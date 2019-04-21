Шестым президентом Украины стал Владимир Зеленский. Официально в избирательной комиссии заявят об этом лишь в понедельник, 22 апреля, но данные экзитполов, согласно которым Зеленский набрал 75%, красноречивы настолько, что Пётр Порошенко признал поражение через десять минут после закрытия участков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Столь же очевидно, что почти никто из этого большинства граждан не голосовал «за Зеленского». Эти три четверти пришедших на участки избирателей голосовали «против Порошенко». Подобно тому, как в первом туре 30 с небольшим процентов граждан проголосовали против системы украинской политики в целом.

Как и предполагалось, Владимиру Зеленскому при наличии финансового и медиаресурса ничего не стоило выйти во второй тур выборов и ничего не стоило в нём победить. От него требовалось лишь не совершать катастрофических ошибок, хотя Порошенко, возможно, не помогло бы и это. Зеленский совершать их не стал.

За все месяцы предвыборной кампании он не дал ни единого содержательного ответа ни на один содержательный вопрос. Его программа представляет собой набор максимально общих лозунгов. Он до сих пор не назвал прямо ни одного члена своей будущей команды, и даже те, на кого он намекал (вроде доктора Евгения Комаровского), впоследствии сказали, что его не так поняли.

Другими словами, граждане Украины, три четверти которых проголосовали за Владимира Зеленского, не знают о нём вообще ничего, кроме того, что записано в предыдущих строчках биографии: телевидение, кинематограф, бизнес, Игорь Коломойский.

Пятый президент Украины, Пётр Порошенко, был выбран в результате консенсуса олигархов и послов. Всех договаривающихся, но особенно олигархов, Порошенко, разумеется, обманул. Шестой президент Украины будет представлять одного другого олигарха, или, что также вероятно, группу олигархов с явным лидером. Представлять, имея полный carte blanche.

Цитата из кф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Второй основной причиной победы Зеленского — помимо того, что он не Порошенко — была его предположительная адекватность и его предположительный здравый смысл, столь выгодно выглядящий на фоне заезженных, лживых, агрессивных мантр Петра Порошенко, у которого все вопросы сводились к агрессии Путина и к пению гимна.

Однако Зеленский в промежутке между первым и вторым туром показал, чего стоит этот его здравый смысл. Как только речь заходила о тех вопросах, что находятся за красными флажками, здравый смысл в одну секунду исчезал, и включался суфлер: «Путин враг. Бандера для некоторых герой, это нормально и классно».

Зеленский является ровно тем, чем он представляется: актером. Во всех тех вопросах, где это будет возможно, он будет играть того самого нормального человека. В вопросах, ответы на которые уже даны (и не имеют ничего общего с интересами граждан Украины), он свое актерское мастерство использует для защиты своего персонажа.

Третьей и последней, по общему мнению, причиной победы Зеленского стал сериал «Слуга народа» — в обрамлении других произведений несомненно талантливого артиста. Жизнь в очередной раз решила подражать искусству. В конце концов, реального президента граждане тоже видят только в телевизоре. Пусть хотя бы картинка будет приличной, а сюжет — занятным. Ямам на дорогах и миллиардным долгам это не поможет, но на это все давно уже махнули рукой.

Конечно, нельзя исключать, что Владимир Зеленский привлечет толковых экономистов, начнет возвращать мир и сажать преступников. Но весь бэкграунд украинской политической истории заставляет в этом усомниться. Дальнейшее выжимание всех соков из несчастной страны — только теперь уже с задорными молодыми лицами — представляется куда как более вероятным.

Единственное, что Украина в 2019 году сделала из того, чего не делала прежде — она выбрала человека, который является неизвестно чем и который ей ничего не обещал. Хотя оптимисты, конечно, пока еще могут надеяться, что из мешка будет извлечено нечто приятное.