



Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сегодня, 22 апреля, обратился с приветственным посланием к победившему на выборах кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

«Уважаемый Владимир Александрович! — пишет митрополит. — От имени полноты Украинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к вам со стороны украинского общества. Также это является признаком того, что заявленные вами приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа, который желает нашей Родине единства, мира и процветания, а также искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства. Уверен, что ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий. Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества. Божьего Вам благословения на вашем новом и ответственном пути служения Украине и ее народу!»

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

До чего же надо было довести Церковь, чтобы в день рождения «дедушки Ленина» она выступила с таким необычно резким и политизированным по церковным меркам документом… Но, надо признать, уходящему президенту Петру Порошенко это удалось. Его операция с томосом, открывшая дверь в дом украинского православия расхитителям и разорителям из Константинопольского патриархата, возбуждение религиозной розни между украинцами, открытое государственное насилие и давление против канонической Церкви, наконец, пошлейшее использование Порошенко фактора «независимой» Православной церкви Украины в интересах собственной избирательной кампании уже получили сиюминутную оценку и получат в перспективе оценку историческую. Однако нет худа без добра. Такие действия властей разбудили УПЦ МП, заставили выйти в открытое пространство клириков и мирян, обозначить свою позицию и продемонстрировать ее. И оказалось, что не «вмер» творческий дух верующих людей, которых Церковь в обычных условиях старается удержать в рамках «дом — храм» и рассуждений о «духовности».

Православные украинцы как будто вспомнили времена Брестской унии и борьбы с нажимом польского короля и католического польского епископата. Они вышли из подполья. Появились новые информационные ресурсы, которые сравнительно быстро показали себя как в распространении новостей, так и в анализе ситуации, отслеживании ее. Да что говорить, во многом они даже стали источником информации для российской (и не только) прессы. Помимо украинского и русского языка стали осваиваться другие языки, в том числе такой важный для православного мирового сообщества, как греческий. Пора бы, кстати, обратить внимание и на арабский, с учетом того, как православные арабы «любят» Константинопольский патриархат. По мнению одного из киевских православных экспертов, которым он поделился с нами, УПЦ МП заняла четкую позицию невмешательства в борьбу предвыборных «черных технологий», не стала очернять какого-то кандидата, а, наоборот, призывала к спокойствию, уважению друг к другу, просила не раскалывать политическими страстями и так расколотое общество. Отлично поработали блогеры с распространением информации в социальных сетях.

Свой голос активно подавали епископы, отказавшиеся от елейного тона в разговоре с властью, причем действовали они не в пример прошлому очень оперативно. В день голосования, 21 апреля, с открытым обращением выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который и ранее самым решительным образом проявлял себя. «Мы, клирики и верующие Запорожской епархии Украинской православной церкви, надеемся, что так необходимые для нашей страны изменения будут реализовываться мирным путем, в интересах простых людей, а не узкой группы набивающих свои карманы толстосумов и упивающихся властью бюрократов, — заявлял владыка, обращаясь к кандидату Зеленскому. — Мы также рассчитываем на то, что с приходом нового главы государства, который позиционирует себя как слуга народа, будет восстановлено действие Конституции и законов, которые гарантируют украинским гражданам неукоснительное соблюдение фундаментальных прав и свобод. В частности, речь идет о свободе вероисповедания и отсутствии дискриминации по религиозному признаку».

DENAMAX Владыка Лука

Безусловно, для УПЦ МП сейчас важно в первую очередь получить передышку после тотального давления, которое на нее оказывало государство. Обезвредить заложенные прежним режимом «юридические мины» и перегруппироваться. Но, на наш взгляд, Церковь не обязана и не должна потратить накопленный ею за последние месяцы духовный капитал и авторитет исключительно на решение собственных проблем. Прав запорожский митрополит, когда призывает к изменениям, которые «будут реализовываться мирным путем, в интересах простых людей, а не узкой группы набивающих свои карманы толстосумов и упивающихся властью бюрократов». И на это стоило бы направить общинную энергию, в конце концов, религиозная жизнь верующих в большинстве своем сводится к трем часам всенощного бдения по субботам и двум часам литургии по воскресеньям. А все остальное время — это повседневная жизнь человека и социума, которую и призвана обустраивать Церковь. Ей должно быть дело до всего, но особенно до того, что на протяжении двух тысячелетий существования Церкви является ее главной заботой — попечения о справедливости.

И последнее. Украинская православная церковь Московского патриархата показала пример Русской православной церкви, какой может быть ее политика. Безусловно, не от хорошей жизни УПЦ МП пришлось мобилизовать свои силы. Она отбивалась от нападений. Но ведь можно эту энергетику пробудить и в конструктивных целях, показать, что Церковь — это не только про «стараться приходить в храм на богослужения, слушать евангельские чтения» и «просить Господа, чтобы, проведя нас по Своему крестному пути на Голгофу, Он сподобил нас». Сегодня эффективно старается расширять церковную повестку патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затрагивая волнующие российское общество темы, не замыкаясь в узко понятые «православные проблемы». А вслед за ним пора подтягиваться другим. Хорошо, что специалисты Московской патриархии нацелены на то, чтобы узнавать чужой опыт, например, ездят в Ватикан, выясняют, как работают католические информационные ресурсы. Но более важно Русской церкви внимательно проанализировать опыт Украинской и сделать соответствующие выводы.