевских «Таксиста» и «Бешеного быка».

«Обещание»

Цитата из к/ф «Обещание». реж Шон Пенн. 2000. США

Скромный триллер Шона Пенна, в котором Джек Николсон исполнил роль полицейского, одержимого расследованием серии педофильских убийств. Герой ценит клятвы, поэтому пытается сдержать обещание, данное семье изнасилованной девочки. Обещание найти убийцу поглощает полицейского, не дает покоя и сводит его с ума. Уход на пенсию для одинокого детектива сродни поражению и даже смерти, поэтому он самостоятельно берется за дело. «Обещание» — не шедевр, но здесь Николсон без кривляний и гримасничанья, превращающих драму в театр абсурда, великолепен. Актер серьезен и тревожен. «Обещание» не столько об убийствах, а значит, не столько о преступлении и наказании, сколько о человеке, который хочет доказать, что может, что нужен, что все еще детектив и человек слова. Возможно, именно поэтому фильм Пенна не так хорош, как триллер, вроде «Бессонницы» и «Ветреной реки», зато силен как драма, потому что Николсон гениален в изображении растерянности и отчаяния.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». реж Милош Форман. 1975. США

Как Джек Николсон пришел к образу сумасшедшего в фильмах Кубрика и Бертона? Да вот, все здесь, в фильме Милоша Формана. Выбор очевидный, попсовый, но без этой социальной трагикомедии, забравшей пять золотых статуэток, никак. Николсон получил первый «Оскар» за роль дерзкого бандита и дебошира, оказавшегося в дурдоме, где воюет с режимом, борется с правилами и ломает систему изнутри. Бунтарский нрав бандюгана подбадривает послушных больных и бросает вызов авторитету старшей медсестры, олицетворяющей строгую мать и жесткий порядок. Герой (или антигерой) Джека Николсона — не только образ радикала, анархиста, а настоящая стихия, воплощение хаоса, символ свободы и надежды. Макмерфи — носитель хаоса, а «Пролетая над гнездом кукушки» — триумф человеческого духа. Между прочим, здесь же сыграл колоритный чернокожий актер Скэтмэн Крозерс. Помните повара в «Сиянии»?

"Сияние»

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания

Еще один фильм о замкнутости физической и душевной. «Сияние» — величайшее произведение Стэнли Кубрика и мощнейшая киноадаптация книги Стивена Кинга. Дикий образ обезумевшего писателя, алкоголика и худшего отца на свете стал каноничным в карьере Джека Николсона. Наблюдать за превращением Джека Торренса в одуревшего охотника с топором — завораживающее удовольствие. Иногда, правда, возникает странное чувство, что «Сияние» не столько мрачнейший ужастик, сколько жутчайшая комедия. Николсона с его угловатыми бровями, зловещей ухмылкой и дьявольским хохотом неспроста называют мастером гротеска и бесом Голливуда. Гляньте, что мужик творит под воздействием зла, затаившегося в доме. Кубрик называл эту картину историей семьи, где все потихоньку сходят с ума. А вдруг это вообще сказка о магическом мальчике, который гоняет на трехколесном чоппере и бегает по заснеженному лабиринту? Два титана мирового кино умудрились создать атмосферу тайны, ужаса и сумасшествия. «Сияние» гениально и эстетически, и актерски.

«О Шмидте»

Цитата из к/ф «О Шмидте». реж Александр Пэйн. 2002. США

Одна из лучших трагикомедий Александра Пэйна, где Джек Николсон исполнил роль одинокого и разбитого пенсионера, который после смерти жены остается наедине с собой и начинает переосмысливать жизнь. Говорят, в центре хорошего фильма должна быть дорога, вот и получите роуд-муви, где герой колесит по штатам в доме на колесах, а сама история становится дорогой старика к самопознанию. «О Шмидте» — жизненный путь скитальца и беглеца. Здесь Николсон предстает в самой меланхоличной и полифоничной роли, и даже будучи в годах все равно на пике формы. Тончайшая игра актера изображает и печаль, и страх, и, главное, злобу, через которую Николсон выражает усталость, раздражение, отчаяние, безумие и одиночество, о чем, собственно, и сама картина. «О Шмидте» — квинтэссенциальное кино о старости и возрасте вообще, которое красноречивее любых слов (благодаря мастерству Николсона) говорит, что работа — всего лишь работа. Рано или поздно все мы увидим в зеркале морщины вокруг глаз и складки на шее, да такие, что будет трудно поверить, что это и вправду вы.