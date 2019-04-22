Итак, произошло то, во что еще несколько месяцев назад не поверили бы самые отъявленные футуристы. Вместо предсказуемого и ожидаемого сражения титанов украинской политики, П. Порошенко и Ю. Тимошенко, вниманием избирателей завладел известный актер, шоумен, продюсер — В. Зеленский, который в итоге одержал убедительную победу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Озвучиваемые в Москве позиции колеблются от сдержанного оптимизма до «лучше не будет». Рискнем предположить: хуже, скорее всего, будет, как бы в Москве ни прощали Зеленскому все его новые клятвы в верности Бандере и АТО. Будет хуже потому, что Зеленский, при всей его «внесистемности», является продолжением украинской политики, о чем он сам заявил, сказав, что он — «порождение Порошенко».

Зеленскому предстоит теперь очень многое, помимо абстрактного «объединения страны». Во-первых, ему предстоит всемерно опровергать приписываемые ему намерения «реализовывать политику В. Путина». Для этого ему придется стать еще бОльшим националистом, чем П. Порошенко. Ему предстоит теперь регулярно встречаться с «ветеранами АТО», участвовать в «празднествах» по случаю разных памятных дат, связанных с именами украинских коллаборационистов времен Второй мировой, не снижать активности в противодействии «Северному потоку — 2» и т. п.

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Мы не удивимся, если сразу после инаугурации Зеленский, облачившись в камуфляж, отправится прямо на линию фронта, чтобы ни у кого не осталось сомнений в жесткости и последовательности нового верховного главнокомандующего. Оптимальным для него было бы участие в боевой операции и личный захват новым главковерхом какого-нибудь «российского диверсанта», в ранге не менее полковника ФСБ, но поди знай, на что нарвешься. Оставив в стороне шутки, заметим, что не исключили бы реальной активизации напряженности для того, чтобы новый командующий мог бы продемонстрировать свою решимость.

Придется основательно «подтянуть» знание украинского языка — дотошные украинские «эксперты» и блогеры будут использовать каждую шпаргалку на русском языке или на украинском, но в русской транслитерации (как это было на всё тех же дебатах) для того, чтобы указать на недостаточное знание новым президентом государственного языка.

Зеленскому придется учитывать, что украинская «интеллектуальная среда» в основной массе восприняла его победу как собственное поражение и даже унижение. Для понимания этого достаточно было беглого экскурса по поствыборным ток-шоу практически на всех украинских телеканалах (за исключением канала «1+1», который является главным медиаресурсом гг. Коломойского и Зеленского) с участием журналистов, экспертов, политологов и т. п. Ему придется сталкиваться с нескрываемым презрением и отторжением, в связи с чем ему придется «тянуться» к их «уровню», но «своим» он всё же для украинской «интеллигенции» вряд ли станет. Это, в принципе, решаемая проблема, по крайней мере по линии экспертов и политологов, но с остальными будет сложнее.

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Во-вторых, ему придется всячески опровергать возможность «прямых контактов с Путиным» в обход международного участия. Для этого ему придется не только общаться с российским руководством исключительно в «Нормандском формате», но и требовать подключения американцев к данному формату.

В-третьих, ему придется опровергать тезис о возможности прямых контактов с представителями ЛДНР. Неслучайна в этом плане уже озвученная инициатива о юридическом закреплении того, как следует называть ополченцев. И нельзя исключить того, что в этом вопросе он может пойти дальше предшественника, объявив структуры ДНР и ЛНР «террористическими организациями» или установив ответственность за именование бойцов ЛДНР иначе, как «боевиками», «российскими наемниками» и т. д.

Показательна и печальна в этом плане сцена с пресловутым вставанием на колени на стадионе во время дебатов. Напомним, что Зеленский встал на колени перед родными и близкими погибших в карательных операциях «воинов», но не вспомнил при этом о женщинах и детях Донбасса. Скорее всего, по-другому в той ситуации он поступить не мог, однако прецедент уже создан, рамки возможного поведения очерчены.

В-четвертых, ему придется стать «более ревностным католиком, чем папа Римский», и более активным гонителем канонической Украинской православной церкви. Достаточно вспомнить комментарии Зеленского по поводу заслуг раскольничьего псевдопатриарха Филарета в обретении «томоса», язвительности по поводу посещения П. Порошенко служб в канонической церкви и т. п. Представляется, что Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием предстоит готовиться к новым испытаниям.

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В-пятых, Запад вряд ли будет интересоваться вопросом «Who is Mr. Zelensky?». Западу это абсолютно безразлично, ведь, как сказано представителем Госдепа, «США пришли на Украину всерьез и надолго». Поэтому г-на Зеленского в лучшем случае будет ждать вопрос «Какого чёрта, Mr. Zelensky», если вдруг в правильности действий новоизбранного президента у его кураторов возникнут хотя бы какие-то сомнения. В связи с этим, как представляется, следует ожидать усиления западного влияния на целый ряд украинских структур, вплоть до прямого внешнего управления, в особенности это коснется вопросов иностранных дел и безопасности. Вряд ли Зеленский захочет и сможет этому как-то противодействовать, тем более что именно благосклонность Запада будет являться важнейшей составляющей его политической легитимности, особенно в случае, если Зеленский будет пытаться укрепить свои амбиции во время предстоящих парламентских выборов. На этом фоне вполне можно ожидать и новых антироссийских инициатив в международных структурах, и поиска новых возможностей для давления на Россию (к примеру, посредством усиления давления на Приднестровье), а также активизации уже существующих антироссийских механизмов. Зеленский, по крайней мере, на начальном этапе будет вынужден мириться с таким «кураторством». Помимо этого, следует ожидать более пристального контроля и за деятельностью иных ведомств, в связи с чем можно ожидать новых миссий западных советников по оказанию помощи и «консультативных услуг».

Впрочем, не станем исключать того, что г-н Зеленский окажется более дальновидным политиком, тем более что к этому его обязывает его же творческая натура. Вполне возможно, что кризис даст ему новые возможности в выстраивании коммуникации с населением и с российской стороной, на других уровнях и по другим линиям — благо, в российском руководстве тоже есть творческие люди, не чуждые артистизму и имеющие прямые контакты с новым украинским лидером.